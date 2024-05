Tăng cường củng cố lực lượng bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở trên địa bàn tỉnh Nghệ An

(Baonghean.vn) - Sáng 17/5, Công an tỉnh Nghệ An tổ chức Hội nghị quán triệt, triển khai Luật Lực lượng tham gia bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở trên địa bàn tỉnh Nghệ An.

Tham dự hội nghị có các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh uỷ: Lê Hồng Vinh – Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh; Phan Đức Đồng - Bí thư Thành ủy Vinh; đại diện lãnh đạo Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh, Hội đồng nhân dân tỉnh; các sở, ban, ngành; đại diện lãnh đạo các huyện, thành, thị trên địa bàn tỉnh; các phòng, ban và một số đơn vị thuộc Công an tỉnh.

Thiếu tướng Bùi Quang Thanh – Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Giám đốc Công an tỉnh chủ trì hội nghị.

Toàn cảnh Hội nghị quán triệt, triển khai Luật Lực lượng tham gia bảo vệ ANTT ở cơ sở. Ảnh: An Quỳnh

Tại hội nghị, các đại biểu, cán bộ cơ sở đã được nghe đại diện lãnh đạo Công an tỉnh quán triệt một số nội dung luật và các văn bản chi tiết hướng dẫn thi hành luật, nhất là những điểm mới, điểm đáng chú ý, những vấn đề thực tiễn trong quá trình thi hành luật.

Thiếu tướng Bùi Quang Thanh – Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Giám đốc Công an tỉnh phát biểu tại hội nghị. Ảnh: An Quỳnh

Theo đó, Luật Lực lượng tham gia bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở sẽ có hiệu lực từ ngày 1/7/2024. Luật gồm 5 chương, 33 điều; quy định về vị trí, chức năng, nhiệm vụ, nguyên tắc tổ chức, hoạt động, quan hệ công tác, xây dựng lực lượng, bảo đảm điều kiện hoạt động và trách nhiệm của cơ quan, tổ chức đối với lực lượng tham gia bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở. Đồng thời, quy định về vị trí, chức năng, vai trò, nhiệm vụ của lực lượng tham gia bảo vệ an ninh, trật tự tại địa phương...

Tại hội nghị, các đại biểu tham dự đã đóng góp ý kiến để việc thực hiện Luật Lực lượng tham gia bảo vệ an ninh, trật tự trên địa bàn tỉnh được triển khai phù hợp với điều kiện thực tiễn của địa phương.

Đồng chí Trần Ngọc Tú – Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND TP.Vinh cho biết: Khi triển khai thí điểm tại TP.Vinh ngoài những thuận lợi còn có một số điểm bất cập cần xem xét khi luật bắt đầu có hiệu lực. Ví như nguồn nhân lực tự nguyện tham gia lực lượng cơ sở còn ít, bên cạnh đó, công việc áp lực, phụ cấp thu nhập thấp khiến nhiều người đủ điều kiện nhưng ngại tham gia.

Bên cạnh đó, để lực lượng cơ sở hoạt động thực sự hiệu quả đòi hỏi cơ sở vật chất đáp ứng được quy chế hoạt động, tuy nhiên, hiện rất ít cơ sở trên địa bàn TP.Vinh đáp ứng được điều đó. Một số cá nhân tham gia lực lượng bảo vệ an ninh, trật tự trên địa bàn chưa đáp ứng đủ tiêu chí bằng cấp theo như luật quy định.

Đồng chí Trần Ngọc Tú - Chủ tịch UBND thành phố Vinh phát biểu góp ý tham luận tại hội nghị. Ảnh: An Quỳnh

Đồng chí Hoàng Văn Bộ - Chủ tịch UBND huyện Quỳnh Lưu cho biết: Qua thực hiện trên địa bàn huyện Quỳnh Lưu, chính quyền địa phương gặp một số vấn đề khó khăn như: nguồn nhân lực tham gia lực lượng bảo vệ an ninh, trật tự thuộc tầng lớp cao tuổi nên nhiều hoạt động bị hạn chế; nhiều cán bộ phường, xã còn phải kiêm nhiệm dẫn đến tinh thần trách nhiệm không cao; nguồn nhân lực trẻ tham gia lực lượng bảo vệ an ninh, trật tự tại cơ sở còn ít, bởi xu hướng đi làm ăn xa nên một số địa phương hầu như không có tầng lớp trẻ tham gia lực lượng bảo vệ an ninh, trật tự ở địa bàn.

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, đồng chí Lê Hồng Vinh – Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh ghi nhận sự vào cuộc của các cấp chính quyền cũng như lực lượng công an tỉnh nhà trong công tác chuẩn bị ra mắt lực lượng tham gia bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở. Đồng chí nhấn mạnh: Công an tỉnh Nghệ An được Bộ Công an chọn thí điểm việc ra mắt lực lượng tham gia bảo vệ an ninh, trật tự, đây vừa là vinh dự cũng là thách thức cho công an tỉnh nhà và chính quyền địa phương.

Đồng chí Lê Hồng Vinh – Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh phát biểu chỉ đạo tại hội nghị. Ảnh: An Quỳnh

Vì vậy, đồng chí Lê Hồng Vinh đề nghị các sở, ban, ngành cũng như lực lượng vũ trang bám sát Quyết định 176/QĐ- TTg của Thủ tướng Chính phủ ban hành về kế hoạch triển khai thi hành Luật Lực lượng tham gia bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở để từ đó có kế hoạch thực hiện chi tiết, đồng bộ giữa các cấp chính quyền. Đồng thời, triển khai tháo gỡ các vướng mắc ban đầu trong việc thành lập lực lượng. Bên cạnh đó, cần có biện pháp tuyên truyền sâu rộng để các tầng lớp nhân dân hiểu và ủng hộ lực lượng tham gia bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở.