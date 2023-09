Tăng cường tuần tra, kiểm soát phương tiện giao thông trong dịp nghỉ lễ 2/9

Dịp lễ Quốc khánh 2/9 năm nay, do được nghỉ 4 ngày nên lượng người dân về quê nghỉ lễ và du khách từ các địa phương đến Nghệ An để tham quan, nghỉ dưỡng sẽ nhiều hơn so với những năm trước. Một số địa điểm du lịch trên địa bàn đã thu hút được nhiều du khách đến tham quan hơn trước. Đặc biệt, việc thông tuyến và cho phép chạy thử cao tốc Bắc - Nam từ Hà Nội về đến Diễn Châu (Nghệ An), đã thu hút nhiều người dân từ các tỉnh phía Bắc trải nghiệm tuyến đường mới.

Trước tình hình đó, thực hiện chỉ đạo của Thanh tra Bộ Giao thông vận tải về việc tăng cường thanh tra, kiểm tra, xử lý vi phạm nhằm đảm bảo nhu cầu đi lại của nhân dân, bảo đảm trật tự an toàn giao thông trước, trong và sau dịp nghỉ lễ Quốc khánh 2/9/2023, Thanh tra Sở Giao thông vận tải đã chỉ đạo các Đội Thanh tra giao thông vận tải khu vực, trạm kiểm tra tải trọng xe lưu động... tiến hành kiểm tra ngay từ các điểm xuất phát tại các bến xe và xử lý nghiêm các phương tiện vận tải khách chở quá số người quy định, tình trạng tăng giá vé trái quy định; phương tiện không đảm bảo điều kiện hoạt động. Kiên quyết xử lý các tổ chức, cá nhân lập điểm dừng, đỗ, đón, trả khách trái phép (bến cóc), đưa xe ô tô kinh doanh vận tải khách trái phép (xe dù) ra hoạt động.

Thanh tra giao thông kiểm tra phương tiện trên tuyến đường Hồ Chí Minh. Ảnh: Tư liệu

Ông Nguyễn Viết Hùng - Chánh Thanh tra Sở Giao thông vận tải cho biết: Ngoài việc tăng cường kiểm tra, kiểm soát ngay tại các điểm xuất phát, Thanh tra sở cũng chỉ đạo tăng cường kiểm tra trên các tuyến đường vừa thi công vừa khai thác, xử lý nghiêm các đơn vị thi công vi phạm các quy định về đảm bảo an toàn giao thông khi thi công trên đường bộ đang khai thác.

Bên cạnh đó, lực lượng thanh tra còn phối hợp với chính quyền địa phương kiểm tra điều kiện an toàn tại các bến thủy nội địa như: Đường lên xuống, hệ thống chỉ dẫn, biển báo hiệu, phao cứu sinh, phương tiện thủy nội địa, người điều khiển phương tiện thủy nội địa... Đặc biệt, tại các bến khách ngang sông và tuyến vận tải hành khách từ bờ ra đảo. Tăng cường kiểm soát tải trọng phương tiện ngay từ đầu nguồn hàng hoá và xử lý nghiêm các tổ chức, cá nhân vi phạm theo quy định.

Phối hợp với Cảng vụ Hàng hải Nghệ An, Đại diện Cảng vụ đường thuỷ nội địa tại Nghệ An kiểm soát tải trọng xe tại các cảng, bến. Tiếp tục phối hợp với lực lượng Công an trong tổng rà soát, kiểm tra về điều kiện kinh doanh vận hành khách và vận tải hàng hoá bằng container; kiểm tra, xử lý vi phạm về bảo vệ kết cấu hạ tầng giao thông trên địa bàn tỉnh. Đồng thời phối hợp tổ chức hướng dẫn, điều tiết giao thông khi có các sự cố về giao thông trên các tuyến đường bộ do Sở quản lý, không để xảy ra ùn tắc giao thông kéo dài.

Trước đó, vào ngày 28/8/2022, UBND tỉnh Nghệ An đã có Công điện số 22/CĐ-UBND về việc bảo đảm trật tự, an toàn giao thông phục vụ nhu cầu đi lại của nhân dân dịp nghỉ Lễ Quốc khánh 2/9 và Khai giảng năm học mới 2023 -2024.

Cũng theo ông Hùng, trên cơ sở Công điện số 22 của UBND tỉnh, các chỉ đạo của Thanh tra Bộ Giao thông vận tải, chỉ đạo của UBND tỉnh và Sở Giao thông vận tải, Thanh tra sở cũng đã xây dựng kế hoạch đảm bảo trật tự, an toàn giao thông dịp nghỉ lễ Quốc khánh 2/9. Trong đó Đội Thanh tra giao thông vận tải khu vực 1 được giao nhiệm vụ tổ chức kiểm tra trên các tuyến đường thuộc địa bàn huyện Hưng Nguyên, Nghi Lộc, thị xã Cửa Lò và thành phố Vinh. Kiên quyết xử lý nghiêm các vi phạm của phương tiện vận tải khách như: Xe khách dừng, đỗ tại các điểm xe buýt để đón, trả khách; xe buýt đi chậm, dừng, đỗ lâu tại các điểm dừng... đặc biệt là trên tuyến đường Quốc lộ 1 từ khu vực cầu Bến Thuỷ đến Bến xe Bắc Vinh.

Việc kiểm tra tải trọng xe cũng được thực hiện quyết liệt trong dịp nghỉ lễ này. Ảnh: Tư liệu

Ngoài ra, Đội Thanh tra giao thông vận tải khu vực 1 còn được giao nhiệm vụ tăng cường kiểm tra điều kiện của người lái xe và phương tiện trước khi xuất bến tại các bến xe trên địa bàn quản lý; tăng cường kiểm soát tại các đầu mối hàng hoá để xử lý nghiêm các phương tiện chở hàng quá khổ, quá tải, vi phạm kích thước thùng xe lưu thông trên các tuyến đường. Thường xuyên phối hợp với UBND thị xã Cửa Lò để kiểm tra hoạt động tại tuyến thuỷ nội địa Lan Châu - đảo Ngư; phối hợp với các lực lượng chức năng trên địa bàn thành phố Vinh để phân luồng, đảm bảo giao thông trong các khung giờ cao điểm.

Đối với các Đội Thanh tra giao thông vận tải khu vực 2, 3, 4 thì bố trí và chỉ đạo các tổ công tác kiểm tra trên các tuyến đường, địa bàn được giao để xử lý nghiêm các vi phạm trong hoạt động vận tải hàng hoá và hành khách. Tăng cường kiểm tra điều kiện an toàn các công trình kết cấu hạ tầng giao thông...

"Dịp này, chúng tôi cũng đã giao nhiệm vụ cho các trạm kiểm tra tải trọng xe lưu động cũng được giao lưu động trên các tuyến đường để kiểm tra và xử lý nghiêm các hành vi vi phạm về chở hàng quá tải trọng, quá khổ giới hạn, cơi nới kích thước thành thùng xe... ngay tại các đầu mối bốc, xếp hàng hoá" - ông Hùng nhấn mạnh.