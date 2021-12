Tản văn: Mộng về Vinh (Nhà văn Trần Quỳnh Nga)

(Baonghean.vn) -Ngày làm việc thứ Nhất, Kỳ họp thứ 4, HĐND tỉnh Nghệ An khóa 18; Tiếp tục đổi mới, nâng cao hiệu quả hoạt động kinh tế tập thể và HTX; Sở GD&ĐT Nghệ An lấy ý kiến điều chỉnh hệ số môn thi tuyển sinh vào lớp 10... là những tin đáng chú ý trong bản tin chào buổi sáng của Báo Nghệ An.