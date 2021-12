Tăng cường phòng chống dịch tại trung tâm thương mại, siêu thị, chợ, nhà hàng

Sau khi Chính phủ ban hành Nghị quyết số 128/NQ-CP, UBND tỉnh đã ban hành Kế hoạch số 598/KH-UBND ngày 21/10/2021 triển khai “Thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch Covid-19” trên địa bàn tỉnh Nghệ An. Theo đó, ngành Công Thương đã triển khai thực hiện “Thích ứng với tình hình mới” đảm bảo tốt công tác phòng, chống dịch Covid-19 thuộc lĩnh vực quản lý. Tuy nhiên, diễn biến dịch Covid-19 vẫn đang rất phức tạp, trên địa bàn cả nước nói chung và tỉnh Nghệ An nói riêng hiện vẫn xuất hiện nhiều ca F0 trong cộng đồng, nguy cơ bùng dịch luôn thường trực. Trước tình hình đó, ngày 07/12/2021, Bộ Y tế đã ban hành Quyết định số 5619/QĐ-BYT ban hành “Hướng dẫn phòng, chống và đánh giá nguy cơ lây nhiễm dịch Covid-19 tại trung tâm thương mại, siêu thị, chợ, nhà hàng”.