Tạo động lực cho các thầy giáo, cô giáo gắn bó với nghề

(Baonghean.vn) - Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam vừa ký Quyết định số 24/2022/QĐ-TTg ngày 29/11/2022 quy định về việc thực hiện chính sách hỗ trợ cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên trong các cơ sở giáo dục mầm non, giáo dục tiểu học ngoài công lập gặp khó khăn do đại dịch Covid-19.

Trước thông tin này, nhiều cán bộ quản lý và các giáo viên đã chia sẻ niềm vui của mình.

Cô giáo Nguyễn Trang Nụ - giáo viên Trường mầm non Happy kid (TP Vinh):

Hai năm nay do ảnh hưởng của dịch Covid – 19 nên đời sống của rất nhiều giáo viên ngoài công lập gặp nhiều khó khăn. Bản thân tôi là giáo viên của trường mầm non tư thục nên trong thời gian dịch bùng phát, trường chúng tôi phải nghỉ dịch khá dài, từ tháng 8/2021 đến tháng 4/2022. Thành thử trong một thời gian dài chúng tôi bị ảnh hưởng về thu nhập, kinh tế và có những tháng không lương, chỉ được nhà trường hỗ trợ một phần. Gia đình chúng tôi, cháu còn nhỏ, phải nghỉ học nên tôi cũng phải ở nhà, không có điều kiện đi làm thêm. Nhiều đồng nghiệp của tôi mới ra trường, nhà ở xa nên thời gian ấy phải về quê vì không có tiền để chi trả tiền trọ và chi tiêu hàng ngày. Rất nhiều giáo viên phải chuyển sang bán hàng online hoặc làm nhiều việc trái ngành khác. Gần 1 năm nghỉ dịch, chúng tôi rất cần sự hỗ trợ về mặt kinh tế, chính sách và đó sẽ là động lực để chúng tôi bám vững và tâm huyết gắn bó với nghề. Chính vì vậy, khi nghe Chính phủ ban hành Quyết định số 24/2022/QĐ-TTg ngày 29/11/2022 để hỗ trợ cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên trong các cơ sở giáo dục mầm non, giáo dục tiểu học ngoài công lập gặp khó khăn do đại dịch Covid-19 thực sự chúng tôi rất vui mừng và mong sớm được nhận hỗ trợ theo quy định.

Ông Vũ Anh Tuấn – Chủ tịch Hội đồng quản trị Trường mầm non Happy Kid

Trong thời gian vừa qua, do ảnh hưởng của dịch Covid – 19 nên lĩnh vực giáo dục chịu ảnh hưởng rất nặng nề. Riêng giáo dục ngoài công lập gặp muôn vàn khó khăn từ chủ trương đến cán bộ, giáo viên, nhân viên. Trong bối cảnh đó, việc Chính phủ ban hành Quyết định số 24 về chính sách hỗ trợ cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên trong các cơ sở giáo dục mầm non, giáo dục tiểu học ngoài công lập là điều hết sức vui mừng và kịp thời chia sẻ khó khăn cho cán bộ, giáo viên, nhân viên. Chúng tôi cũng mong rằng, từ Quyết định của Thủ tướng Chính phủ, các cơ quan chức năng cố gắng hoàn thiện và có những chỉ đạo kịp thời để cán bộ, giáo viên, nhân viên ngoài công lập tiếp cận được nguồn hỗ trợ đó để giảm bớt đi những khó khăn.

Tôi cũng thấy rằng, Quyết định 24 ban hành ngày 29/11/2022 và thời hạn đến 31/12/2022, trong một thời gian rất ngắn. Do đó, tôi hi vọng các cơ quan chức năng sớm ban hành hướng dẫn và đặc biệt chỉ đạo cho các đơn vị sớm tiếp cận với gói hỗ trợ này.

Cô giáo Nguyễn Thị Duyên – Phó Hiệu trưởng Trường PT chất lượng cao Phượng Hoàng

Chính sách hỗ trợ trường mầm non, tiểu học ngoài công lập theo Quyết định 24 của Chính phủ có tính chất động viên rất lớn. Do ảnh hưởng của dịch, đời sống của người lao động và giáo viên ở các trường ngoài công lập gặp nhiều khó khăn. Tại thời điểm này, dù cuộc sống đã trở lại bình thường, nhưng sự hỗ trợ quan tâm của nhà nước vẫn rất cần thiết và sẽ giúp cho các giáo viên có thêm một phần kinh phí để hỗ trợ cuộc sống.

Hiện, nhà trường đang chỉ đạo các bộ phận liên quan khẩn trương hoàn thiện hồ sơ cho đội ngũ giáo viên tiểu học của nhà trường theo hướng dẫn quy định. Song song với đó, chúng tôi cũng đang rà soát số lượng cụ thể cho từng đối tượng. Qua quá trình thực hiện, tôi thấy việc làm hồ sơ khá dễ dàng. Tuy nhiên, với một trường liên cấp như chúng tôi, vừa có giáo viên tiểu học, vừa có giáo viên bậc THCS, THPT nên chúng tôi mong có thêm những chính sách khác để tất cả các giáo viên đều được hưởng quyền lợi để “không ai bị bỏ lại phía sau”.

Ông Lê Trường Sơn – Phó Phòng Giáo dục và Đào tạo thành phố Vinh

Chúng tôi rất mừng bởi sau khi ban hành Quyết định 68 thì nay có thêm Quyết định 24 về hỗ trợ cán bộ, giáo viên các trường mầm non, tiểu học ngoài công lập gặp khó khăn do ảnh hưởng của dịch Covid – 19. Tại thành phố Vinh, hiện có hơn 40 trường mầm non ngoài công lập, hơn 100 nhóm trẻ độc lập với hơn 1700 cán bộ giáo viên. Ngoài ra có một số trường liên cấp ngoài công lập có giáo viên tiểu học. Trước đây, thực hiện theo Quyết định 68 đã có hơn 900 giáo viên được hưởng chế độ hỗ trợ và nay việc thực hiện Quyết định 24 nhiều giáo viên khác sẽ có cơ hội được hưởng chế độ. Chúng tôi cho rằng đây là một chính sách nhân văn, đáp ứng được nguyện vọng của người lao động để giải quyết được những khó khăn mà họ đang gặp phải. Điều này cũng giúp cán bộ giáo viên yên tâm công tác và các hoạt động giáo dục sẽ được triển khai đảm bảo.

Theo Quyết định 24, thời gian hoàn thành khá ngắn nên ngay sau khi có Quyết định, phòng đã chủ động hướng dẫn các đơn vị hoàn thiện các hồ sơ thủ tục pháp lý theo quy định. Tuy nhiên, với đối tượng đông, đội ngũ có nhiều biến động nên nếu có thêm thời gian thì việc hoàn thiện các thủ tục sẽ dễ dàng và mở rộng được nhiều hơn đối tượng thụ hưởng./.