Tăng cường hợp tác toàn diện giữa các tỉnh biên giới hai nước Việt Nam - Lào

Sáng 24/12, Bộ Ngoại giao, Ủy ban Biên giới quốc gia tổ chức cuộc họp trực tuyến chuẩn bị cho Hội nghị thường niên về công tác biên giới các tỉnh Việt Nam - Lào với các tỉnh có chung đường biên giới với nước bạn Lào.



Chủ trì hội nghị tại điểm cầu Trung ương có đồng chí Nguyễn Minh Vũ - Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Ngoại giao, Chủ nhiệm Ủy ban Biên giới quốc gia. Đồng chí Trần Khánh Thục - Giám đốc Sở Ngoại vụ chủ trì tại điểm cầu Nghệ An.

Duy trì các nội dung hợp tác thường niên

Đây là hội nghị thường niên nhằm thi hành Hiệp định về Quy chế quản lý biên giới và cửa khẩu biên giới trên đất liền giữa Chính phủ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Chính phủ nước Cộng hòa dân chủ nhân dân Lào ký ngày 16 /3/2016 (gọi tắt là Hiệp định Quy chế biên giới 2016). Hội nghị được tổ chức trên tinh thần quan hệ hữu nghị vĩ đại, đoàn kết đặc biệt, hợp tác toàn diện, tin cậy và hiểu biết lẫn nhau. Tại hội nghị, hai bên sẽ trao đổi, đánh giá tình hình, kết quả thực hiện Hiệp định Quy chế biên giới 2016, Biên bản Cuộc họp thường niên lần thứ XXX giữa hai Đoàn đại biểu biên giới và đề ra phương hướng hợp tác trong thời gian tới.

Đồng chí Trần Khánh Thục phát biểu đề xuất các ý kiến tại cuộc họp. Ảnh: Hoài Thu

Năm 2021, do đại dịch Covid -19 diễn biến phức tạp trên phạm vi toàn cầu đã gây ảnh hưởng không nhỏ tới việc thực hiện các thỏa thuận hợp tác về công tác biên giới giữa Cơ quan biên giới Trung ương và các bộ, ngành, địa phương liên quan của hai nước. Tuy nhiên, hai bên vẫn tiếp tục nỗ lực phối hợp, duy trì và không ngừng củng cố, đóng góp vào việc giữ vững an ninh - chính trị, trật tự an toàn xã hội, tạo thuận lợi cho phát triển kinh tế - xã hội và bảo đảm quốc phòng - an ninh khu vực biên giới, góp phần quan trọng vào việc củng cố, tăng cường mối quan hệ hữu nghị vĩ đại, tình đoàn kết đặc biệt và sự hợp tác toàn diện giữa hai Đảng, hai Nhà nước và nhân dân hai nước Việt Nam - Lào.

Các cặp tỉnh có chung đường biên giới cũng đã thường xuyên trao đổi về tình hình quản lý biên giới thông qua nhiều hình thức khác nhau để phối hợp giải quyết các vấn đề phát sinh liên quan đến biên giới, phù hợp với các nội dung đã thống nhất giữa hai quốc gia.

Trong thời gian tới, trên cơ sở các nguyên tắc nhằm thích ứng an toàn với đại dịch Covid-19, hai bên dự kiến sẽ thống nhất tiếp tục phối hợp bằng nhiều hình thức phù hợp nhằm triển khai hiệu quả hai văn kiện pháp lý biên giới ký ngày 16/3/2016 và các Hiệp định, Thỏa thuận liên quan khác. Đồng thời, dự kiến cũng sẽ tổ chức các hoạt động có ý nghĩa thiết thực chào mừng “Năm đoàn kết hữu nghị Việt Nam - Lào 2022”; kỷ niệm 60 năm thiết lập quan hệ Ngoại giao Việt Nam - Lào (05/9/1962 - 05/9/2022); kỷ niệm 45 năm ngày ký Hiệp ước hữu nghị và hợp tác và Hiệp ước hoạch định biên giới quốc gia Việt Nam - Lào (18/7/1977 - 18/7/2022). Đề xuất các nội dung hợp tác cụ thể

Đại diện lãnh đạo hai tỉnh Nghệ An và Bôlykhămxay (Lào) kí biên bản trao đổi thống nhất giải quyết vấn đề người di cư tự do và kết hôn không giá thú vùng biên giới. Ảnh tư liệu Khánh Ly

Tại hội nghị, các tỉnh có chung đường biên giới với nước bạn Lào cũng đã phát biểu góp ý, đề xuất các ý kiến về những nội dung hợp tác giữa hai nước, chuẩn bị tốt nhất cho các nội dung sẽ được thống nhất tại hội nghị chính thức sắp tới, trong đó trọng tâm là các vấn đề liên quan vùng biên giới giữa hai nước như: công tác quản lý xuất, nhập cảnh; bảo vệ an ninh trật tự và an toàn xã hội; quản lý hoạt động xây dựng công trình; hợp tác đầu tư, thương mại…

Đối với tỉnh Nghệ An, với 468,281 km đường biên giới quốc gia trên đất liền tiếp giáp với các tỉnh Hủa Phăn, Xiêng Khoảng và Bolykhămxay của nước bạn Lào, công tác quản lý biên giới và hợp tác giữa hai bên luôn được quan tâm, thúc đẩy và triển khai hiệu quả trên nhiều mặt. Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả tích cực đã đạt được, vẫn còn tồn tại một số khó khăn, hạn chế. Tại cuộc họp, UBND tỉnh Nghệ An, Ban chỉ đạo Công tác biên giới tỉnh Nghệ An đề xuất một số nội dung cần tháo gỡ tại hội nghị chính thức sắp tới, đó là việc sửa chữa, xây dựng lại các mốc quốc giới, cọc dấu biên giới bị mưa lũ cuốn trôi, hư hỏng trên tuyến biên giới Việt Nam - Lào; giải quyết vấn đề di cư tự do và kết hôn không giá thú trong vùng biên giới hai nước.

Đến nay, tỉnh Nghệ An đã hoàn tất thủ tục đối với toàn bộ 210 trường hợp công dân Lào được nhập quốc tịch Việt Nam theo thỏa thuận. Các tỉnh Xiêng Khoảng, Hủa Phăn, Bolykhămxay đã tiến hành nhập quốc tịch cho 149 hộ/894 người trong tổng số 4.772 công dân Việt Nam của tỉnh Nghệ An được phép ở lại cư trú tại Lào. Vì vậy, tỉnh Nghệ An đề xuất kiến nghị phía Lào tăng cường đẩy nhanh tiến độ nhập quốc tịch cho số công dân còn lại của tỉnh Nghệ An, tạo điều kiện cho người dân sớm ổn định cuộc sống, hòa nhập với cộng đồng nơi cư trú cũng như tạo thuận lợi cho công tác quản lý nhà nước về dân cư khu vực biên giới.

Ngoài tỉnh Nghệ An, đại diện nhiều tỉnh khác cũng đề xuất các vấn đề liên quan công tác quản lý, bảo vệ đường biên, mốc giới; công tác phối hợp quản lý xuất, nhập qua biên giới trong tình hình mới; thủ tục cho hàng hóa xuất nhập khẩu, phương tiện xuất nhập cảnh qua các cặp cửa khẩu quốc tế được thuận lợi, không để ách tắc và tuân thủ đúng các quy định về phòng chống dịch Covid-19 của hai Chính phủ. Tăng cường hơn nữa trong công tác phối hợp quản lý, kiểm tra, kiểm soát và trao đổi thông tin để ngăn chặn có hiệu quả các hiện tượng vi phạm pháp luật và thực hiện nghiêm chế tài xử lý đối với các đối tượng vi phạm.

Các đại biểu cũng đề xuất vấn đề phối hợp đấu tranh phòng chống tội phạm, đặc biệt là tội phạm buôn bán và vận chuyển ma túy, vũ khí qua biên giới; phối hợp giải quyết vấn đề xâm canh, vượt biên trái phép nhằm giữ vững an ninh trật tự, an toàn xã hội khu vực biên giới giữa hai bên biên giới Việt Nam - Lào.