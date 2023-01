Tạo sức hút mạnh mẽ dòng vốn FDI vào Nghệ An

Sự thống nhất từ nhận thức đến hành động và sự sát cánh, đồng hành, tạo điều kiện thuận lợi nhất cho các nhà đầu tư là "kim chỉ nam" để tỉnh tiếp tục tăng tốc, tạo bước bứt phá thu hút FDI trong thời gian tới.

Điểm đến đầu tư hấp dẫn và an toàn

Hơn 2 năm qua, Nghệ An đang là điểm đến đầu tư hấp dẫn, an toàn và hiệu quả đối với các nhà đầu tư, đặc biệt là các nhà đầu tư FDI. Điều đó được thể hiện năm 2022 lần đầu tiên Nghệ An lọt vào tốp 10 địa phương thu hút đầu tư FDI lớn nhất cả nước, tổng vốn cấp mới và điều chỉnh tính đến ngày 30/11/2022 là 939,45 triệu USD.

Lũy kế đến nay, Nghệ An đã thu hút được 112 dự án FDI thuộc 14 quốc gia, vùng lãnh thổ, với tổng số vốn đăng ký trên 2,4 tỷ USD. Nhiều doanh nghiệp đầu tư nổi tiếng của thế giới trong lĩnh vực sản xuất thiết bị điện tử và ứng dụng công nghệ cao đã tin tưởng lựa chọn Nghệ An là nơi "lót ổ", như: Goertek đến từ Trung Quốc, đầu tư 500 triệu USD; Ju Teng đến từ Đài Loan, đầu tư 200 triệu USD; Everwin đến từ Hong Kong, đầu tư 200 triệu USD và Luxshare ICT đến từ Trung Quốc, đầu tư 140 triệu USD.

Minh chứng rõ nhất cho sự tin tưởng của các nhà đầu tư là lời phát biểu của ông Trịnh Lập Dục - Chủ tịch Tập đoàn quốc tế Ju Teng tại Lễ khởi công Dự án đầu tư xây dựng Nhà máy sản xuất linh kiện sản phẩm điện tử và phụ tùng ô tô Ju Teng tại Nghệ An, tổ chức vào tháng 9/2022. Đây là dự án có tổng mức đầu tư giai đoạn I với 200 triệu USD, sử dụng khoảng 120 ha đất và giải quyết việc làm cho 6.000 - 9.000 lao động.

Ông Trịnh Lập Dục bày tỏ ấn tượng sâu sắc đối với Nghệ An khi cho biết, vào năm 2019, sau khi khảo sát tại 10 khu công nghiệp trên địa bàn cả nước, thì tập đoàn này quyết định đầu tư tại Khu Công nghiệp Hoàng Mai I. "Sự tiếp đón nhiệt tình, chân thành, chu đáo của lãnh đạo tỉnh; sự quan tâm hỗ trợ, giúp đỡ, tháo gỡ kịp thời vướng mắc của các ngành, địa phương; cũng như những tiềm năng, lợi thế của tỉnh là lý do chúng tôi quyết định đầu tư vào Nghệ An", ông Trịnh Lập Dục nhấn mạnh.

Có thể nói rằng, đầu tư trực tiếp nước ngoài vào Nghệ An đang tăng nhanh, quy mô các dự án ngày càng lớn và tiếp tục mở rộng. Điều này không chỉ chứng minh tiềm năng, thế mạnh và những cơ hội đầu tư vào Nghệ An đã có sức hấp dẫn mạnh mẽ, có sức lan tỏa lớn trong thu hút đầu tư, mà còn khẳng định sự tin tưởng của nhà đầu tư nước ngoài vào môi trường đầu tư, vào sự nỗ lực, đồng hành của chính quyền tỉnh Nghệ An ngày càng cao. Và niềm tin ấy đã biến thành những giá trị thực tế khi các doanh nghiệp FDI đang đóng góp khoảng 30-35% giá trị kim ngạch xuất khẩu của Nghệ An, góp phần chuyển dịch cơ cấu kinh tế, thúc đẩy tăng trưởng, tăng thu ngân sách cho tỉnh, giải quyết việc làm cho hàng ngàn lao động.

Lãnh đạo tỉnh Nghệ An nhận thức được rằng, những nỗ lực, cam kết về cải thiện môi trường đầu tư của tỉnh chỉ thực sự có giá trị khi mang lại hiệu quả cho các nhà đầu tư; sự thành công của nhà đầu tư là kết quả sự thành công của tỉnh Nghệ An. Vì thế, trong thời gian qua, Nghệ An đã không ngừng nỗ lực đổi mới, cải cách thực chất môi trường đầu tư an toàn, hấp dẫn để thúc đẩy triển khai các dự án lớn, tiếp tục thu hút các dự án thuộc chuỗi cung ứng để hình thành môi trường đầu tư, kinh doanh tích cực, hợp tác cùng phát triển giữa tỉnh Nghệ An với các nhà đầu tư.

Nghệ An luôn lấy thước đo niềm tin, sự hài lòng của doanh nghiệp, nhà đầu tư là mục tiêu cốt lõi để thúc đẩy thu hút đầu tư và phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh.

Cam kết đồng hành một cách thực chất, hiệu quả

Những thành quả thời gian qua trong thu hút FDI thực sự được đến từ sự nỗ lực, cố gắng bằng nhiều giải pháp quyết liệt, đồng bộ, hiệu quả của Nghệ An. Bên cạnh xây dựng cơ chế, chính sách thu hút đầu tư, trong năm 2022, các hoạt động xúc tiến đầu tư của tỉnh tiếp tục được đổi mới và có trọng tâm, trọng điểm.

Nghệ An đã chủ động tiếp cận, kết nối các nhà đầu tư lớn, đứng đầu các chuỗi cung ứng để kịp thời thu hút dòng vốn đầu tư mới. Tập trung thu hút đầu tư phát triển công nghiệp theo cả chiều rộng và chiều sâu; đẩy mạnh thu hút các nhà đầu tư hạ tầng và nhà đầu tư thứ cấp vào các khu công nghiệp. Đáng nói, mặc dù tập trung thu hút đầu tư mạnh mẽ, nhưng Nghệ An vẫn kiên định con đường phát triển bền vững, không nóng vội thu hút đầu tư bằng mọi giá, chủ trương tập trung vào các ngành công nghiệp chế biến, chế tạo, công nghiệp hỗ trợ, năng lượng tái tạo.

Trong năm 2022, UBND tỉnh Nghệ An đã phê duyệt và chỉ đạo triển khai Đề án cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, nâng cao hiệu quả thu hút đầu tư tỉnh Nghệ An, giai đoạn 2021-2025. Nhiều giải pháp đã được ban hành nhằm nâng cao hiệu quả, khắc phục tồn tại, hạn chế trong công tác cải cách hành chính. UBND tỉnh đã chỉ đạo các ngành, địa phương tích cực đồng hành, kịp thời nắm bắt, hỗ trợ, tháo gỡ vướng mắc về thủ tục đầu tư, đặc biệt, đối với 3 nhà đầu tư xây dựng kinh doanh hạ tầng chiến lược là VSIP, WHA, Hoàng Thịnh Đạt. Tiếp tục chỉ đạo các cấp, ngành đẩy mạnh cải cách hành chính, nhất là cải cách thủ tục hành chính, rút ngắn thời gian thực hiện các thủ tục đầu tư, xây dựng ý thức, trách nhiệm, đạo đức công vụ cho đội ngũ cán bộ, công chức khi giải quyết thủ tục cho doanh nghiệp với phương châm: “Nhanh - đúng - hiệu quả”, trên tinh thần “hỗ trợ - lắng nghe - thấu hiểu - thân thiện - nhiệt tình”.

Trên cơ sở phân tích, đánh giá các thuận lợi, khó khăn và chuẩn bị điều kiện để tiếp tục đón làn sóng đầu tư, trong thời gian tới, Nghệ An sẽ tập trung vào các nhiệm vụ trọng tâm mà tỉnh gọi là “5 sẵn sàng”(sẵn sàng về mặt bằng; sẵn sàng hạ tầng thiết yếu; sẵn sàng nguồn nhân lực; sẵn sàng đổi mới, cải cách thủ tục hành chính, cải thiện môi trường đầu tư, kinh doanh và sẵn sàng hỗ trợ các nhà đầu tư). Tại nhiều diễn đàn, thay mặt lãnh đạo tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Đức Trung khẳng định, Nghệ An cam kết sẽ tiếp tục sát cánh, đồng hành và tạo mọi điều kiện thuận lợi nhất về chính sách, môi trường đầu tư, kinh doanh cho các nhà đầu tư; luôn quyết tâm cao và hành động thực chất để Nghệ An trở thành địa bàn đầu tư: “Thuận lợi, an toàn và tin cậy cho các nhà đầu tư, trong đó có các nhà đầu tư nước ngoài”.