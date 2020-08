Tăng án đối với thanh niên đánh chết hàng xóm mà nhà mình cưu mang

Lữ Quý Hùng tại phiên tòa. Ảnh: Trần Vũ

Ngày 31/7, tại TAND tỉnh Nghệ An, TAND cấp cao tại Hà Nội đã mở phiên tòa phúc thẩm xét xử Lữ Quý Hùng (SN 1997), trú xã Nga My, huyện Tương Dương về tội “Giết người”.Bị hại trong vụ án là anh Kha Văn Ng. (SN 1973) – có quan hệ họ hàng với Hùng. Anh Ng. là người nói ngọng, không rõ lời, thường ngày vẫn được gia đình Hùng cho ăn cơm.Trưa 7/10/2019, Lữ Quý Hùng đang phơi lúa tại nhà bố vợ, thì anh Ng. đi bộ đến chỉ tay, nói “ú ớ” chửi bới và đòi đánh Hùng.

Do biết anh Ng. là người nói ngọng, không rõ lời nên Hùng im lặng. Hùng dùng tay ra hiệu cho anh Ng. đi chỗ khác. Người đàn ông này không đi mà nhặt một hòn đá và lấy bật lửa ra bật, đồng thời chỉ tay về phía nhà bố vợ Hùng.



Qua hành động của Ng. Hùng hiểu là người này đe dọa đốt nhà cũng như quán bán hàng của mình nên đuổi đi. 11h trưa cùng ngày, nghĩ gia đình mình đã nhiều lần cưu mang, cho Ng. ăn uống mà anh này lại tỏ vẻ chửi bới, đe dọa đốt nhà, đốt quán không rõ lý do nên Hùng bực tức, lấy một thanh gỗ đi đánh Ng.Thấy anh Ng. ngồi trên ghế đá trước quán tạp hóa nên Hùng dừng xe, cầm thanh gỗ đánh vào đầu anh Ng. Nạn nhân dù được đưa đi cấp cứu kịp thời nhưng đã tử vong vào chiều ngày hôm sau. Nguyên nhân chết của anh Ng. được xác định do vỡ xương hộp sọ, xuất huyết não do chấn thương.Tòa sơ thẩm diễn ra vào đầu năm 2020 đã tuyên phạt Lữ Quý Hùng 12 năm tù về tội Giết người.Sau bản án sơ thẩm, Hùng không làm đơn kháng cáo nhưng Viện Kiểm sát nhân dân cấp cao ở Hà Nội đã có kháng nghị đề nghị tăng án đối với bị cáo vì cho rằng án sơ thẩm đối với Hùng là còn nhẹ.Tại tòa, bị cáo xin thành khẩn khai báo, xin được giảm nhẹ hình phạt. Tuy nhiên, xét thấy kháng cáo của Viện Kiểm sát nhân dân là có cơ sở. Do vậy, tòa phúc thẩm quyết định sửa bán án sơ thẩm, tăng hình phạt đối với bị cáo, tuyên phạt Lữ Quý Hùng 13 năm về tội Giết người.