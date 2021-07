Tặng quà cho trẻ em là F0, F1 ở xã Lượng Minh

(Baonghean.vn) -Ngày 16/7, đoàn công tác Sở LĐ-TB&XH Nghệ An - Quỹ Bảo trợ trẻ em tỉnh do đồng chí Bùi Văn Hưng - Phó Giám đốc Sở LĐ-TB &XH đã trao tặng quà cho trẻ em bị ảnh hưởng bởi dịch COVID-19 của xã Lượng Minh do Tổ chức Zhishan Foudation Taiwan tài trợ.