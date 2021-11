Tạo chuyển biến trong hoạt động công đoàn ở Nghệ An

Dấu ấn công tác tuyên truyền

Sau khi Nghị quyết số 02-NQ/TW ngày 12/6/2021 của Bộ Chính trị được ban hành, tháng 7/2021, Liên đoàn Lao động tỉnh tổ chức Hội nghị trực tuyến quán triệt Nghị quyết đến toàn thể cán bộ, công chức chuyên trách và 200 chủ tịch công đoàn cơ sở (CĐCS) khối doanh nghiệp, hỗ trợ 10 đơn vị công đoàn huyện, ngành trong tổ chức Hội nghị quán triệt Nghị quyết đến cán bộ công đoàn cơ sở. Từ tháng 8 đến tháng 9, tập trung chỉ đạo, hướng dẫn LĐLĐ các huyện, thành, thị, công đoàn ngành tham mưu cho cấp ủy Đảng và trực tiếp tổ chức các hội nghị quán triệt Nghị quyết tới các đồng chí là cấp ủy Đảng, lãnh đạo các tổ chức chính trị, xã hội, đảng viên và cán bộ công đoàn. Tổng số hội nghị quán triệt Nghị quyết ở đơn vị cấp trên cơ sở là 39 cuộc, trong đó, có 8 cuộc do Đảng ủy trực thuộc Tỉnh ủy tổ chức, 2 cuộc đảng bộ cơ sở khối công đoàn ngành tổ chức; 29 đơn vị công đoàn cấp trên cơ sở trực tiếp tổ chức với tỷ lệ cán bộ công đoàn tham gia đạt 96%.

Phó Chủ tịch LĐLĐ tỉnh Nguyễn Thị Thu Nhi phổ biến, quán triệt về nội dung của Nghị quyết số 02-NQ/TW cho các chủ tịch công đoàn cơ sở. Ảnh: D.T

LĐLĐ tỉnh cũng đã tổ chức cuộc thi trực tuyến “Cán bộ Công đoàn tỉnh Nghệ An tìm hiểu Nghị quyết về đổi mới tổ chức và hoạt động của Công đoàn Việt Nam trong tình hình mới” trong 4 tuần (từ ngày 11/10 - ngày 7/11), với sự tham gia của trên 13.000 cán bộ công đoàn từ cấp tỉnh đến cấp cơ sở, góp phần lan tỏa tinh thần và nội dung của Nghị quyết một cách linh hoạt, sáng tạo, hiệu quả.

Bên cạnh đó, các cấp công đoàn trong toàn tỉnh đã tập trung đẩy mạnh việc tuyên truyền Nghị quyết thông qua việc viết các tin, bài, thiết kế các infographic, đăng tải, chia sẻ các thông tin về Nghị quyết trên Facebook, Zalo, trang thông tin điện tử Công đoàn Nghệ An, Báo Nghệ An, Tạp chí Lao động và Công đoàn, Báo Lao động, Cổng thông tin điện tử Công đoàn Việt Nam, Đài Phát thanh và Truyền hình Nghệ An. Riêng trang Thông tin điện tử và Facebook Công đoàn Nghệ An đã đăng tải, chia sẻ 21 tin, bài, video, infographic.

LĐLĐ tỉnh tổ chức nhiều lớp tập huấn tổ chức nhằm nâng cao trình độ CBCĐ. Ảnh: P.V

Trước đó, để nâng cao kỹ năng viết tin, bài và thiết kế cho cán bộ công đoàn, LĐLĐ tỉnh đã tổ chức 2 ngày tập huấn cho công đoàn cấp trên cơ sở. Từ những khóa học này, chất lượng các ấn phẩm tuyên truyền được cải thiện rõ rệt. Bên cạnh đó, không ít công đoàn cấp trên cơ sở đã chủ động trong tập huấn cho cán bộ công đoàn trong viết tin, bài cán bộ công đoàn cấp cơ sở.

Triển khai trong toàn hệ thống

Sau khi có văn bản chỉ đạo của Tỉnh ủy Nghệ An về tham mưu kế hoạch của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về triển khai thực hiện Nghị quyết số 02-NQ/TW, ngày 12/6/2021 của Bộ Chính trị về “Đổi mới tổ chức và hoạt động của Công đoàn Việt Nam trong tình hình mới”, LĐLĐ tỉnh đã thành lập tổ soạn thảo, phân công nhiệm vụ cụ thể cho các thành viên.

LĐLĐ tỉnh kiểm tra, giám sát việc thực hiện chính sách hỗ trợ dịch Covid-19 và triển khai, tổ chức thực hiện Nghị quyết 02-NQ/TW. Ảnh: Thanh Tùng

Dự thảo Kế hoạch được lấy ý kiến đóng góp của các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Liên đoàn Lao động tỉnh và gửi xin ý kiến đóng góp của Ban Dân vận, Ban Tuyên giáo, Ban Tổ chức, Văn phòng Tỉnh ủy, Văn phòng UBND tỉnh, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội, Sở Kế hoạch và Đầu tư, Ban Quản lý Khu Kinh tế Đông Nam. Trên cơ sở ý kiến của các cơ quan, đơn vị, Đảng đoàn Liên đoàn Lao động tỉnh đã tổng hợp, tiếp thu, chỉnh sửa trình xin ý kiến góp ý của các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ, Thường trực Tỉnh ủy. Ngày 12/10/2021, Kế hoạch số 58-KH/TU của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về thực hiện Nghị quyết số 02-NQ/TW, ngày 12/6/2021 của Bộ Chính trị về “Đổi mới tổ chức và hoạt động của Công đoàn Việt Nam trong tình hình mới” đã được ban hành.

Nghị quyết số 02 mang đến nhiều lợi ích cho công nhân lao động. Ảnh: D.T

Trên cơ sở Chương trình hành động của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam và Kế hoạch số 58-KH/TU của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về thực hiện Nghị quyết số 02-NQ/TW, Ban Thường vụ Liên đoàn Lao động tỉnh đã chỉ đạo bộ phận tham mưu xây dựng và ban hành Chương trình hành động số 02/CTr-LĐLĐ, ngày 18/10/2021 về thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng và Nghị quyết số 02-NQ/TW, ngày 12/6/2021 của Bộ Chính trị về “Đổi mới tổ chức và hoạt động của Công đoàn Việt Nam trong tình hình mới”. Đầu tháng 11, Liên đoàn Lao động tỉnh đã tổ chức Hội nghị trực tuyến cho hơn 600 cán bộ công đoàn và sự tham gia của lãnh đạo Ban Dân vận, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, huyện, thị ủy tại 24 điểm cầu trên toàn tỉnh để triển khai Kế hoạch của Ban Thường vụ Tỉnh ủy và Chương trình hành động của Liên đoàn Lao động tỉnh thực hiện Nghị quyết. Bên cạnh đó, Đảng đoàn Liên đoàn Lao động tỉnh cũng đã ban hành văn bản đề nghị các cấp ủy Đảng trực thuộc Tỉnh ủy phối hợp chỉ đạo việc triển khai thực hiện Nghị quyết số 02-NQ/TW, chỉ đạo Liên đoàn Lao động huyện, thành, thị tham mưu cho cấp ủy Đảng ban hành các văn bản chỉ đạo triển khai thực hiện Nghị quyết. Đến ngày 15/11 đã có 16 đơn vị tham mưu cho cấp ủy Đảng ban hành văn bản triển khai thực hiện Nghị quyết, 15 đơn vị công đoàn cấp trên trực tiếp cơ sở và 1 CĐCS trực thuộc xây dựng và ban hành các kế hoạch, chương trình triển khai thực hiện Nghị quyết.

Tập huấn nghiệp vụ công đoàn kết hợp phổ biến cuộc thi tìm hiểu về Nghị quyết 02. Ảnh: P.V