Tạo đồng thuận, đáp ứng yêu cầu công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước

Sáng 16/5, Ban Tuyên giáo Trung ương tổ chức Hội nghị Báo cáo viên Trung ương tháng 5/2024 để cung cấp thông tin thời sự cho đội ngũ báo cáo viên, tuyên truyền viên cơ sở và định hướng tuyên truyền trong thời gian tới. Hội nghị được tổ chức bằng hình thức trực tiếp tại Hà Nội và trực tuyến tới hơn 1.700 điểm cầu trên cả nước với gần 64.000 đại biểu tham dự.

Đồng chí Phan Xuân Thủy - Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương chủ trì hội nghị tại Hà Nội.

Tại điểm cầu Nghệ An có các đồng chí Phạm Ngọc Cảnh - Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy. Cùng dự có đại diện lãnh đạo các ban Đảng Tỉnh ủy, Ban Tuyên giáo các huyện, thành, thị ủy, đảng ủy trực thuộc Tỉnh ủy. Ảnh: TL

Tại hội nghị, các đại biểu đã được nghe Thiếu tướng Phạm Công Nguyên - Cục trưởng Cục Pháp chế và Cải cách hành chính, tư pháp, Bộ Công an thông tin chuyên đề "Những nội dung quan trọng của Luật Căn cước, Luật Lực lượng tham gia bảo vệ an ninh, trật tự (ANTT) ở cơ sở và 5 dự án Luật do Bộ Công an chủ trì, tham mưu trình Quốc hội tại Kỳ họp thứ 7, Quốc hội khóa XV”.

Trong đó, Luật Căn cước năm 2023 (gồm 7 chương, 46 điều) có một số điểm mới so với Luật Căn cước công dân năm 2014 như: đổi tên Luật Căn cước công dân thành Luật Căn cước, thẻ Căn cước công dân đổi thành thẻ Căn cước, không còn thông tin quê quán, vân tay trên thẻ Căn cước...

Các đại biểu tham dự tại điểm cầu Nghệ An. Ảnh: TL

Luật Lực lượng tham gia bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở năm 2023 gồm 5 chương, 33 điều, trong đó quy định cụ thể lực lượng tham gia bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở, nguyên tắc, tổ chức hoạt động, tiêu chuẩn, điều kiện tham gia lực lượng này, các nhiệm vụ chính của lực lượng này, kinh phí hoạt động và trang bị cơ sở vật chất cho lực lượng tham gia bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở.

Bên cạnh hai luật trên, báo cáo viên cũng thông tin về ý nghĩa, những điểm mới, nội dung cơ bản của các dự án luật do Bộ Công an chủ trì, tham mưu trình Quốc hội.

Tại hội nghị, Thứ trưởng Bộ Giao thông vận tải Nguyễn Danh Huy thông tin chuyên đề "Xây dựng kết cấu hạ tầng đồng bộ nhằm đưa nước ta cơ bản trở thành nước công nghiệp theo hướng hiện đại theo tinh thần Kết luận số 72-KL/TW ngày 23/2/2024 của Bộ Chính trị".

Đại diện lãnh đạo, Ban Tuyên giáo các huyện, thành, thị, đảng ủy trực thuộc Tỉnh ủy tham dự hội nghị. Ảnh: TL

Theo đó, quan điểm chung và xuyên suốt nhằm quy hoạch phát triển hệ thống kết cấu hạ tầng kinh tế, xã hội hiện đại, đồng bộ trên phạm vi cả nước, từng ngành, từng vùng và từng địa phương, đáp ứng yêu cầu công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước; có phân kỳ đầu tư, ưu tiên những dự án quan trọng tạo sự đột phá và có tác động lan tỏa lớn.

Tăng cường công tác quản lý trong khai thác sử dụng công trình. Song song đó, huy động mạnh mẽ mọi nguồn lực của xã hội, bảo đảm lợi ích hợp lý để thu hút các nhà đầu tư, kể cả các nhà đầu tư nước ngoài vào phát triển kết cấu hạ tầng kinh tế, xã hội; đồng thời tiếp tục dành vốn nhà nước tập trung đầu tư vào các công trình thiết yếu, quan trọng, khó huy động các nguồn lực xã hội, kết hợp chặt chẽ với bảo đảm quốc phòng, an ninh; thu hẹp khoảng cách vùng, miền; gắn với tiết kiệm đất canh tác, bảo vệ môi trường, tăng trưởng xanh và ứng phó với biến đổi khí hậu…

Quang cảnh hội nghị. Ảnh: TL

Định hướng tuyên truyền và kết luận hội nghị, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương Phan Xuân Thủy đề nghị Ban Tuyên giáo các tỉnh uỷ, thành uỷ, đảng uỷ trực thuộc Trung ương, các tổ chức chính trị - xã hội, đội ngũ báo cáo viên các cấp và tuyên truyền viên cơ sở tập trung tuyên truyền những nội dung các đồng chí báo cáo viên đã thông tin tại hội nghị đến cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân.

Đồng thời Ban Tuyên giáo các cấp tiếp tục tham mưu kế hoạch tuyên truyền quán triệt các chỉ thị, nghị quyết của Đảng, kết quả tình hình phát triển kinh tế - xã hội những tháng đầu năm 2024, các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội thời gian tới; tuyên truyền kết quả hội nghị lần thứ 9 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII, kỳ họp thứ 7 Quốc hội khóa XV.

Ban Tuyên giáo các tỉnh ủy, thành ủy cần chủ động nắm bắt dư luận xã hội, dự báo tình hình, từ đó định hướng tư tưởng cán bộ, đảng viên và nhân dân. Đồng thời, tiếp tục quan tâm tuyên truyền các ngày lễ, ngày kỷ niệm của đất nước,...