Kinh tế

Tăng lưu lượng xả nước hồ chứa thủy điện Chi Khê từ 22 giờ 30 phút đêm nay 23/8

Phú Hương 23/08/2025 19:41

Trước dự báo về tình hình mưa lũ, từ 22 giờ 30 phút đêm nay (23/8), Nhà máy Thủy điện Chi Khê sẽ vận hành tăng lưu lượng xả với mức tổng lưu lượng xả có thể lên đến 1.500 m3/s.

Để đảm bảo công tác điều tiết nước hồ chứa Nhà máy Thủy điện Chi Khê được an toàn theo đúng quy trình đơn hồ và quy trình liên hồ chứa trên lưu vực sông Cả đã được phê duyệt, Công ty cổ phần Thủy điện Chi Khê thông báo dự kiến vận hành tăng lưu lượng xả nước hồ chứa thủy điện Chi Khê từ 22 giờ 30 phút, ngày 23/8/2025.

thuy_dien_chi_khe_20250722173642.jpeg
Thủy điện Chi Khê tăng lưu lượng xả nước hồ chứa. Ảnh tư liệu

Theo đó, dự kiến tổng lưu lượng xả khoảng 665m3/s đến 1.500m3/s (là toàn bộ lưu lượng xả qua đập tràn) và có thể thay đổi tùy thuộc vào lưu lượng nước đến hồ. Việc vận hành tăng lưu lượng xả nước qua đập tràn sẽ kéo dài cho đến khi lưu lượng nước về hồ Chi Khê tương đương với lưu lượng phát điện qua các tổ máy.

Văn phòng Thường trực Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai - Tìm kiếm cứu nạn và Phòng thủ dân sự tỉnh thông báo cho UBND các xã: Con Cuông, Mậu Thạch, Anh Sơn, Yên Xuân, Anh Sơn Đông, Vĩnh Tường, Thành Bình Thọ, Đô Lương, Bạch Ngọc, Văn Hiến, Bạch Hà, Thuần Trung, Lương Sơn, Cát Ngạn, Đại Đồng, Xuân Lâm, Hoa Quân, Bích Hào, Kim Bảng, Tam Đồng, Kim Liên, Thiên Nhẫn, Đại Huệ, Nam Đàn, Vạn An, Lam Thành, Hưng Nguyên, Yên Trung, Hưng Nguyên Nam, Nghi Lộc, Phúc Lộc, Đông Lộc, Trung Lộc, Thần Lĩnh, Hải Lộc, Tiên Đồng; Các phường: Trường Vinh, Thành Vinh, Vinh Hưng, Vinh Phú, Vinh Lộc, Cửa Lò; Thủ trưởng các sở, ban, ngành cấp tỉnh được biết, để thông báo cho chính quyền các cấp, các cơ quan, đơn vị, chủ đầu tư đang thi công ở ven sông, trên sông, các chủ phương tiện vận tải thủy và toàn thể nhân dân trên địa bàn thuộc hạ du Nhà máy Thủy điện Chi Khê biết. Từ đó để triển khai các công việc cần thiết, đảm bảo an toàn về tính mạng, tài sản của Nhà nước và Nhân dân.

