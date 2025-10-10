Xây dựng Đảng Tạo khí thế thi đua sôi nổi, hiệu quả ngay từ những ngày đầu nhiệm kỳ Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Nghệ An lần thứ XX, nhiệm kỳ 2025 - 2030 đã thành công rực rỡ. Thành công không chỉ ở việc bầu được một Ban lãnh đạo cho nhiệm kỳ mới, thông qua được Nghị quyết đại hội với những chỉ tiêu, giải pháp cụ thể cho chặng đường phát triển 5 năm tới...

Nguyễn Vân Thiêng • 10/10/2025

Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Nghệ An lần thứ XX, nhiệm kỳ 2025 - 2030 đã thành công rực rỡ. Thành công không chỉ ở việc bầu được một Ban lãnh đạo cho nhiệm kỳ mới, thông qua được Nghị quyết đại hội với những chỉ tiêu, giải pháp cụ thể cho chặng đường phát triển 5 năm tới, mà quan trọng hơn là đã khẳng định được sự đồng tâm nhất trí cao để "Xây dựng Đảng bộ và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh; đổi mới toàn diện, phát triển đột phá, đưa Nghệ An trở thành tỉnh khá, cực tăng trưởng tầm quốc gia trong kỷ nguyên phát triển mới”.

Dễ thấy nhất và cũng đáng ghi nhận nhất trong sự kiện có ý nghĩa đặc biệt quan trọng trên quê hương Nghệ An những ngày này là tỉnh nhà đã giữ được một bầu không khí dân chủ, đoàn kết; một đời sống chính trị trong lành, ít xáo trộn.

Quang cảnh Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Nghệ An lần thứ XX, nhiệm kỳ 2025 - 2030. Ảnh: Thành Cường Các đại biểu biểu quyết thông qua Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Nghệ An khoá XX, nhiệm kỳ 2025 - 2030. Ảnh: Thành Duy Các đại biểu biểu quyết thông qua Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XX, nhiệm kỳ 2025 - 2030.

Điều ấy vô cùng ý nghĩa trong bối cảnh cả nước đang quyết liệt thực hiện cuộc cách mạng sắp xếp, tinh gọn bộ máy, vận hành chính quyền địa phương 2 cấp, mà Nghệ An cũng không là ngoại lệ, mặc dù không phải sáp nhập đơn vị hành chính cấp tỉnh.

Với quy mô diện tích, dân số và đặc thù về mặt địa lý, sự ổn định không chỉ ở chỗ không phải thay đổi tên gọi cho một vùng đất giàu truyền thống cách mạng, mà là ở tinh thần sẻ chia, biết chấp nhận và vượt lên thực tại, nuôi dưỡng khát vọng vươn tới của người dân xứ Nghệ. Để không chỉ ngày càng hoàn thiện mình mà miền quê hương “nghĩa trọng tình cao” này còn có thể đóng góp xứng đáng cho sự phát triển phồn vinh của đất nước trong kỷ nguyên mới.

Điều đó được minh chứng khi nhiệm kỳ qua, Nghệ An đã đạt nhiều thành tựu quan trọng, toàn diện trên các lĩnh vực. GRDP tăng trưởng bình quân 8,3 - 8,5%/năm, cao hơn bình quân cả nước. Đặc biệt là 3 năm (2022 - 2024), Nghệ An liên tục đứng trong nhóm 10 địa phương thu hút FDI lớn nhất cả nước; năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức Đảng được nâng cao; các lĩnh vực văn hóa, xã hội, quốc phòng, an ninh, đối ngoại đạt nhiều kết quả, thành tựu quan trọng.

Khu công nghiệp VSIP 1 Nghệ An. Ảnh: Thành Cường

Đó là cơ sở để nhiệm kỳ này Nghệ An quyết tâm đổi mới tư duy phát triển, lấy khoa học - công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số làm động lực; văn hóa, con người Nghệ An là nền tảng. Phát triển kinh tế xanh, kinh tế số, kinh tế tuần hoàn, công nghệ cao, dịch vụ chất lượng. Đột phá phía Đông, phát triển bền vững phía Tây; kết hợp phát triển kinh tế với bảo vệ môi trường, văn hóa - xã hội, quốc phòng, an ninh. Mở rộng liên kết vùng, hội nhập quốc tế, nhằm mục tiêu đến năm 2030, Nghệ An trở thành tỉnh khá của cả nước, là cực tăng trưởng mới của quốc gia với tốc độ tăng trưởng GRDP bình quân cho cả giai đoạn 2026-2030 là từ 12% trở lên. Trở thành trung tâm công nghiệp, nông nghiệp công nghệ cao, giáo dục, y tế, khoa học - công nghệ, logistics, du lịch của vùng Bắc Trung Bộ. Đến năm 2045 - kỷ niệm 100 năm thành lập nước, Nghệ An trở thành tỉnh thu nhập cao, phát triển toàn diện, văn minh, hiện đại.

Nghệ An đã đặt mục tiêu 3 đột phá chiến lược để biến khát vọng mạnh giàu của Nghệ An trong nhiệm kỳ mới và tầm nhìn đến năm 2045 trở thành hiện thực. Đó là: Tập trung hoàn thiện cơ chế, chính sách đồng bộ; Phát triển nguồn nhân lực, xây dựng đội ngũ chất lượng cao, thu hút nhân tài; Phát triển kết cấu hạ tầng, ưu tiên hạ tầng giao thông chiến lược, hạ tầng số.

Một góc phường Thành Vinh. Ảnh: Quang An

5 nhiệm vụ trọng tâm cũng được xác định, trên tinh thần "rõ việc, rõ thời gian, rõ trách nhiệm, rõ thẩm quyền, rõ nguồn lực và rõ kết quả". Đó là: Đổi mới, xây dựng Đảng bộ và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh, tinh gọn, hiệu năng, hiệu lực, hiệu quả; Đổi mới mô hình tăng trưởng, cơ cấu lại nền kinh tế theo hướng hiện đại, bền vững, nâng cao chất lượng tăng trưởng kinh tế và năng lực cạnh tranh; Phát triển các vùng kinh tế, hành lang kinh tế, đô thị, khu vực nông thôn và phát triển kết cấu hạ tầng theo hướng liên kết, hiện đại, bền vững; Phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số, tạo động lực mới cho phát triển nhanh và bền vững; Quản lý chặt chẽ, khai thác, sử dụng có hiệu quả tài nguyên; bảo vệ môi trường, phát triển bền vững và chủ động ứng phó với biến đổi khí hậu.

Bộ máy lãnh đạo mới đã được Đại hội lựa chọn, gồm những gương mặt tiêu biểu đại diện cho hơn 20 vạn đảng viên trong tỉnh, kỳ vọng sẽ biến những tiềm năng, lợi thế và khát vọng của đất và người xứ Nghệ vươn lên mạnh mẽ.

Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XX nhiệm kỳ 2025 - 2030 ra mắt, nhận nhiệm vụ. Ảnh: Thành Cường

Thực tiễn đang đặt ra không ít thách thức, nhất là khả năng đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ của đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức khi vận hành chính quyền địa phương 2 cấp. Không gian phát triển mới yêu cầu cao hơn về tính chủ động, sáng tạo, linh hoạt và tinh thần trách nhiệm, tiên phong, gương mẫu của cán bộ, đảng viên để đáp ứng đòi hỏi của thực tiễn, yêu cầu chính đáng và ngày càng cao của người dân và doanh nghiệp.

Chính vì vậy, việc quan trọng lúc này là nhanh chóng tổ chức học tập, quán triệt Nghị quyết Đại hội tỉnh Đảng bộ lần thứ XX đến toàn thể cán bộ, đảng viên và nhân dân, tạo sự thống nhất cao trong nhận thức, đồng thuận trong ý chí và quyết liệt trong hành động.

Mỗi cấp, ngành, mỗi cơ quan đơn vị cần kịp thời xây dựng các chương trình, đề án, kế hoạch thực hiện Nghị quyết Đại hội, phân công rõ người, rõ việc, rõ thời gian, rõ thẩm quyền, rõ trách nhiệm, rõ nguồn lực, rõ kết quả, tạo khí thế thi đua thực hiện Nghị quyết Đại hội sôi nổi, hiệu quả ngay từ những ngày đầu nhiệm kỳ.

Mỗi cán bộ, đảng viên cần phát huy vai trò hạt nhân tuyên truyền, lan tỏa tinh thần, ý chí và quyết tâm của Đại hội tại mỗi cơ quan, đơn vị công tác và cộng đồng dân cư; gương mẫu, tích cực triển khai thực hiện các nội dung nghị quyết đã đề ra, góp phần đưa Nghị quyết của Đại hội sớm đi vào cuộc sống.

Ảnh: Thành Cường

Thành công của Đại hội thể hiện sự thống nhất trong ý chí, đồng thuận trong hành động. Niềm tin và khát vọng phát triển mới đang được tiếp sức từ truyền thống anh hùng, tinh thần đoàn kết trên dưới một lòng để Nghệ An hôm nay tận dụng thời cơ, khơi dậy tiềm năng, nỗ lực nhiều hơn, sáng tạo nhiều hơn, quyết tâm cao hơn, xây dựng Đảng bộ và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh. Phấn đấu đưa Nghệ An trở thành tỉnh giàu đẹp, văn minh, hiện đại, như niềm mong mỏi của Bác Hồ kính yêu đối với quê hương "Nghĩa trọng tình cao". Thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XX đã đề ra, cùng cả nước thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng, hoàn thành mục tiêu phát triển đến năm 2030, hiện thực hóa khát vọng Việt Nam hùng cường vào năm 2045 đúng dịp kỷ niệm 100 năm thành lập nước.