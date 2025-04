Kinh tế Tăng cường cảnh báo, phòng tránh thiên tai cho vùng hạ du Thủy điện Bản Vẽ Đây là một trong những nội dung quan trọng được đưa ra tại Hội nghị tổng kết công tác phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn (PCTT&TKCN) năm 2024, triển khai nhiệm vụ năm 2025 của Công ty Thủy điện Bản Vẽ.

Chiều 1/4, tại Nhà máy Thủy điện Bản Vẽ, Công ty Thủy điện Bản Vẽ đã tổ chức Hội nghị tổng kết công tác PCTT&TKCN năm 2024 và triển khai nhiệm vụ năm 2025.

Tham dự hội nghị có đại diện Tổng Công ty Phát điện 1, Đài Khí tượng thủy văn Bắc Trung Bộ, UBND huyện Tương Dương, UBND các xã Yên Na, Lượng Minh, Hữu Khuông.

Ông Tạ Hữu Hùng – Giám đốc Công ty Thủy điện Bản Vẽ báo cáo tại Hội nghị. Ảnh: Linh Chi

Trong mùa cạn năm 2024, lưu vực hồ thủy điện Bản Vẽ đã đối mặt với sự suy giảm mạnh, đặc biệt là lưu lượng nước về hồ trong các tháng 3 và 4 chỉ đạt mức tương đương tần suất 82% và 84%, gây khó khăn lớn trong việc đảm bảo nguồn nước cho hạ du. Lưu lượng nước về hồ trung bình trong mùa cạn chỉ đạt 57 m³/s, trong khi lưu lượng nước về hồ theo trung bình nhiều năm cùng thời kỳ là 78,7 m³/s, tương ứng với sự thiếu hụt gần 380 triệu m³ nước so với mức trung bình.

Tuy nhiên, Công ty Thủy điện Bản Vẽ đã nhiều lần phải điều chỉnh vận hành, cấp nước cho hạ du với lưu lượng vượt mức quy định tại Quy trình vận hành liên hồ chứa trên lưu vực sông Cả (QT1605). Đặc biệt, vào các giai đoạn cuối tháng 2 và cuối tháng 3, hồ đã phải tăng mức xả từ 75 m³/s lên đến 200 m³/s để đảm bảo nguồn nước chống hạn cho vùng hạ du, được các cấp chính quyền và địa phương đánh giá cao.

Trong mùa lũ năm 2024, hồ chứa thủy điện Bản Vẽ đã thực hiện tốt nhiệm vụ giảm lũ cho khu vực hạ du trong tất cả các trận lũ về hồ. Cụ thể, trong năm 2024, hồ đã phải thực hiện hai đợt vận hành tràn xả lũ để điều tiết dòng chảy. Đặc biệt, đợt lũ do ảnh hưởng của cơn bão số 3, bão số 4 và mưa lớn liên tiếp sau các cơn bão đã khiến hồ phải điều tiết nước qua tràn trong suốt 26 ngày. Tổng lượng nước xả qua công trình trong đợt lũ này đạt 1.617 triệu m³, bao gồm cả lượng nước xả qua tổ máy phát điện và qua tràn.

Công ty Thủy điện Bản Vẽ tổ chức truyền thông về công tác phòng, chống thiên tai tại xã Lượng Minh. Ảnh: Linh Chi

Tại hội nghị, các đại biểu đã đánh giá cao sự chủ động và tích cực của Công ty Thủy điện Bản Vẽ trong việc triển khai các quy định của pháp luật về PCTT & TKCN trong năm 2024. Công trình thủy điện Bản Vẽ nằm ở khu vực thường xuyên đối mặt với các hiện tượng thời tiết nguy hiểm như tố, lốc, giông, sét và mưa đá. Những hiện tượng này thường xảy ra đột ngột và có thời gian tác động ngắn, gây khó khăn trong công tác phòng tránh.

Mặc dù vậy, công tác chuẩn bị phòng, chống thiên tai của Công ty luôn được đặc biệt chú trọng. Công ty đã chủ động chuẩn bị kịp thời, chu đáo và thực hiện sớm theo phương châm “4 tại chỗ”. Bên cạnh đó, công tác vận hành hồ chứa luôn được thực hiện đúng quy trình và quy định, đảm bảo an toàn cho công trình và khu vực hạ du.

Bên cạnh đó, Công ty Thủy điện Bản Vẽ luôn chú trọng công tác tuyên truyền, cảnh báo và hướng dẫn các biện pháp phòng, tránh, ứng phó thiên tai một cách kịp thời tới cán bộ, công nhân viên cũng như người dân địa phương. Các hình thức truyền thông được triển khai đa dạng, bao gồm hội nghị truyền thông về PCTT&TKCN, thông qua báo chí, tin nhắn điện thoại, tờ rơi, áp phích, giúp nâng cao nhận thức và khả năng ứng phó của cộng đồng. Nhờ sự chuẩn bị chu đáo và các biện pháp chủ động, kết quả năm 2024 đã đảm bảo tuyệt đối an toàn cho người dân và tài sản trong suốt mùa mưa lũ.

Diễn tập phòng, chống thiên tai và diễn tập bảo vệ đập tại Nhà máy Thuỷ điện Bản Vẽ. Ảnh tư liệu: Nguyễn Đạo

Năm 2025, Công ty Thủy điện Bản Vẽ xác định các nhiệm vụ trọng tâm bao gồm: Nâng cao năng lực xử lý tình huống và ứng phó thiên tai cho từng cán bộ, công nhân viên và người lao động trong đơn vị; chủ động phối hợp với chính quyền địa phương để ứng phó kịp thời, không để xảy ra thiệt hại về người và hạn chế tối đa thiệt hại về tài sản do thiên tai. Đồng thời, công ty sẽ tiếp tục tăng cường công tác thông tin, tuyên truyền, cảnh báo và hướng dẫn các biện pháp phòng, tránh thiên tai kịp thời, nhằm nâng cao nhận thức và trách nhiệm của cộng đồng. Công ty cũng đặc biệt chú trọng phát huy ý thức tự giác và chủ động phòng tránh thiên tai của cán bộ, công nhân viên, người lao động và nhân dân vùng hạ du công trình thủy điện Bản Vẽ.

Thủy điện Bản Vẽ. Ảnh tư liệu: Quốc Đàn

Để đảm bảo vận hành hồ chứa trong mùa cạn năm 2025, Công ty Thủy điện Bản Vẽ đề xuất một giải pháp. Trong đó nêu rõ, Công trình thủy điện Bản Vẽ là công trình đa mục tiêu, vừa thực hiện nhiệm vụ cấp nước cho hạ du, vừa thực hiện nhiệm vụ cung cấp điện cho hệ thống điện quốc gia. Vì vậy, việc vận hành hồ chứa trong mùa cạn năm 2025 cần phải hài hòa giữa lợi ích cấp nước và phát điện.

Với thực trạng hệ thống điện đang bị thiếu hụt nguồn cung, đặc biệt là vào cuối mùa cạn, việc giữ nước tại các hồ chứa trong giai đoạn đầu mùa cạn đóng vai trò quan trọng đối với an ninh năng lượng. Do đó, Công ty Thủy điện Bản Vẽ đề nghị UBND tỉnh Nghệ An xem xét và chỉ đạo các đơn vị liên quan phối hợp với Công ty để lập kế hoạch vận hành hồ chứa thủy điện Bản Vẽ một cách hiệu quả và bền vững.

Cụ thể, trong giai đoạn từ nay đến hết tháng 5, vận hành hồ chứa thủy điện Bản Vẽ ở mức cấp nước tối thiểu cho hạ du nhằm tiết kiệm tối đa nguồn nước. Đối với những thời điểm cần cấp nước cao điểm cho hạ du, nhà máy sẽ điều chỉnh tăng lưu lượng xả vượt mức quy định để đảm bảo cung cấp đủ nước. Từ tháng 6 đến hết mùa cạn, gia tăng lưu lượng cấp nước cho hạ du, vừa góp phần đảm bảo an ninh năng lượng, vừa tạo đủ dung tích để sẵn sàng chuyển sang chế độ vận hành mùa lũ, đồng thời hạn chế việc xả thừa qua tràn.