Tăng cường giáo dục quốc phòng và an ninh trong tình hình mới

(Baonghean.vn) - Chiều 4/1, Hội đồng Giáo dục Quốc phòng và An ninh Quân khu 4 tổ chức Hội nghị tổng kết công tác Giáo dục Quốc phòng và An ninh năm 2022, triển khai nhiệm vụ năm 2023.

Thiếu tướng Lê Hồng Nhân - Phó Tư lệnh, Tham mưu trưởng Quân khu 4, Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng Giáo dục Quốc phòng và An ninh Quân khu chủ trì hội nghị.

Hội nghị được kết nối trực tuyến đến điểm cầu Hội đồng Giáo dục Quốc phòng và An ninh 6 tỉnh: Nghệ An, Thanh Hóa, Hà Tĩnh, Quảng Bình, Quảng Trị, Thừa Thiên Huế. Tại điểm cầu Nghệ An, đồng chí Lê Hồng Vinh - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh chủ trì.

Năm 2022, Hội đồng Giáo dục Quốc phòng và An ninh các cấp từ Quân khu đến cấp xã đã quán triệt, triển khai thực hiện tương đối đồng bộ, toàn diện trên các mặt công tác, chất lượng, hiệu quả được nâng lên. Hội đồng đã chỉ đạo, tổ chức bồi dưỡng kiến thức quốc phòng và an ninh cơ bản vượt chỉ tiêu kế hoạch năm đề ra cho các đối tượng.

Đến ngày 25/12/2022, toàn Quân khu đã cử 24/24 đối tượng 1 tham gia các khóa bồi dưỡng do Bộ Quốc phòng tổ chức đạt chỉ tiêu và tổ chức 1.188 lớp bồi dưỡng, cập nhật kiến thức quốc phòng và an ninh cho 80.655 người, đạt 131% kế hoạch năm.

Công tác giáo dục quốc phòng và an ninh cho học sinh, sinh viên được các nhà trường, trung tâm giáo dục quốc phòng và an ninh duy trì thực hiện tương đối chặt chẽ, có hiệu quả. Năm học 2021-2022, có 434 trường tổ chức với 386.702 học sinh, sinh viên, học viên tham gia, đạt 90,05%.

Công tác phổ biến kiến thức quốc phòng và an ninh cho toàn dân được các cấp, các ngành quan tâm đúng mức, góp phần tuyên truyền, giáo dục nâng cao nhận thức, trách nhiệm của cán bộ, đảng viên và nhân dân trong thực hiện chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước về quốc phòng, an ninh.

Thay mặt Hội đồng Giáo dục Quốc phòng và An ninh tỉnh Nghệ An, phát biểu tại hội nghị, Đại tá Đinh Bạt Văn - Phó Chỉ huy trưởng, Tham mưu trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh cho biết, trong năm 2022, Hội đồng Giáo dục Quốc phòng và An ninh tỉnh đã tổ chức bồi dưỡng kiến thức cho các đối tượng theo đúng chương trình, kế hoạch, đảm bảo 100% chỉ tiêu được giao.

Năm 2022, tỉnh đã cử 1 đồng chí tham gia học đối tượng 1, 48 đồng chí học đối tượng 2, 660 đồng chí học đối tượng 3 và 20.820 đồng chí học đối tượng 4; già làng, trưởng họ tộc 238 người. Giáo dục cho 137.343 học sinh, sinh viên. Thực hiện nghiêm Quy định số 07 của Ban Tổ chức Trung ương và các quy định của Tỉnh ủy.

Năm 2023, Hội đồng Giáo dục Quốc phòng và An ninh tỉnh sẽ tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền, không ngừng đổi mới về hình thức, nội dung để phù hợp với đối tượng. Qua đó, không ngừng nâng cao nhận thức, ý thức trách nhiệm của đội ngũ cán bộ, đảng viên, tầng lớp nhân dân về nhiệm vụ xây dựng và bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới.

Kết luận hội nghị, Thiếu tướng Lê Hồng Nhân - Phó Tư lệnh, Tham mưu trưởng Quân khu 4 nhấn mạnh, dự báo trong năm 2023 tình hình thế giới cũng như trong nước có nhiều diễn biến phức tạp, ảnh hưởng đến việc thực hiện nhiệm vụ quốc phòng, an ninh.

Để thực hiện tốt công tác giáo dục quốc phòng và an ninh, Thiếu tướng Lê Hồng Nhân đề nghị Hội đồng Giáo dục Quốc phòng và An ninh các địa phương tiếp tục triển khai các Nghị quyết của Trung ương; thường xuyên kiện toàn đủ số lượng, đúng cơ cấu thành phần; đẩy mạnh tổ chức bồi dưỡng cho các chức sắc, chức việc, người tiêu biểu, uy tín trong cộng đồng dân cư, nâng cao chất lượng bồi dưỡng cho đối tượng 4 cấp xã.

Bên cạnh đó, Hội đồng Giáo dục Quốc phòng và An ninh các tỉnh tiếp tục tập huấn, bồi dưỡng nâng cao trình độ giáo viên, giảng viên; chỉ đạo, hướng dẫn các trường đại học, cao đẳng trên địa bàn thực hiện nghiêm quy định liên kết môn học giáo dục quốc phòng và an ninh; nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác phổ biến kiến thức quốc phòng và an ninh cho toàn dân.