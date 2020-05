Tăng cường giám sát để đảm bảo chi đúng đối tượng, tránh trục lợi chính sách

Sáng 15/5, đồng chí Nguyễn Thị Hà - Thứ trưởng Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội cùng các thành viên trong đoàn đã đi kiểm tra, giám sát việc thực hiện Nghị quyết số 42/NQ-CP của Chính phủ và Quyết định số 15/2020/QĐ-Ttg của Thủ tướng Chính phủ quy định việc thực hiện các chính sách hỗ trợ người dân gặp khó khăn do đại dịch Covid-19.

Buổi làm việc có sự tham gia của đầy đủ các ban, ngành liên quan. Ảnh: Mỹ Hà

Qua quá trình rà soát tại cơ sở, ông Phan Công Vinh - Phó Chủ tịch UBND huyện Diễn Châu cho biết: Đến thời điểm này, việc rà soát các đối tượng do Phòng Lao động và Xã hội huyện quản lý về cơ bản đã xong. Tuy nhiên, với các đối tượng còn lại như lao động tự do thì đang gặp nhiều khó khăn trong quá trình triển khai với nhiều lý do như khó xác định đối tượng, dễ gây hiểu lầm vì hướng dẫn chưa rõ ràng.