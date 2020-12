Tạo điều kiện cho người dân tham gia BHXH, hướng tới mục tiêu an sinh bền vững

Độ bao phủ tăng trưởng ấn tượng



Tại Hội nghị, các đại biểu đã nghe báo cáo, đánh giá kết quả công tác năm 2020 của ngành BHXH. Theo đó, năm 2020 dịch Covid-19 diễn biến phức tạp; thiên tai bão lũ…, gây ảnh hưởng không nhỏ đến hoạt động sản xuất, kinh doanh của các doanh nghiệp, đời sống, sinh hoạt của người dân. Ngành BHXH Việt Nam đã thực hiện đồng bộ nhiều giải pháp đảm bảo hoàn thành và hoàn thành vượt mức một số chỉ tiêu.

Cụ thể, số người tham gia BHXH ước đạt 16,101 triệu người, chiếm khoảng 32,6% so với lực lượng lao động trong độ tuổi (tăng 327 nghìn người (2,1%) so với năm 2019. Trong đó, số người tham gia BHXH bắt buộc là 15,033 triệu người; so với năm 2015 (có 12,1 triệu người) là tăng 2,93 triệu người (24,2%).

Số người tham gia BHXH tự nguyện là 1,068 triệu người, tăng 494 nghìn người, gần gấp đôi so với năm 2019; đạt khoảng 2,2% lực lượng lao động trong độ tuổi là nông dân và lao động khu vực phi chính thức. Số người tham gia BHTN ước đạt 13,29 triệu người; đạt tỷ lệ khoảng 27% so với lực lượng lao động trong độ tuổi. Số người tham gia BHYT ước đạt 87,93 triệu người, tăng 1,99 triệu người (2,3%) so với năm 2019; đạt tỷ lệ khoảng 90,85% dân số tham gia BHYT, vượt 0,15% so với chỉ tiêu.



Tổng số thu BHXH, BHTN, BHYT ước đạt 387.168 tỷ đồng, đạt 100,75% /kế hoạch (tăng 18.987 tỷ đồng (5,16%) so với năm 2019; so với năm 2015 (số thu 217.754 tỷ đồng) là tăng 169.414 tỷ đồng (77,8%).

Tổng số tiền nợ BHXH, BHYT, BHTN khoảng 14.368 tỷ đồng (chiếm 3,66% số phải thu).

Kết thúc năm 2020, tỷ lệ bao phủ BHYT toàn tỉnh Nghệ An đạt 90,6% dân số, hoàn thành chỉ tiêu kinh tế xã hội của HĐND và UBND tỉnh giao; vượt 0,6% chỉ tiêu Chính phủ giao tại Quyết định số 1167/QĐ-TTg; toàn tỉnh có 309.965 người tham gia BHXH (đạt tỷ lệ bao phủ là 16,84%), tăng 30.341 người (tăng 10,85%) so với năm 2019; trong đó: BHXH bắt buộc là 234.953 người, đạt 100,09% kế hoạch do UBND tỉnh giao; BHXH tự nguyện là 75.012 người, đạt 124,06% kế hoạch do UBND tỉnh giao; BHTN: 213.179 người, đạt 101,67% kế hoạch do UBND tỉnh giao. Nghệ An là tỉnh tăng nhanh số người tham gia BHXH tự nguyện và có số người tham gia BHXH tự nguyện chiếm trên 8% so với cả nước; là một trong số ít tỉnh tăng trưởng dương về đối tượng tham gia BHXH bắt buộc, BHYT.

Đẩy mạnh tuyên truyền và liên thông hệ thống dữ liệu



Tuy vậy, do ảnh hưởng của dịch Covid-19, thiên tai, nhiều đơn vị, doanh nghiệp phải thu hẹp sản xuất kinh doanh, tạm ngừng hoạt động, người lao động phải nghỉ việc..., đã gây không ít khó khăn cho việc phát triển người tham gia BHXH, BHTN. Tình trạng nợ đọng, chậm đóng BHXH, BHYT, BHTN còn khá phổ biến; việc xử lý đối với đơn vị, doanh nghiệp phá sản, giải thể, chủ bỏ trốn, ngừng hoạt động... vẫn còn khó khăn, vướng mắc…

Cán bộ, nhân viên BHXH tỉnh và Bưu điện tỉnh Nghệ An tổ chức diễu hành tuyên truyền chính sách BHYT, BHXH. Ảnh tư liệu: Công Kiên Về nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm năm 2021, ngành BHXH phấn đấu nâng số người tham gia BHXH là 17,54 triệu người, chiếm khoảng 35,2% so với lực lượng lao động trong độ tuổi, vượt 0,2% so với chỉ tiêu. Số người tham gia BHTN là 14,20 triệu người, chiếm khoảng 28,5% so với lực lượng lao động trong độ tuổi, vượt 0,5% so với chỉ tiêu. Số người tham gia BHYT là 89,38 triệu người, đạt tỷ lệ khoảng 91,56% dân số.



Phối hợp chặt chẽ với các bộ, ngành và địa phương hoàn thiện và đẩy mạnh tuyên truyền hệ thống chính sách, pháp luật về BHXH, BHYT, BHTN. Tập trung hoàn thiện cơ sở hạ tầng, hệ thống cơ sở dữ liệu tập trung, cơ sở dữ liệu quốc gia về bảo hiểm…

Phó Thủ tướng Chính phủ Vũ Đức Đam đề nghị ngành BHXH cần xây dựng kế hoạch, đẩy mạnh tuyên truyền để thay đổi thói quen của nhân dân. Ảnh: BHXH Việt Nam cung cấp Phát biểu chỉ đạo Hội nghị, Phó Thủ tướng Chính phủ Vũ Đức Đam ghi nhận, đánh giá cao những nỗ lực và kết quả đạt được của ngành BHXH, đặc biệt là độ bao phủ BHXH tự nguyện và mức tăng trưởng ấn tượng của BHYT. Đồng thời, chia sẻ những khó khăn, vướng mắc ngành và tồn tại đang gặp phải, nhất là trong bối cảnh tác động của dịch Covid-19.



Để tiếp tục tăng độ bao phủ và mức tăng trưởng, Phó Thủ tướng Chính phủ đề nghị ngành BHXH cần xây dựng kế hoạch, đẩy mạnh tuyên truyền để thay đổi thói quen của nhân dân. Vận động nhân dân thay vì thói quen tích lũy tài chính cần tham gia BHXH, có thể đưa ra những gói bảo hiểm mệnh giá thấp để tạo điều kiện cho đa số người dân tham gia, hướng tới mục tiêu an sinh xã hội bền vững. Đồng thời, cần thiết liên thông hệ thống dữ liệu giữa ngành BHXH và ngành Y tế, tạo điều kiện cần thiết để hai ngành thuộc nhóm dẫn đầu về cải cách hành chính và ứng dụng công nghệ thông tin. Tất cả hướng tới mục tiêu tạo sự thuận lợi cho nhân dân khi tham gia BHXH… Phó Thủ tướng Chính phủ Vũ Đức Đam

Dịp này, thừa ủy quyền của Chủ tịch nước, Phó Thủ tướng Chính phủ Vũ Đức Đam đã trao tặng Huân chương Lao động cho 02 tập thể và 01 cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác từ năm 2015 đến năm 2019, góp phần vào sự nghiệp xây dựng chủ nghĩa xã hội và bảo vệ Tổ quốc.