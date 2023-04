Tăng cường công tác phòng cháy, chữa cháy trong doanh nghiệp mùa nắng nóng

(Baonghean.vn) - Nghệ An có hơn 14.000 doanh nghiệp đang hoạt động. Đây là nơi có khối lượng lớn nguyên vật liệu, hàng hóa, thiết bị máy móc nên tiềm ẩn nguy cơ xảy ra cháy, nổ cao, nhất là trong mùa nắng nóng.

Nhận thức rõ điều này, nhiều doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh đã chủ động các giải pháp phòng ngừa, quan tâm đầu tư trang thiết bị, phương tiện và phát huy vai trò của lực lượng tại chỗ. Tuy nhiên, vẫn còn một số đơn vị chưa chú trọng công tác này, gây nên tình trạng tiềm ẩn nhiều nguy cơ mất an toàn đối với người lao động.

Những đội hình “3 chủ động, 3 sẵn sàng”

Cuối năm 2022 vừa qua, Công ty TNHH Woosin Vina (Khu công nghiệp VSIP Nghệ An) đã phối hợp với Phòng Cảnh sát Phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ Công an tỉnh Nghệ An và Công ty TNHH VSIP Nghệ An tổ chức diễn tập phương án chữa cháy toàn khu năm 2022.

Tình huống giả định cháy tại kho hàng của Công ty TNHH Woosin Vina với diện tích bị cháy rộng hơn 150m2. Lực lượng phòng cháy chữa cháy tiến hành chữa cháy, cứu người bị nạn, kịp thời ngăn chặn cháy lan sang các bộ phận khác. Cuộc diễn tập thành công tốt đẹp đã góp phần nâng cao hiệu quả công tác tuyên truyền về PCCC và phát huy hơn nữa vai trò của lực lượng PCCC cơ sở trong trang bị kiến thức thực tiễn công tác triển khai phương án chữa cháy và cứu nạn cứu hộ.

Không phải ngẫu nhiên mà Công ty TNHH Woosin Vina được chọn là đơn vị diễn tập, bởi lâu nay, đây là một trong những doanh nghiệp tiêu biểu thực hiện tốt công tác phòng cháy, chữa cháy tại Khu công nghiệp VSIP Nghệ An.

Có hơn 1.200 công nhân làm việc trong lĩnh vực điện tử – một lĩnh vực tiềm ẩn nhiều nguy cơ xảy ra cháy nổ, công ty đã chủ động trang bị hệ thống phòng cháy, chữa cháy rất hiện đại. Trong đó, toàn bộ diện tích nhà xưởng và các vị trí làm việc của công ty đều được trang bị hệ thống báo cháy tự động. Hệ thống phun nước chữa cháy tự động cũng được trang bị kỹ càng nhằm đảm bảo tối đa an toàn tính mạng cho công nhân, bảo vệ tài sản công ty cũng như an toàn cho những người tham gia cứu hỏa.

Đặc biệt hơn, công ty còn thành lập đội phòng cháy, chữa cháy với tổng số hơn 50 thành viên. Được tin tưởng đảm nhận vai trò đội trưởng của đội Phòng cháy chữa cháy của công ty, anh Đặng Văn Phượng cho biết: Được sự quan tâm, tạo điều kiện của Ban Giám đốc công ty, hơn 50 cá nhân tiêu biểu của doanh nghiệp đã được tham gia lớp tập huấn do Phòng Cảnh sát Phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ Công an tỉnh Nghệ An tổ chức. Sau khi được cấp chứng chỉ, Đội hình Phòng cháy chữa cháy được thành lập vào năm 2021.

Từ đó đến nay, đội luôn hoạt động với phương châm “3 chủ động, 3 sẵn sàng” gồm: Chủ động tuyên truyền những nội dung liên quan đến công tác phòng cháy, chữa cháy cho toàn bộ công nhân, nhân viên; chủ động phối hợp với các ngành chức năng tổ chức diễn tập phòng cháy chữa cháy tại công ty; chủ động xây dựng và thực tập phương án chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ theo định kỳ 3 tháng một lần tại công ty. Đồng thời, sẵn sàng về lực lượng, sẵn sàng phương tiện hậu cần và sẵn sàng hỗ trợ, phối hợp. Nhờ vậy, thời gian qua công ty luôn đảm bảo các tiêu chí phòng cháy, chữa cháy một cách an toàn, bền vững.

Tính đến tháng 3/2023, Khu công nghiệp, Đô thị và Dịch vụ VSIP Nghệ An đã thu hút được 39 dự án, trong đó có 23 dự án đi vào hoạt động tạo việc làm cho 13.000 lao động. Với định hướng phát triển theo hướng bền vững, thời gian qua Khu công nghiệp, Đô thị và Dịch vụ VSIP Nghệ An cơ bản hoàn thiện các hạng mục cơ sở hạ tầng quan trọng và trang bị hệ thống phòng cháy chữa cháy, trạm phòng cháy chữa cháy một cách đồng bộ.

Dấu mốc quan trọng của công tác này được đánh dấu vào tháng 8 năm 2021, Công ty TNHH VSIP Nghệ An tổ chức lễ ra mắt mô hình “Khu công nghiệp an toàn về phòng cháy chữa cháy”. Đây là đơn vị đầu tiên được lựa chọn xây dựng mô hình điểm nhằm nâng cao nhận thức của các chủ doanh nghiệp, đơn vị sản xuất trong công tác phòng cháy, chữa cháy ở các khu công nghiệp. Ngay sau khi công bố quyết định thành lập mô hình “Khu công nghiệp an toàn về phòng cháy chữa cháy”, Ban chỉ đạo mô hình và tổ tự quản phòng cháy chữa cháy của công ty đã tham gia diễn tập, phê duyệt đội hình triển khai chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ trong Khu công nghiệp VSIP Nghệ An. Từ đó đến nay, Khu công nghiệp VSIP đã giữ vững vị trí tiên phong trong công tác phòng cháy chữa cháy, tạo tâm lý thoải mái, tin tưởng và yên tâm đối với người lao động trong quá trình làm việc tại đây.

Vẫn còn mảng tối

Những tháng đầu năm 2023, nhiều doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh Nghệ An đã bị UBND tỉnh Nghệ An tuýt còi xử phạt khi vi phạm các nguyên tắc phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ.

Đơn cử như một số đơn vị thuộc Cụm công nghiệp Nghĩa Long, huyện Nghĩa Đàn bị xử phạt bởi xây dựng phương án cứu nạn, cứu hộ không đảm bảo yêu cầu và nội dung theo quy định của pháp luật, quy định tại Điểm a, Khoản 2, Điều 41, Nghị định số 144/2021/NĐ-CP của Chính phủ và trang bị không đầy đủ phương tiện phòng cháy, chữa cháy cho đội phòng cháy cơ sở theo quy định của pháp luật. Hoặc doanh nghiệp đứng chân tại xã Nghĩa Tiến, thị xã Thái Hoà đã đưa công trình nhà kho, nhà xe và công trình phụ trợ vào sử dụng, hoạt động khi chưa có giấy chứng nhận hoặc văn bản thẩm duyệt thiết kế về phòng cháy chữa cháy.

Theo số liệu thống kê tại hội nghị “Đánh giá tình hình, kết quả hoạt động Ban chỉ đạo phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn cứu hộ tỉnh năm 2022” do UBND tỉnh tổ chức thì năm qua, toàn tỉnh xảy ra 81 vụ hỏa hoạn. Trong đó 19 vụ cháy cơ sở sản xuất kinh doanh với thiệt hại vô cùng lớn.

Tìm hiểu tại Ban Quản lý Khu kinh tế Đông Nam, được biết, bên cạnh những doanh nghiệp làm tốt công tác phòng cháy, chữa cháy thì không ít đơn vị doanh nghiệp vẫn còn tâm lý chủ quan, ỷ lại vào lực lượng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy. Từ tâm lý đó dẫn đến thực tế thiếu chủ động đầu tư cho việc phòng ngừa sự cố hỏa hoạn.

Từ thực trạng đó, UBND tỉnh đã chỉ đạo Ban Quản lý Khu kinh tế Đông Nam phối hợp chặt chẽ với Công an tỉnh và các sở, ngành tham mưu thành lập Tổ công tác liên ngành để kiểm tra, rà soát, hướng dẫn khắc phục các khó khăn, vướng mắc trong việc chấp hành các quy định của pháp luật về phòng cháy, chữa cháy của các doanh nghiệp trong khu công nghiệp, cụm công nghiệp và các công trình chuyển đổi công năng, xây dựng không đúng quy hoạch, giấy phép xây dựng, sử dụng sai công năng, mục đích... làm ảnh hưởng đến việc thực hiện các giải pháp bảo đảm an toàn phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn cứu hộ theo quy định hiện hành trên địa bàn. Đồng thời ban hành Công văn số 2393/UBND-NC ngày 4/4 về việc tiếp tục tăng cường công tác quản lý nhà nước sau đợt tổng rà soát, kiểm tra an toàn về phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ.

Ngoài ra, Ban chỉ đạo phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn cứu hộ tỉnh đã tham mưu UBND tỉnh ban hành 19 văn bản chỉ đạo, tham mưu chỉ đạo tổng kết nhiều chuyên đề lớn về phòng cháy chữa cháy; rà soát xây dựng 100 đơn vị điển hình tiên tiến của phong trào toàn dân phòng cháy chữa cháy. Đây là những tiền đề quan trọng để nâng cao hiệu quả công tác phòng cháy, chữa cháy trên địa bàn tỉnh Nghệ An trong thời gian tới. Tuy nhiên, việc thực hiện những yêu cầu trên vẫn còn là một hành trình dài, đòi hỏi sự chuyển biến lớn trong nhận thức những người đứng đầu doanh nghiệp và các cơ sở kinh doanh trên địa bàn toàn tỉnh./.