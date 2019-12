Tăng cường công tác an ninh ở các cơ sở y tế Nghệ An

(Baonghean.vn) - Ngành Công an và Y tế Nghệ An thống nhất tiếp tục duy trì hiệu quả phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, đồng thời kiên quyết điều tra, xử lí nghiêm đối với hành vi hành hung, xâm phạm thân thể, xúc phạm danh dự, nhân phẩm đội ngũ y, bác sĩ.