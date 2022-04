Tăng cường xử lý vi phạm liên quan các đối tượng cộm cán

Triệt phá nhiều đường dây tội phạm có đối tượng cộm cán tham gia



Nhận định về tình hình an ninh trật tự trên địa bàn tỉnh, ngày 29/3, lãnh đạo Công an tỉnh cho biết, trong tháng 3/2022 nhìn chung các loại tội phạm có chiều hướng giảm so với tháng trước. Tuy nhiên, có nổi lên tình hình tội phạm liên quan tín dụng đen và đánh bạc với nhiều thủ đoạn tinh vi, liều lĩnh. Đặc biệt, có nhiều vụ việc vi phạm pháp luật có sự tham gia của các đối tượng cộm cán, có tiền án tiền sự.

Điển hình như ngày 01/4/2022, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh cho biết, đơn vị vừa triệt phá thành công chuyên án chuyên tổ chức cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự với nhiều thủ đoạn tinh vi, manh động, tạm giữ hình sự 04 đối tượng. Cầm đầu đường dây này là Nguyễn Đình Vương (SN 1995) trú tại thị trấn Kim Sơn, huyện Quế Phong. Vương là đối tượng đã từng có một tiền sự về hành vi chứa chấp, sử dụng trái phép chất ma túy.

Giúp sức đắc lực cho Vương còn có 03 đồng phạm được Vương phân công nhiệm vụ cụ thể, gồm: Lê Anh Lực (SN 1993); Nguyễn Quang Tuyến (SN 1993) cùng trú tại thị trấn Kim Sơn, huyện Quế Phong và Nguyễn Lâm Vận (SN 1989) trú tại phường Quán Bàu, thành phố Vinh.

Các đối tượng (từ trái qua phải): Nguyễn Đình Vương, Lê Anh Lực, Nguyễn Quang Tuyến bị bắt giữ. Ảnh tư liệu HN

Để điều hành đường dây cho vay lãi nặng của mình, Vương sử dụng phần mềm, thuê Tuyến quản lý phần mềm và sổ sách cho vay. Riêng Lực và Vận được Vương phân công nghiệm vụ chuyên đi đòi nợ. Để đòi được tiền, các đối tượng thường đến nhà hoặc cơ quan của bị hại, sử dụng chiêu trò để gây sức ép, manh động hơn, bọn chúng còn xông vào nhà hoặc đánh đập các nạn nhân nhiều lần. Quá trình điều tra, cơ quan Công an xác định từ năm 2020 đến nay, Nguyễn Đình Vương đã cho hơn 400 bị hại vay với tổng số tiền khoảng 20 tỷ đồng, qua đó thu lợi bất chính gần 10 tỷ đồng với mức lãi suất cho vay từ 3.000 - 5.000 đồng/triệu/ngày (108-180%/năm).



Thời gian gần đây, trên địa bàn tỉnh xuất hiện các ổ nhóm đánh bạc tổ chức lưu động, cảnh giác cao, trang bị các phương tiện và sử dụng nhiều cách thức báo động nhằm trốn lực lượng chức năng. Cho nên, việc phát hiện bắt quả tang các vụ đánh bạc của lực lượng công an gặp khó khăn hơn. Song, bằng các biện pháp nghiệp vụ, lực lượng công an đã phát hiện và bắt quả tang, xử lý nhiều vụ đánh bạc quy mô nhiều người, số tiền lớn.

Chỉ tính riêng trong tháng 3/2022, lực lượng chức năng đã phát hiện, xử lý 54 vụ, 316 đối tượng đánh bạc. Trong đó đã khởi tố 21 vụ, 152 đối tượng. Ví như vào ngày 11/3/2022, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh đã tạm giữ hình sự 18 đối tượng để điều tra, làm rõ hành vi đánh bạc và tổ chức đánh bạc. Đây là vụ việc được lực lượng công an dày công theo dõi, nắm bắt các di biến động của nhóm người có hành vi tổ chức đánh bạc và đánh bạc chuyên nghiệp hoạt động lưu động, gây nhức nhối trên địa bàn huyện Diễn Châu một thời gian dài.

Trang trại của Phạm Khắc Lộc, nơi các đối tượng lựa chọn làm địa điểm đánh bạc. Ảnh tư liệu HN

Để tránh sự phát hiện, truy bắt của lực lượng chức năng, kẻ điều hành thường chọn các địa điểm đánh bạc ở nơi xây dựng kiên cố, hoặc các trang trại lớn nằm biệt lập giữa đồng ruộng cách xa khu dân cư, ít người qua lại, dễ quan sát và tẩu thoát nếu bị phát hiện. Các đối tượng đến đánh bạc sẽ bị tịch thu điện thoại, thời gian đánh bạc khoảng 2 giờ đồng hồ, trong quá trình đánh bạc đều phân công người canh gác. Quá trình điều tra, cơ quan Công an xác định nhóm đối tượng này do Tô Ngọc Pháp (sinh năm 1995), trú tại xã Diễn Liên, huyện Diễn Châu cầm đầu. Đây là đối tượng có thân nhân xấu, có nhiều mánh khóe đối phó với cơ quan chức năng.

Đề xuất áp dụng mức cao nhất của khung hình phạt

Tại hội nghị giao ban khối Nội chính ngày 29/3, qua đánh giá tình hình cho thấy, một số loại tội phạm nổi lên, tuy không nhiều vụ việc nhưng mức độ, hành vi phạm tội có biểu hiện ngày càng liều lĩnh, nhất là tội phạm liên quan tín dụng đen, đánh bạc và lừa đảo chiếm đoạt tài sản qua mạng. Đánh giá, báo cáo tình hình công tác giữ gìn an ninh trật tự, đấu tranh trấn áp các loại tội phạm, lãnh đạo Công an tỉnh nhấn mạnh, nhiều vụ việc có các đối tượng cộm cán trong xã hội cầm đầu các băng nhóm tội phạm tham gia. Ngoài liều lĩnh, manh động, bọn chúng còn có nhiều mánh khóe lợi dụng các quy định chưa chặt chẽ của pháp luật để trốn tránh sự xử phạt của lực lượng chức năng. Thậm chí, một số vụ việc còn có dấu hiệu thách thức lực lượng chức năng, tung tin thất thiệt để đánh lừa dư luận về công tác xét xử tội phạm.

Bởi vậy, ngoài việc ngành chức năng đẩy mạnh hơn nữa trong phát hiện, đấu tranh trấn áp các loại tội phạm, lãnh đạo Công an tỉnh cũng đề nghị lãnh đạo tỉnh tiếp tục chỉ đạo quyết liệt hơn nữa và yêu cầu lực lượng chức năng trong quá trình điều tra, xét xử các vụ án có đối tượng cộm cán tham gia cần áp dụng mức hình phạt cao nhất trong khung quy định.

Đơn trình báo của nạn nhân bị lừa tiền qua mạng xã hội. Ảnh tư liệu P.V

Đối với tội phạm lừa đảo qua mạng, lực lượng Công an nhận định, chúng có nhiều hình thức tinh vi như lừa gạt dụ dỗ người dân đầu tư vào các sàn tiền ảo, tham gia các sàn giao dịch ảo, mua bán hàng hóa qua mạng chuyển tiền trước. Song khó khăn cho lực lượng chức năng là nhiều bị hại là người địa phương nhưng bị đối tượng ở địa phương khác lừa gạt. Trong khi đó các biện pháp tuyên truyền, cảnh báo, phòng ngừa đối với loại tội phạm này chưa tương xứng, đáp ứng yêu cầu để có thể cảnh báo rộng rãi đến từng người dân, đến các đối tượng dễ bị bọn tội phạm này nhắm tới để lừa gạt.

Tại cuộc giao ban Khối Nội chính tháng 3, đồng chí Nguyễn Văn Thông - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy yêu cầu các cơ quan, ban, ngành trong khối Nội chính bên cạnh thực hiện nhiệm vụ được giao còn cần phải tăng cường hơn nữa công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật; tăng cường cảnh báo đến người dân những thủ đoạn lừa đảo tinh vi của các loại tội phạm. Đối với những vụ án có liên quan, có sự tham gia của các đối tượng cộm cán, lãnh đạo tỉnh cũng đề nghị phải xử lý nghiêm để đảm bảo tính răn đe, tính nghiêm minh của pháp luật.