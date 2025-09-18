Kinh tế Tăng tốc ứng dụng công nghệ thông tin, hoàn thiện hệ thống quản lý dữ liệu thoả thuận chi trả giảm phát thải Chiều 18/9, UBND tỉnh Nghệ An tổ chức Hội nghị đánh giá kết quả thực hiện thí điểm chuyển nhượng giảm phát thải và quản lý tài chính thỏa thuận chi trả giảm phát thải khí nhà kính vùng Bắc Trung bộ (ERPA) trên địa bàn tỉnh Nghệ An.

Hội nghị do các đồng chí: Nguyễn Văn Đệ - Uỷ viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; Nguyễn Danh Hùng - Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường; Nguyễn Tiến An - Giám đốc Quỹ Phát triển và Bảo vệ rừng Nghệ An đồng chủ trì. Cùng dự có các đồng chí: Phạm Hồng Lương - Cục phó Cục Lâm nghiệp và Kiểm lâm Việt Nam; Lê Văn Thanh - Phó Giám đốc Quỹ Phát triển và Bảo vệ rừng Việt Nam; đại diện các sở, ngành, cơ quan, đơn vị cùng các địa phương liên quan.

Nguồn thu bền vững, thúc đẩy bảo vệ môi trường

Theo báo cáo tổng hợp, đến hết năm 2024, tổng kinh phí tỉnh Nghệ An đã giải ngân hơn 301 tỷ đồng, đạt 85% tổng nguồn thu từ ERPA; Năm 2025 đã giải ngân 123,4 tỷ đồng.

Nguồn kinh phí ERPA được chi trả đến hơn 31 nghìn chủ rừng là hộ gia đình, cá nhân, cộng đồng dân cư thôn bản, trong đó phần lớn là người dân vùng cao có hoàn cảnh khó khăn, góp phần cải thiện đời sống của người dân, giảm áp lực cho ngân sách nhà nước trong công tác quản lý bảo vệ rừng.

Các đại biểu tham dự Hội nghị. Ảnh: HT

Bên cạnh đó còn tạo ra nhiều việc làm, tăng thu nhập, cải thiện đời sống của người làm nghề rừng, người bảo vệ rừng, đặc biệt là đồng bào vùng cao, vùng xa của tỉnh; góp phần giữ vững quốc phòng an ninh, trật tự an toàn xã hội, duy trì độ che phủ rừng trên địa bàn toàn tỉnh.

Hội nghị được nghe 5 tham luận của các cá nhân, đại diện các tổ chức và thảo luận nhóm đánh giá kết quả thực hiện ERPA trên địa bàn tỉnh Nghệ An. Các tham luận tập trung các nội dung tác động kinh tế, xã hội và môi trường của quá trình triển khai, thực hiện ERPA đối với công tác quản lý, bảo vệ phát triển rừng, cải thiện sinh kế cho người làm nghề rừng. Các đại biểu cũng chỉ ra những tồn tại, hạn chế, xác định nguyên nhân, các bài học kinh nghiệm làm cơ sở đề xuất cơ chế, chính sách đối với dịch vụ hấp thụ và lưu giữ các-bon của rừng.

Đại diện các tổ chức, cơ quan, đơn vị trên địa bàn tỉnh tham dự tổng kết, đánh giá kết quả chi trả nguồn thu từ ERPA. Ảnh: HT

Nâng cao hiệu quả nguồn thu từ ERPA

Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Phạm Hồng Lương - Cục phó Cục Lâm nghiệp và Kiểm lâm Việt Nam đánh giá cao và chia sẻ niềm vui, những kết quả tích cực của chính quyền và các cấp ngành Nghệ An đã đạt được trong thực hiện chi trả nguồn thu từ ERPA. Đồng chí khẳng định vai trò quan trọng của nguồn thu trong tăng cường bảo vệ rừng, hỗ trợ sinh kế cho người dân.

Về những ý kiến góp ý, Cục phó Cục Lâm nghiệp và Kiểm lâm Việt Nam cho biết sẽ xem xét hỗ trợ sửa đổi phù hợp tình hình triển khai. Những nội dung vượt quá thẩm quyền cơ quan sẽ trình các cấp liên quan điều chỉnh đảm bảo hiệu quả, kịp thời.

Đồng chí Phạm Hồng Lương - Cục phó Cục Lâm nghiệp và Kiểm lâm Việt Nam phát biểu tại Hội nghị. Ảnh: HT

Phát biểu kết luận hội nghị, đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Văn Đệ ghi nhận, biểu dương nỗ lực của các cơ quan, đơn vị trong thực hiện chi trả kịp thời nguồn kinh phí ERPA. Qua đó, góp phần quan trọng hỗ trợ công tác bảo vệ rừng, giảm phát thải, cải thiện sinh kế cho người dân, đặc biệt là ở vùng sâu, vùng xa.

Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả đáng ghi nhận, cũng cần thẳng thắn nhìn nhận những tồn tại về một số quy định, trình tự thủ tục, các biện pháp lâm sinh còn hạn chế. Để phát huy kết quả đạt được, trong thời gian tới, đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh đề nghị các cấp, ngành, địa phương tập trung vào một số nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm về công tác giải ngân kịp thời, đúng đối tượng; khắc phục tồn tại trong công tác kê khai, thống kê. Tăng cường năng lực cho cán bộ và cộng đồng; đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin xây dựng hệ thống quản lý dữ liệu ERPA thống nhất, minh bạch.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Văn Đệ phát biểu kết luận Hội nghị. Ảnh: HT

Từ thực tiễn Nghệ An, tỉnh kiến nghị với Bộ Nông nghiệp và Môi trường, Chính phủ cho phép kéo dài thời gian thí điểm ERPA và sớm xây dựng giai đoạn 2. Có hướng dẫn cụ thể về sử dụng nguồn kinh phí tồn dư, đặc biệt là sau năm 2025. Điều chỉnh, mở rộng đối tượng và nội dung chi trả, nhất là cho cộng đồng dân cư; nâng mức hỗ trợ sinh kế lên phù hợp thực tế. Cho phép thử nghiệm cơ chế liên kết tài chính ERPA với các mô hình kinh tế lâm nghiệp, OCOP, du lịch sinh thái.

Đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh khẳng định tỉnh sẽ tiếp tục chỉ đạo quyết liệt, phối hợp chặt chẽ với các bộ, ngành Trung ương, Quỹ Bảo vệ và Phát triển rừng Việt Nam để triển khai hiệu quả hơn nữa trong thời gian tới.

Dịp này, Hội nghị đã tặng Bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An cho 5 tập thể và 5 cá nhân có thành tích xuất sắc trong thực hiện chi trả giảm phát thải ERPA.

5 tập thể có thành tích xuất sắc trong thực hiện chi trả giảm phát thải ERPA được tặng Bằng khen. Ảnh: HT