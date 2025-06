Tăng cường đảm bảo trật tự, an toàn giao thông đường sắt trên địa bàn tỉnh Nghệ An

UBND tỉnh yêu cầu:chỉ đạo Công an các đơn vị, địa phương tăng cường nắm tình hình, tuần tra, kiểm soát, phát hiện và xử lý nghiêm các hành vi vi phạm pháp luật về trật tự an toàn giao thông (TTATGT) đường sắt, nhất là hành vi ném đất, đá, vật lạ vào tàu; hành vi không chấp hành tín hiệu đường sắt, rào chắn đường sắt tại các đường ngang có cảnh báo tự động. Điều tra, xử lý nghiêm các hành vi vi phạm kết cấu hạ tầng giao thông đường sắt nhằm răn đe, phòng ngừa, ngăn chặn các hành vi vi phạm. Chỉ đạo các lực lượng công an địa phương phối hợp với Chi nhánh Khai thác đường sắt Nghệ Tĩnh, chính quyền cơ sở và ngành giáo dục trong công tác tuyên truyền, răn đe, xử lý vi phạm; đảm bảo an ninh trật tự tại các khu vực nhà ga, đường ngang, hành lang đường sắt.