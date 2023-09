Tăng cường kiểm soát sản xuất, kinh doanh thực phẩm dịp Tết Trung thu

Kiểm tra, xử lý cơ sở vi phạm

Thực hiện Quyết định 2728/QĐ-UBND ngày 31/8/2023 của UBND tỉnh Nghệ An về kiểm tra việc chấp hành các quy định đảm bảo an toàn thực phẩm dịp Tết Trung thu năm 2023 trên địa bàn tỉnh, đoàn kiểm tra liên ngành được thành lập. Đoàn do Sở Công Thương chủ trì, phối hợp với Sở Y tế, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Công an tỉnh, Mặt trận Tổ quốc tỉnh tiến hành đánh giá việc chấp hành các quy định của pháp luật về bảo đảm an toàn thực phẩm của các cơ sở sản xuất, kinh doanh, nhập khẩu thực phẩm, dịch vụ ăn uống; đánh giá công tác quản lý Nhà nước về an toàn thực phẩm của UBND (Ban Chỉ đạo liên ngành) các huyện, thành phố, thị xã trong dịp Tết Trung thu năm 2023.

Đoàn liên ngành kiểm tra cơ sở kinh doanh bánh Trung thu trên địa bàn thành phố Vinh. Ảnh: P.V

Từ ngày 8 - 21/9, đoàn liên ngành tập trung kiểm tra các cơ sở sản xuất, kinh doanh các mặt hàng thực phẩm: bánh kẹo, nước giải khát, đặc biệt là các cơ sở sản xuất, kinh doanh bánh Trung thu. Theo đó, đoàn tiến hành kiểm tra công tác đảm bảo an toàn thực phẩm dịp Tết Trung thu tại 16 cơ sở ở thành phố Vinh và một số địa phương như Thanh Chương, TX. Hoàng Mai, Quỳnh Lưu. Qua kiểm tra cho thấy, các cơ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm trên địa bàn so với những năm trước đã có ý thức, trách nhiệm hơn trong việc đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm đối với bánh kẹo Tết Trung thu. Đa số các cơ sở đã đảm bảo các quy định ATTP về cơ sở, trang thiết bị dụng cụ; quy trình chế biến, bảo quản thực phẩm; nguồn gốc nguyên liệu, phụ gia thực phẩm...

Theo đánh giá, nhìn chung năm nay tình hình chấp hành điều kiện an toàn vệ sinh thực phẩm tốt hơn. Ảnh: P.V

Ông Võ Minh Tuấn - Chánh Thanh tra Sở Công Thương, Phó trưởng đoàn kiểm tra liên ngành cho biết: “Tại thành phố Vinh, đoàn đã tiến hành kiểm tra tại 16 cơ sở, xử phạt 2 cơ sở, với số tiền 14 triệu đồng. Trong đó, 1 cơ sở sản xuất bánh các loại vi phạm điều kiện bảo quản thực phẩm không đầy đủ giá kệ; và 1 cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn uống nhưng rãnh thoát nước tại khu vực bếp không được che kín. Cùng với xử phạt, đoàn kiểm tra yêu cầu các địa phương tiếp tục theo dõi, đôn đốc các cơ sở thực hiện nghiêm túc việc đảm bảo các quy định về vệ sinh an toàn thực phẩm”.

Đồng thời, đoàn kiểm tra liên ngành cũng kiểm tra, làm việc với Ban Chỉ đạo an toàn thực phẩm các huyện Thanh Chương, Tân Kỳ, Anh Sơn để xem xét, đánh giá việc triển khai công tác thực hiện các quy định đảm bảo an toàn thực phẩm dịp Tết Trung thu năm 2023 trên địa bàn các huyện.

Kiểm tra tại cơ sở làm bánh của Công ty CP Thực phẩm 1.6. Ảnh: P.V

Tại huyện Thanh Chương, địa bàn trải rộng đến tất cả các xã xa trung tâm, giao thông khó khăn, nên việc kiểm tra mất nhiều thời gian đi lại. Cán bộ đoàn liên ngành huyện Thanh Chương cho biết, điều kiện kinh tế của người sản xuất, kinh doanh nhỏ lẻ còn gặp nhiều khó khăn, có những cơ sở chỉ kinh doanh theo mùa vụ nên việc nắm bắt thông tin và nhận thức về vệ sinh an toàn thực phẩm còn hạn chế, rất khó quản lý hết các cơ sở kinh doanh theo loại hình này.

Ngoài ra, việc kiểm tra, xử lý các cơ sở sản xuất, chế biến, kinh doanh thực phẩm gặp nhiều khó khăn về trang thiết bị phục vụ công tác kiểm định, trình độ chuyên môn, nghiệp vụ về công tác an toàn thực phẩm còn hạn chế, vì cán bộ làm việc kiêm nhiệm. Mặc dù còn nhiều khó khăn trong kiểm tra, xử lý, nhưng huyện đã cố gắng trong công tác đảm bảo an toàn thực phẩm trên địa bàn.

Thị trường bánh Trung thu năm nay giá tăng, sức mua giảm. Ảnh: P.V

Ông Nguyễn Hữu Hiền - Phó Chủ tịch UBND huyện Thanh Chương cho biết: Tháng hành động ATTP năm 2023, đoàn liên ngành huyện Thanh Chương đã tiến hành kiểm tra các cơ sở sản xuất, chế biến, kinh doanh thực phẩm. Tổng số cơ sở kiểm tra 20 cơ sở sản xuất, kinh doanh, chế biến thực phẩm trên địa bàn, phát hiện 4 cơ sở có hành vi vi phạm hành chính, xử phạt 05 cơ sở với số tiền 5.450.000 đồng. Lỗi vi phạm chủ yếu: Không niêm yết giá, kinh doanh hàng hóa không rõ nguồn gốc xuất xứ, nơi chế biến có côn trùng gây hại xâm nhập.

Tăng cường quản lý an toàn thực phẩm

Thị trường bánh Trung thu năm nay giảm khoảng 40% so với cùng kỳ năm ngoái. Tuy nhiên, thông qua đợt kiểm tra, cũng đã kịp thời phát hiện, ngăn chặn, xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm pháp luật về an toàn thực phẩm, đồng thời, kết hợp công tác tuyên truyền, hướng dẫn các quy định pháp luật, đề xuất các giải pháp nâng cao hiệu quả trong công tác quản lý an toàn thực phẩm. Qua đó, góp phần làm tốt công tác đảm bảo an toàn thực phẩm, nhằm chăm sóc bảo vệ sức khỏe nhân dân.

Đoàn liên ngành kiểm tra tại cơ sở cung cấp nguyên liệu làm bánh trên địa bàn thành phố Vinh. Ảnh: P.V



Ông Võ Minh Tuấn - Chánh Thanh tra Sở Công Thương cho biết: Đoàn kiểm tra tập trung vào sản phẩm thực phẩm được sản xuất, kinh doanh, nhập khẩu, sử dụng nhiều trên thị trường và có nguy cơ cao, tập trung các mặt hàng thực phẩm phục vụ Tết Trung thu. Quá trình kiểm tra kết hợp với công tác tuyên truyền, phổ biến các quy định, nâng cao nhận thức và ý thức của cộng đồng trong công tác bảo đảm an toàn thực phẩm. Phát hiện kịp thời, xử lý nghiêm các hành vi vi phạm, thu hồi, tiêu hủy những sản phẩm không đảm bảo, thông báo trên các phương tiện thông tin đại chúng theo quy định pháp luật.

“So với những năm trước thì các loại sản phẩm bánh Trung thu gia truyền được sản xuất tại các cơ sở trên địa bàn tỉnh được khách hàng khá tín nhiệm. Chất lượng sản phẩm, mẫu mã ngày càng được cải tiến, bên cạnh đó, các cơ sở sản xuất bánh Trung thu trên địa bàn là doanh nghiệp hay hộ kinh doanh đều chú trọng đến công tác đảm bảo an toàn thực phẩm đối với các sản phẩm bánh do mình làm ra như: đầu tư điều kiện cơ sở vật chất đảm bảo, tìm hiểu và thực hiện tốt các quy định đảm bảo an toàn thực phẩm để thực hành đúng với các quy định của pháp luật, thực hiện tự công bố sản phẩm. Vì vậy, nhiều thương hiệu từ các hộ sản xuất trên địa bàn đã được người tiêu dùng an tâm lựa chọn” - ông Tuấn đánh giá.

Đoàn liên ngành làm việc với cơ sở sản xuất, kinh doanh bánh BN. Ảnh: P.V

Rõ ràng, bên cạnh ý thức của người dân trong việc lựa chọn thực phẩm có nguồn gốc xuất xứ, hạn sử dụng... thì sự vào cuộc tích cực của các cơ quan chức năng trên địa bàn tỉnh trong việc kiểm tra, kiểm soát, xử lý vi phạm về đảm bảo an toàn thực phẩm cũng góp phần quan trọng để người dân đón Tết Trung thu an toàn, vui vẻ./.