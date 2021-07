Tăng cường đấu tranh phòng, chống tội phạm, bảo vệ an ninh Tổ quốc

(Baonghean.vn) - Chiều 8/1, trong chương trình làm việc tại Nghệ An, Đại tướng Tô Lâm - Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Đảng ủy Công an Trung ương, Bộ trưởng Bộ Công an đến thăm, chúc mừng năm mới lãnh đạo, cán bộ, chiến sỹ và nhấn mạnh một số nhiệm vụ với Công an Nghệ An trong năm 2021.