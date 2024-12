Thời sự Tăng cường phối hợp, phòng ngừa từ gốc để xây dựng xã biên giới sạch về ma túy Sáng 13/12, tại thành phố Vinh, Công an tỉnh Nghệ An phối hợp với Học viện Cảnh sát nhân dân tổ chức Hội thảo khoa học “Lý luận và thực tiễn xây dựng xã biên giới giáp Lào sạch về ma túy”.

Toàn cảnh hội thảo. Ảnh: Thành Cường

Tham dự hội thảo có các đồng chí: Đại tá Nguyễn Duy Thanh - Phó Giám đốc Công an tỉnh Nghệ An; PGS. TS. Đại tá Trần Quang Huyên - Phó Giám đốc Học viện Cảnh sát nhân dân; đại diện lãnh đạo các phòng chuyên môn Công an tỉnh Nghệ An cùng đại diện các ban Đảng Tỉnh ủy, các sở, ngành liên quan.

Tham dự hội thảo còn có đại diện lãnh đạo Công an các tỉnh có chung biên giới với nước bạn Lào: Quảng Nam, Thừa Thiên Huế, Quảng Bình, Hà Tĩnh, Thanh Hóa, Sơn La.

Đại tá Nguyễn Duy Thanh - Phó Giám đốc Công an tỉnh Nghệ An phát biểu tại hội nghị. Ảnh: Thành Cường

Khu vực biên giới Việt Nam - Lào trải dài hơn 2.300 km qua 10 tỉnh Việt Nam và tiếp giáp với 10 tỉnh của Lào. Đặc điểm địa lý núi cao, hiểm trở, cùng sự gần gũi về dân cư khiến nơi đây trở thành “điểm nóng” của hoạt động buôn bán, vận chuyển ma túy.

Theo thống kê từ tháng 7/2021 đến tháng 6/2024, lực lượng chức năng dọc khu vực này đã phát hiện hơn 14.000 vụ, bắt giữ gần 20.000 đối tượng, thu giữ hơn 1,9 tấn ma túy các loại, gần 3,1 triệu viên ma túy tổng hợp và nhiều vật chứng khác .

Tội phạm ma túy trên khu vực biên giới Việt Nam - Lào ngày càng manh động, tinh vi. Các đối tượng thường xuyên tổ chức thành nhóm khép kín, sử dụng vũ khí nóng và quyết liệt chống trả khi bị phát hiện. Đặc biệt, sự liên kết giữa các đối tượng trong nước và người Lào để tập kết, vận chuyển ma túy qua biên giới đã tạo ra thách thức lớn đối với lực lượng chức năng.

Đại biểu các ban Đảng Tỉnh ủy và các sở, ngành liên quan tham dự hội thảo. Ảnh: Thành Cường

Trước tình hình trên, Bộ Công an đã triển khai Đề án “Xã biên giới sạch về ma túy” nhằm tạo lập lá chắn phòng ngừa tội phạm từ tuyến biên giới. Nghệ An là tỉnh đầu tiên triển khai thí điểm đề án và đạt được những kết quả khả quan chỉ sau 6 tháng thực hiện, với 284 xã và 7 huyện được công nhận đạt tiêu chí “sạch về ma túy”. Thành công của Nghệ An trở thành mô hình điểm để nhân rộng ra 9 tỉnh biên giới khác.

Đề án nhấn mạnh vai trò của hệ thống chính trị địa phương, sự phối hợp giữa các lực lượng chức năng như: Công an, Bộ đội Biên phòng và quần chúng nhân dân. Các mô hình phòng chống ma túy kiểu mẫu, kết hợp tuyên truyền, cai nghiện, quản lý sau cai, đã được triển khai đồng bộ và hiệu quả.

Đại diện Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Nghệ An phát biểu tại hội thảo. Ảnh: Thành Cường

Hội thảo thu hút 70 tham luận của các đại biểu, nội dung tập trung vào việc đánh giá thực trạng và nguyên nhân phức tạp của tội phạm ma túy tại biên giới; những khó khăn trong xây dựng xã biên giới sạch ma túy; vai trò và trách nhiệm của các lực lượng chức năng trong việc đảm bảo an ninh khu vực biên giới; dự báo tình hình tội phạm ma túy trong thời gian tới... Tại hội thảo, nhiều ý kiến, đề xuất tập trung vào giải pháp nâng cao hiệu quả phòng chống ma túy, từ cơ chế chính sách đến thực tiễn triển khai.

Đại diện Bộ đội Biên phòng tỉnh Nghệ An phát biểu tại hội nghị. Ảnh: Thành Cường

Các ý kiến đóng góp từ hội thảo không chỉ phản ánh thực trạng mà còn đưa ra nhiều giải pháp mang tính đột phá. Đặc biệt, vai trò của công tác phối hợp giữa các lực lượng công an, biên phòng và chính quyền địa phương được đánh giá là yếu tố then chốt.

Hội thảo cũng đã chỉ ra những khó khăn lớn trong công tác xây dựng xã biên giới sạch về ma túy như: địa lý phức tạp; phương thức hoạt động tinh vi; nhận thức người dân khu vực biên giới còn hạn chế. Ngoài ra, cơ sở vật chất, phương tiện và kinh phí tại các xã biên giới còn thiếu thốn, khiến công tác đấu tranh phòng, chống ma túy gặp nhiều khó khăn.

Đại diện lãnh đạo Cục V05, Bộ Công an phát biểu tại hội nghị. Ảnh: Thành Cường

Để nâng cao hiệu quả công tác xây dựng xã biên giới giáp Lào sạch về ma túy, PGS. TS. Đại tá Trần Quang Huyên - Phó Giám đốc Học viện Cảnh sát nhân dân - chủ trì hội thảo nhấn mạnh, các cơ quan, đơn vị và sở, ngành liên quan cần tiếp tục tham mưu với Tỉnh ủy tập trung lãnh đạo, chỉ đạo để huy động cả hệ thống chính trị tham gia thực hiện có hiệu quả Đề án xây dựng xã biên giới sạch về ma túy, xác định lộ trình cụ thể, gắn trách nhiệm của tổ chức, cá nhân trong công tác phòng, chống ma túy với quan điểm 5 rõ: "rõ người, rõ việc, rõ tiến độ, rõ hiệu quả, rõ trách nhiệm".

PGS. TS. Đại tá Trần Quang Huyên - Phó Giám đốc Học viện Cảnh sát nhân dân kết luận hội thảo. Ảnh: Thành Cường

Trong thời gian tới, các ngành liên quan tiếp tục tăng cường phối hợp, tiếp tục tập trung vào các giải pháp phòng ngừa từ gốc, triệt phá các đường dây lớn, và hỗ trợ người dân thoát khỏi vòng xoáy của ma túy, qua đó góp phần giữ vững an ninh, trật tự khu vực biên giới và tạo điều kiện phát triển bền vững cho các tỉnh biên giới Việt - Lào.