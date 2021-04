Tăng cường kiểm soát cơ sở, phát huy tai mắt nhân dân trong phòng chống dịch Covid-19

Trước đó, báo cáo tại hội nghị cho thấy, trong tháng 4/2021, tình hình an ninh chính trị tiếp tục được giữ vững. Các cấp ngành chức năng đã làm tốt công tác phòng, chống dịch Covid-19, cho nên Nghệ An vẫn đang được kiểm soát ở mức an toàn.

Tuy nhiên, tình hình tội phạm trong tháng 4 tiếp tục diễn biến phức tạp, cơ quan chức năng đã khởi tố mới 248 vụ, 517 bị can (tăng 78 vụ, 101 bị can). Trong đó tội phạm về ma túy, về vi phạm quản lý kinh tế, môi trường và tai nạn giao thông tăng so với tháng trước. Cụ thể, xảy ra 66 vụ xâm phạm trật tự xã hội làm 3 người chết, thiệt hại 6 tỷ đồng. Phát hiện, bắt 134 vụ, 189 đối tượng phạm tội về ma túy, thu 1,26kg heroin, 2,2kg ma túy đá, hơn 50 nghìn viên ma túy tổng hợp. Đối với tội phạm về kinh tế, môi trường có 288 vụ, bắt 302 đối tượng, thu 19m3 gỗ các loại, 3,2 tấn động vật và hàng hóa trị giá 1,8 tỷ đồng. Xảy ra 13 vụ tai nạn giao thông làm 14 người chết, 6 người bị thương.