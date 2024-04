Tăng cường phối hợp bảo vệ quyền lợi người lao động

Theo dõi Báo Nghệ An trên

(Baonghean.vn) - Từ những kết quả chương trình phối hợp năm 2023, UBND tỉnh và Liên đoàn Lao động tỉnh Nghệ An đã xây dựng chương trình phối hợp năm 2024 với nhiều nội dung nhằm chăm lo tốt hơn quyền và lợi ích người lao động.

Chiều 16/4, UBND tỉnh và Liên đoàn Lao động tỉnh Nghệ An tổ chức hội nghị đánh giá kết quả chương trình phối hợp năm 2023, triển khai nhiệm vụ năm 2024.

Đồng chí Lê Hồng Vinh - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh và đồng chí Kha Văn Tám - Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Chủ tịch Liên đoàn Lao động tỉnh đồng chủ trì hội nghị. Ảnh: Diệp Thanh

Hiệu quả thiết thực từ chương trình phối hợp

Trên cơ sở thực hiện quy chế phối hợp hoạt động giai đoạn 2022-2026, năm 2023, Ủy ban nhân dân tỉnh và Liên đoàn Lao động tỉnh Nghệ An đã đạt được hiệu quả cao trong xây dựng, thực hiện chế độ, chính sách và chăm lo, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của công chức, viên chức lao động.

Cụ thể, tham gia góp ý và tổ chức góp ý 20 dự thảo văn bản chính sách, pháp luật có liên quan đến đoàn viên, người lao động; Tổ chức đối thoại tại nơi làm việc ở 361 doanh nghiệp ngoài khu vực nhà nước; Chỉ đạo chính quyền, chuyên môn đồng cấp ký chương trình phối hợp với Công đoàn cùng cấp; Các cấp công đoàn chi hơn 4,473 tỉ đồng cho việc chăm lo Tết, gần 10 nghìn người lao động được thụ hưởng; Hỗ trợ 41 nhà Mái ấm công đoàn với tổng giá trị hơn 1,5 tỷ đồng; Hỗ trợ hơn 1,3 tỷ đồng cho 1.278 đoàn viên, người lao động bị giảm thời gian làm việc, chấm dứt hợp đồng lao động do ảnh hưởng của đại dịch Covid-19.

Bên cạnh đó, những chương trình như "Tết Sum vầy", "Tháng Công nhân", "Tháng hành động về an toàn vệ sinh lao động"… được tổ chức quy mô với nhiều hoạt động thiết thực hướng về người lao động.

UBND tỉnh trao Bằng khen cho 30 công nhân lao động tiêu biểu trong sự kiện "Ngày hội Công nhân - Chào xuân Quý Mão năm 2023". Ảnh tư liệu: Đình Tuyên

Năm 2023 cũng là năm nhiều điểm nhấn của phong trào thi đua yêu nước với loạt hoạt động chào mừng Đại hội Công đoàn các cấp nhiệm kỳ 2023 – 2028. Tiêu biểu là chương trình 1 triệu sáng kiến, phong trào Lao động sáng tạo, thương lượng, ký kết và thực hiện Thỏa ước lao động tập thể…

Trong năm, đã thành lập mới được 40 công đoàn cơ sở, phát triển được 13.816 đoàn viên, tổ chức được 127 lớp tập huấn nghiệp vụ công đoàn cho 9.532 lượt cán bộ công đoàn, tổ chức hội nghị trực tuyến với 334 điểm cầu cho hơn 8.000 cán bộ công đoàn các cấp tham dự...

Liên đoàn Lao động tỉnh cũng đã phối hợp giám sát thực hiện pháp luật về Luật an toàn vệ sinh lao động tại 6 doanh nghiệp, điều tra 16 vụ tai nạn lao động, tham gia giải quyết 3 vụ tranh chấp lao động tập thể, thực hiện 179 cuộc giám sát chế độ chính sách pháp luật...

Thăm hỏi đoàn viên, người lao động có hoàn cảnh khó khăn tại doanh nghiệp trong Tháng Công nhân năm 2023. Ảnh tư liệu: Diệp Thanh

Năm 2023, UBND tỉnh đã hỗ trợ 1,7 tỷ đồng kinh phí hoạt động cho tổ chức Công đoàn Nghệ An. Trong đó, mở rộng thêm đối tượng thăm hỏi, động viên công nhân lao động trong dịp “Tháng công nhân”, “Tết sum vầy”, hỗ trợ kinh phí tổ chức Đại hội Công đoàn Nghệ An; tặng bằng khen cho 30 công nhân lao động tiêu biểu tại Chương trình Ngày hội công nhân - Chào xuân Quý Mão 2023. Đồng thời chỉ đạo UBND cấp huyện tập trung chỉ đạo đối với các doanh nghiệp trên địa bàn thực hiện quy chế dân chủ tại doanh nghiệp theo quy định của Bộ luật Lao động, thực hiện dân chủ ở cơ sở, đặc biệt là tổ chức Hội nghị đối thoại tại doanh nghiệp. Bên cạnh đó, Liên đoàn Lao động tỉnh cũng đã ban hành các văn bản hướng dẫn triển khai thực hiện phong trào “Cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp đạt chuẩn văn hóa” trên địa bàn tỉnh Nghệ An.

Nâng cao chế độ, chính sách để bảo vệ người lao động

Trên cơ sở những kết quả đã đạt được, thẳng thắn nhìn nhận những hạn chế trong thời gian qua, UBND tỉnh Nghệ An và Liên đoàn Lao động tỉnh đã xây dựng nội dung phối hợp năm 2024 với 9 nội dung chính.

Đại diện Liên đoàn Lao động tỉnh trình bày báo cáo đánh giá kết quả chương trình phối hợp năm 2023 và triển khai chương trình phối hợp năm 2024. Ảnh: Diệp Thanh

Trong đó, tập trung phối hợp triển khai thực hiện “Tháng Công nhân” gắn với "Tháng An toàn vệ sinh lao động" năm 2024; Triển khai Luật thực hiện dân chủ cơ sở; Phối hợp tổ chức các đoàn kiểm tra, giám sát năm 2024; Tham gia xây dựng các văn bản, chế độ chính sách có liên quan đến người lao động; Giải quyết có hiệu quả các vụ tranh chấp lao động và đình công; Tuyên truyền, phổ biến, tư vấn pháp luật cho công nhân, lao động trong các doanh nghiệp; Phối hợp chỉ đạo, triển khai thực hiện phong trào “Cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp đạt chuẩn văn hóa” trên địa bàn tỉnh Nghệ An; Phát triển đoàn viên, thành lập tổ chức công đoàn trong các doanh nghiệp và hoàn thành việc xây dựng thiết kế công đoàn.

Liên đoàn Lao động tỉnh cũng đã có những kiến nghị, đề xuất với UBND tỉnh về những vấn đề liên quan đến công tác khen thưởng, sửa đổi tiêu chí nâng lương trước thời hạn, thành lập “Quỹ xã hội từ thiện Công đoàn Nghệ An”, thành lập Ban Chỉ đạo phát triển đoàn viên…

Hội nghị ghi nhận nhiều ý kiến góp ý từ các sở, ban, ngành liên quan. Ảnh: Diệp Thanh

Tại hội nghị, đại diện các ban, ngành cũng đã trả lời các kiến nghị đề xuất của Liên đoàn Lao động tỉnh và có những ý kiến góp ý cho chương trình phối hợp năm 2024.

Ghi nhận những kết quả tốt đẹp và chuyển biến rõ nét trong năm 2023, Chủ tịch Liên đoàn Lao động tỉnh Kha Văn Tám cảm ơn sự hỗ trợ, đồng hành của các sở, ban, ngành trong thực hiện chương trình phối hợp.

Trước những thách thức lớn của tổ chức công đoàn thời gian tới, đồng chí Kha Văn Tám đề nghị UBND tỉnh tiếp tục quan tâm, hỗ trợ để tổ chức công đoàn vượt qua khó khăn, nâng cao vai trò chăm lo, bảo vệ quyền và lợi ích chính đáng của người lao động. Trong đó, cần đặc biệt quan tâm việc thực hiện pháp luật lao động, chăm lo cho người lao động, nắm bắt tình hình an ninh công nhân và phát triển đoàn viên, thành lập công đoàn cơ sở.

Đồng chí Lê Hồng Vinh kết luận hội nghị. Ảnh: Diệp Thanh

Kết luận hội nghị, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Lê Hồng Vinh ghi nhận tinh thần làm việc nghiêm túc, trách nhiệm và những ý kiến góp ý tâm huyết của các đại biểu. Đồng chí Lê Hồng Vinh cũng đã làm rõ các nội dung trong chương trình phối hợp giữa 2 đơn vị, trả lời những kiến nghị, đề xuất của Liên đoàn Lao động tỉnh và đề nghị hoàn thiện quy chế phối hợp năm 2024 dựa trên các góp ý và tình hình thực tiễn./.