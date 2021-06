Tăng cường kiểm soát phương tiện vận tải qua lại giữa Nghệ An - Hà Tĩnh

Như tin đã đưa, vào ngày 7/6/2021, trước tình hình diễn biến phức tạp của dịch Covid-19 , đặc biệt tại Hà Tĩnh đã phát hiện ra chùm ca nhiễm Covid-19 tại cộng đồng, vì thế UBND tỉnh Nghệ An đã ban hành Văn bản 3660/UBND-VX về việc bổ sung thêm một số biện pháp phòng dịch Covid-19 trên địa bàn Nghệ An.

Công an huyện Hưng Nguyên bố trí lực lượng tại đầu cầu Bến Thủy 2 thuộc địa phận xã Hưng Lợi nhằm kiểm soát các phương tiện vận tải hành khách qua lại giữa hai bên Nghệ An và Hà Tĩnh. Ảnh: Tiến Đông

Theo đó, bắt đầu từ 0h00 sáng 8/6, UBND tỉnh yêu cầu dừng tất cả hoạt động vận tải hành khách trên trên địa bàn tỉnh Nghệ An đến tỉnh Hà Tĩnh và ngược lại, gồm các tuyến xe buýt, xe tuyến cố định, xe taxi, xe hợp đồng, xe du lịch.

Sáng nay tại các khu vực cầu Bến Thủy 1 (thuộc địa bàn phường Trung Đô, TP. Vinh), Bến Thủy 2 (thuộc xã Hưng Lợi, huyện Hưng Nguyên) và cầu Yên Xuân (thuộc địa phận xã Long Xá, huyện Hưng Nguyên), lực lượng Công an, Quân đội và nhân viên y tế cũng đã được tổ chức thành các chốt nhằm kiểm tra, kiểm soát không để các phương tiện chở khách từ Hà Tĩnh đi vào địa bàn; tổ chức khai báo y tế, đo thân nhiệt đối với những trường hợp trên các phương tiện vận tải dịch vụ từ Hà Tĩnh đi qua.

Xe taxi đến trạm thu phí cầu Bến Thủy 2 đã được yêu cầu quay đầu. Ảnh: Tiến Đông

Theo ghi nhận của P.V, tại các chốt kiểm soát, sáng nay lượng phương tiện vận tải hành khách, taxi, xe du lịch... qua lại giữa 2 địa bàn Nghệ An - Hà Tĩnh đã giảm hẳn, thậm chí tại chốt cầu Bến Thủy 2, từ sáng đến trưa nay không ghi nhận trường hợp phương tiện vận tải khách từ Hà Tĩnh sang Nghệ An. Tuy nhiên, xe cá nhân vẫn qua lại nhiều nhưng không được khử khuẩn, khai báo y tế cũng như kiểm tra kiểm soát, điều này khiến nhiều người lo ngại việc người dân đi từ vùng dịch về sẽ rất khó kiểm soát.

Tại khu vực cầu Yên Xuân, chỉ có một số xe tải, xe cá nhân qua lại. Ảnh: Tiến Đông

Ông Nguyễn Viết Hùng - Trưởng phòng Vận tải, Sở GTVT Nghệ An cho biết, sau khi có văn bản chỉ đạo của UBND tỉnh, Sở GTVT Nghệ An cũng đã có Văn bản số 1926/SGTVT-VT gửi các đơn vị kinh doanh vận tải, các đơn vị khai thác bến xe khách, yêu cầu dừng các hoạt động vận tải hành khách tuyến cố định liên tỉnh, xe buýt, xe hợp đồng, xe du lịch, xe taxi từ Nghệ An đi Hà Tĩnh và ngược lại. Đối với các hoạt động vận tải hàng hóa từ Nghệ An đi Hà Tĩnh và ngược lại phải thực hiện các biện pháp phòng dịch như phương tiện phải được vệ sinh, phun khử khuẩn khi đi vào địa bàn Nghệ An; không được chở quá 2 người; phải khai báo y tế...