Tăng cường nắm bắt tình hình dư luận, bảo vệ quyền lợi phụ nữ và trẻ em

Ngày 29/12, tại TP Vinh Hội LHPN tỉnh Nghệ An tổ chức hội nghị tổng kết công tác Hội, phong trào phụ nữ và triển khai nhiệm vụ năm 2021.



Các đại biểu dự hội nghị. Ảnh: Đức Anh

Tham dự hội nghị có đồng chí Cao Thị Hiền – Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh; đồng chí Nguyễn Thị Thu Huyền – Ủy viên BCH Hội LHPN Việt Nam; đại diện các sở, ngành liên quan.

Có 620 hộ hội viên được giúp thoát nghèo

Năm 2020, phong trào phụ nữ và hoạt động công tác Hội đã gắn kết chặt chẽ các nội dung phong trào thi đua, các cuộc vận động; gắn nhiệm vụ trọng tâm của Hội với nhiệm vụ chính trị của địa phương, bám chủ đề năm, hệ thống chỉ tiêu, các khâu đột phá để tổ chức thực hiện.

Đồng chí Nguyễn Thị Quỳnh Hoa - Chủ tịch Hội LHPN tỉnh phát biểu tại buổi lễ. Ảnh: Đức Anh

Các hoạt động của tổ chức Hội ngày càng thiết thực, phù hợp, đáp ứng được nhu cầu nguyện vọng của phụ nữ, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của phụ nữ và trẻ em, vì vậy cán bộ, hội viên tích cực, đồng tình hưởng ứng thực hiện có hiệu quả các phong trào, nhiệm vụ công tác Hội. Các cấp Hội chủ động, linh hoạt, sáng tạo để tổ chức triển khai các hoạt động, nội dung phù hợp với điều kiện thực tế, diễn biến, ứng phó với tình hình dịch bệnh thiên tai.

Trong năm 2020 Hội đã tuyên truyền, vận động, hỗ trợ phụ nữ phát triển toàn diện. Điển hình, đã hỗ trợ, giúp đỡ được 1.065 hộ đạt 8 tiêu chí 5 không, 3 sạch; có 620 hộ được giúp thoát nghèo theo tiêu chí đa chiều. Hoạt động tuyên truyền phòng, chống dịch Covid-19 được các cấp Hội phụ nữ vào cuộc tích cực hiệu quả.

Đồng chí Cao Thị Hiền trao cờ thi đua của Thủ tướng Chính phủ cho Hội LHPN tỉnh. Ảnh: Đức Anh

Hội tích cực vận động, hỗ trợ phụ nữ sáng tạo khởi nghiệp, phát triển kinh tế, bảo vệ môi trường; chủ động khai thác các chương trình, dự án mới, duy trì hiệu quả hoạt động ủy thác cho vay vốn từ các ngân hàng với tổng nguồn vốn là 3225 tỷ 933 triệu đồng cho 188.391 hộ vay.

Trong năm, Hội LHPN tỉnh đã tập trung hỗ trợ thành lập được 4 hợp tác xã. Bên cạnh đó các cấp Hội tiếp tục quan tâm xây dựng mới 9 tổ hợp tác, 15 tổ liên kết và 58 mô hình sản xuất sạch/ tiêu dùng sạch/ chế biến sạch.

Đồng chí Cao Thị Hiền trao Cờ thi đua của UBND tỉnh cho văn phòng Hội LHPN tỉnh. Ảnh: Đức Anh

Nâng cao chất lượng hoạt động của tổ chức Hội cấp cơ sở

Tại hội nghị các đại biểu cũng đã thẳng thắn chỉ ra những tồn tại hạn chế trong năm qua như: Do dịch Covid-19 nên việc triển khai một số hoạt động công tác Hội còn chậm so với kế hoạch, một số hoạt động phải điều chỉnh về cách thức, quy mô so với kế hoạch ban đầu. Một số cơ sở Hội còn thụ động trong cách thức triển khai, thiếu đổi mới, sáng tạo trong tổ chức các hoạt động. Việc thực hiện tiêu chí “3 sạch” ở một số xã vùng sâu có đông đồng bào dân tộc thiểu số và tiêu chí không vi phạm chính sách dân số một số địa phương còn hạn chế.



Đồng chí Cao Thị Hiền trao Bằng khen của UBND tỉnh cho các cá nhân xuất sắc. Ảnh: Đức Anh

Tiến tới năm 2021 Hội LHPN tỉnh tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền, vận động, hỗ trợ phụ nữ phát triển toàn diện, xây dựng gia đình hạnh phúc. Tập trung tuyên truyền, vận động và hỗ trợ hội viên phụ nữ thực hiện mục tiêu kép vừa quyết liệt phòng chống dịch Covid-19, vừa tập trung phát triển kinh tế - xã hội. Tăng cường bám sát cơ sở nắm bắt tình hình dư luận trong hội viên, những vấn đề nảy sinh về mặt xã hội liên quan đến phụ nữ và trẻ em.

Đồng chí Nguyễn Thị Thu Huyền trao Cờ thi đua của Hội LHPN Việt Nam cho Hội LHPN tỉnh. Ảnh: Đức Anh

Vận động, hỗ trợ phụ nữ sáng tạo khởi nghiệp, phát triển kinh tế, bảo vệ môi trường;Tập trung xây dựng các mô hình kinh tế tập thể, tuyên truyền, vận động hội viên, phụ nữ xây dựng các mô hình phát triển kinh tế gắn mô hình “sản xuất sạch, chế biến sạch, tiêu dùng sạch”.

Đồng chí Nguyễn Thị Thu Huyền trao Bằng khen của Hội LHPN Việt Nam cho các cá nhân xuất sắc. Ảnh: Đức Anh

Dịp này Thủ tướng Chính phủ đã trao Cờ thi đua cho Hội LHPN tỉnh, UBND tỉnh tặng Cờ thi đua cho Văn phòng Hội LHPN tỉnh, UBND tỉnh trao Bằng khen cho 3 cá nhân có thành tích xuất sắc. Hội LHPN Việt Nam tặng Cờ thi đua cho Hội LHPN tỉnh, trao bằng khen cho các cá nhân đạt thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua năm 2020.