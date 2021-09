Tăng cường phối hợp kiểm tra, giám sát, kỷ luật đảng giữa Đảng ủy Công an và cấp ủy địa phương

Đồng chí Võ Văn Thưởng - Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư Trung ương Đảng dự và chỉ đạo Hội nghị Tổng kết Quy chế phối hợp giữa Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy Công an Trung ương với Ủy ban kiểm tra các tỉnh, thành ủy trong công tác kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật của Đảng. Đại tướng Tô Lâm - Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Đảng ủy Công an Trung ương, Bộ trưởng Bộ Công an chủ trì Hội nghị.

Hội nghị được tổ chức theo hình thức trực tuyến. Tại điểm cầu Công an tỉnh Nghệ An, các đồng chí: Nguyễn Văn Thông - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy; Thiếu tướng Phạm Thế Tùng - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Công an tỉnh; Bùi Thanh An - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy chủ trì Hội nghị.

Các đồng chí chủ trì Hội nghị tại điểm cầu Nghệ An. Tại Hội nghị, Trung tướng Trần Quốc Tỏ - Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy Công an Trung ương, Thứ trưởng Bộ Công an đã quán triệt triển khai Quyết định số 17 ngày 22/6/2021 của Ban Bí thư về Quy chế phối hợp giữa Đảng ủy Công an Trung ương với tỉnh ủy, thành ủy trực thuộc Trung ương trong thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật của Đảng đối với tổ chức Đảng, đảng viên thuộc Đảng bộ Công an tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương. Quy chế phối hợp này nhằm tạo cơ sở chính trị quan trọng để Đảng ủy Công an Trung ương và các tỉnh ủy, thành ủy xác định và phân định về vai trò, trách nhiệm của cấp ủy trong việc phối hợp lãnh đạo "song trùng" đối với Công an tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương về công tác kiểm tra, giám sát, kỷ luật Đảng. Đồng thời, đây cũng là điều kiện thuận lợi để thực hiện công tác xây dựng tổ chức Đảng, xây dựng lực lượng Công an địa phương vững mạnh, từng bước hiện đại, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ bảo vệ an ninh trật tự và góp phần thúc đẩy sự phát triển kinh tế - xã hội của địa phương. Toàn cảnh Hội nghị tại điểm cầu Nghệ An. Hội nghị cũng đã thông qua báo cáo tổng kết việc thực hiện Quy chế phối hợp giữa Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy Công an Trung ương với Ủy ban Kiểm tra các tỉnh ủy, thành ủy trực thuộc Trung ương trong thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật của Đảng nhiệm kỳ 2015 - 2020. Kết quả thực hiện Quy chế phối hợp đã giúp Đảng ủy Công an Trung ương và tỉnh ủy, thành ủy nắm chắc tình hình tổ chức Đảng, đảng viên; đánh giá kịp thời những ưu, khuyết điểm để lãnh đạo, chỉ đạo khắc phục hạn chế, thiếu sót, khuyết điểm. Qua đó, góp phần xây dựng Đảng, xây dựng Công an các địa phương trong sạch, vững mạnh. Về nhiệm vụ trọng tâm nhiệm kỳ 2020 - 2025, cần tăng cường phối hợp nắm tình hình để kịp thời phát hiện, chấn chỉnh, không để thiếu sót, khuyết điểm thành vi phạm, vi phạm nhỏ thành vi phạm lớn, vi phạm của cá nhân thành vi phạm của tổ chức. Cùng với đó, tập trung phối hợp kiểm tra, giám sát tổ chức Đảng, người đứng đầu cấp ủy, những lĩnh vực, địa bàn, vị trí công tác dễ xảy ra tiêu cực và xem xét, xử lý nghiêm minh các trường hợp vi phạm để giữ vững kỷ cương, kỷ luật của Đảng…



Tại Nghệ An, Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy phối hợp với Ban Thường vụ Đảng ủy Công an tỉnh chỉ đạo tổ chức ký kết Quy chế phối hợp giữa Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy Công an tỉnh với Ủy ban Kiểm tra các huyện, thành, thị trong thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật Đảng. Trong 4 năm, Ban Thường vụ Đảng ủy, Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy Công an tỉnh phối hợp với Ban Thường vụ và Ủy ban Kiểm tra các huyện, thành, thị ủy đã tiến hành nhiều cuộc kiểm tra tại Đảng bộ Công an các huyện. Thông qua công tác giao ban nội chính và các hoạt động phối hợp giữa Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Đảng ủy Công an tỉnh và Ban Nội chính Tỉnh ủy đã đề xuất với Thường trực Tỉnh ủy về chủ trương, định hướng xử lý để chỉ đạo nhiều vụ việc, vụ án nổi cộm. Việc nắm các thông tin tình hình tại Đảng bộ Công an tỉnh, các Đảng bộ Công an huyện, thành, thị và quá trình điều tra các vụ việc nổi cộm được cung cấp kịp thời đến Thường trực, Ban Thường vụ Tỉnh ủy để chỉ đạo, xử lý theo quy định của Đảng và pháp luật của Nhà nước...