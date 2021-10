Điểm cầu Nghệ An tham dự hội nghị trực tuyến. Ảnh: Thành Chung

Chiều 16/10, Bộ Y tế phối hợp Bộ Công an và Bộ Thông tin và Truyền thông tổ chức Hội nghị trực tuyến với 11.000 điểm cầu trong toàn quốc quán triệt một số nội dung về tiêm chủng vắc-xin Covid-19 và giải pháp xác thực liên thông dữ liệu tiêm chủng với dữ liệu quốc gia về dân cư...

Đồng chí Bùi Đình Long - Phó Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì điểm cầu tại Văn phòng UBND tỉnh Nghệ An . Cùng dự có đại diện lãnh đạo các sở, ngành, đơn vị liên quan.

Phát biểu khai mạc hội nghị, Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thanh Long cho biết: Thời điểm này, Việt Nam đang thực hiện Chiến dịch tiêm chủng vắc-xin phòng Covid-19. Đây là chiến dịch tiêm chủng lớn nhất từ trước tới nay với gần 200 triệu liều. Tính tới ngày 15/10, đã có khoảng 88 triệu liều vắc-xin về tới Việt Nam và 14h ngày 16/10, cả nước đã tiêm được 61,086,173 liều vắc-xin phòng Covid-19 cho người dân.

Nhìn chung, công tác triển khai Chiến dịch tiêm chủng vắc-xin phòng Covid-19 đã và đang được triển khai quyết liệt và hiệu quả. Tuy nhiên, vẫn còn đó những khó khăn, bất cập, đặc biệt là hoạt động nhập dữ liệu thông tin lên phần mềm tiêm chủng.

Cụ thể: Nhiều người đã được tiêm nhưng chưa được nhập dữ liệu; sai sót về thông tin đối tượng tiêm khi cập nhập lịch sử tiêm như trùng đối tượng, thông tin cập nhật không đầy đủ… dẫn tới dữ liệu chứng nhận mũi tiêm không được đồng bộ với ứng dụng sổ sức khỏe điện tử, PC Covid cho người dân.

Yêu cầu đặt ra hiện nay là cần tăng tốc tiêm chủng vắc-xin phòng Covid-19 cho người dân để thực hiện tốt Nghị quyết 128/NQ-CP của Chính phủ. Bộ Y tế, Bộ Thông tin và Truyền thông, Bộ Công an cần phối hợp chặt chẽ trong việc kết nối liên thông dữ liệu, đồng bộ liên thông hệ thống tiêm chủng lấy dữ liệu dân cư quốc gia, lấy dữ liệu dân cư làm chuẩn… Qua đó thực hiện tốt nhiệm vụ phòng, chống dịch Covid-19, quản lý tiêm chủng cũng như tạo sự thuận lợi cho người dân.

Tại hội nghị, các đại biểu được nghe phổ biến kế hoạch chung phối hợp giữa Bộ Y tế, Bộ Thông tin và Truyền thông, Bộ Công an thực hiện kết nối, chia sẻ dữ liệu tiêm chủng Covid-19 với cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư; lãnh đạo Bộ Công an quán triệt các cấp, các đơn vị trong ngành Công an việc thực hiện kế hoạch chung; lãnh đạo Bộ Thông tin và Truyền thông quán triệt công tác ứng dụng công nghệ trong phòng, chống Covid-19.

Đại diện các cơ quan, địa phương cho biết, những thuận lợi, khó khăn trong quá trình triển khai tiêm chủng vắc-xin Covid-19 và nhập dữ liệu trong thời gian qua. Các địa phương đánh giá cao tầm quan trọng của việc liên thông, kết nối dữ liệu, tạo điều kiện thuận lợi để khai thác và quản lý thông tin được nhanh chóng, chính xác nhất.

T ính đến 18h00 ngày 15/10/2021, Nghệ An đã thực hiện được 831.238 mũi tiêm. Trong đó, có 739.981 người trên 18 tuổi được tiêm ít nhất 1 mũi; 91.498 người đã được tiêm 2 mũi. Tỷ lệ tiêm mũi 1 của người dân được cập nhật lên phần mềm là 757.224/812.682, đạt 93%.