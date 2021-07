Tặng quà các đối tượng chính sách nhân ngày 27/7

Trao quà tại Trung tâm Điều dưỡng thương bênh binh. Ảnh: Đức Vũ

Đoàn công tác của Công an tỉnh Nghệ An do Đại tá: Lê Văn Thái - Phó Giám đốc Công an tỉnh dẫn đầu đã đến thăm hỏi, động viên các thương, bệnh binh, thân nhân liệt sỹ tại Trung tâm Điều dưỡng thương bệnh binh và Khu Điều dưỡng thương binh tâm thần kinh Nghệ An.

Trung tâm Điều dưỡng thương binh Nghệ An hiện đang nuôi dưỡng 65 thương binh nặng, thân nhân liệt sỹ. Đây là những thương binh có tỷ lệ thương tật cao, sức khỏe yếu. Trong những năm qua, vượt lên mọi khó khăn, trung tâm đã làm tốt công tác chăm sóc và nuôi dưỡng các thương bệnh binh nặng, đời sống của các thương bệnh binh từng bước được cải thiện. Tại Khu Điều dưỡng thương binh tâm thần kinh hiện có 94 thương binh, bệnh binh, đối tượng xã hội đang được chăm sóc và điều trị.

Tại đây, đoàn đã thăm hỏi, động viên và trao quà Trung tâm Điều dưỡng thương bệnh binh và Khu Điều dưỡng thương binh tâm thần kinh Nghệ An.

Đức Vũ