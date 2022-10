Tập đoàn bán lẻ hàng đầu Thái Lan đến khảo sát đầu tư tại Nghệ An

Theo dõi Báo Nghệ An trên

(Baonghean.vn) - Sáng 28/10, đoàn công tác của Tập đoàn Central Retail Việt Nam do Tổng Giám đốc điều hành Olivier Langlet làm Trưởng đoàn đã có buổi làm việc với UBND tỉnh để khảo sát, xúc tiến đầu tư trên địa bàn.

Chủ trì và làm việc với đoàn có đồng chí Lê Hồng Vinh - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh. Cùng dự có đại diện các sở, ban, ngành cấp tỉnh và Trung tâm Xúc tiến đầu tư, thương mại và du lịch Nghệ An.

Thay mặt lãnh đạo tỉnh, đồng chí Lê Hồng Vinh - Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Nghệ An chào mừng và đón đoàn đã đến thăm và làm việc tại Nghệ An. Thông qua buổi tiếp xúc làm việc này, tỉnh Nghệ An mong muốn tập đoàn có những kế hoạch cụ thể hơn về xúc tiến đầu tư tại địa phương. Tỉnh sẽ có các chính sách về ưu đãi thu hút đầu tư nên nhà đầu tư có thể khảo sát tìm hiểu, trên cơ sở điều kiện nhu cầu của tập đoàn để lựa chọn vị trí phương án vị trí, lĩnh vực đầu tư cho phù hợp.

Tại Nghệ An, Tập đoàn dự kiến đầu tư 1 trung tâm thương mại tại TP. Vinh và chuỗi siêu thị thương mại tổng hợp gồm 9-10 cửa hàng mini GO tại các huyện, thị, tổng số vốn đầu tư khoảng 25 triệu USD. Việc đầu tư phát triển mạng lưới thương mại của tập đoàn góp phần đưa hàng hóa của tỉnh vào chuỗi cung ứng toàn cầu, các dự án sẽ tạo thêm việc làm và nguồn thu cho ngân sách tỉnh.

Thay mặt Tập đoàn, ngài Olivier Langlet - Tổng giám đốc điều hành chân thành cám ơn sự đón tiếp của lãnh đạo tỉnh. Đại diện Tập đoàn cho biết, trong 5 năm tới tập đoàn có kế hoạch đầu tư 1 tỷ USD vào Việt Nam. Cùng với đầu tư nâng cấp các chuỗi cửa hàng, Trung tâm thương mại hiện có, tập đoàn dự kiến sẽ phát triển chuỗi cửa hàng đến cấp huyện, thị.

Tập đoàn Central Retail (CRC) là tập đoàn bán lẻ hàng đầu tại Thái Lan. Tập đoàn hoạt động trên 4 phân khúc chính là thực phẩm, thời trang, điện tử - gia dụng và bất động sản. Tại Việt Nam, tập đoàn bắt đầu kinh doanh từ năm 2012 và đến nay là nhà bán lẻ có vốn đầu tư nước ngoài lớn nhất tại Việt Nam với hệ thống bán lẻ 39 trung tâm thương mại, hơn 350 cửa hàng trải dài khắp 41 tỉnh, thành. Ba mảng kinh doanh cốt lõi của tập đoàn tại Việt Nam gồm siêu thị Big C, Trung tâm thương mại GO, đại siêu thị GO, Top Market,…

Trao đổi đáp từ, đồng chí Lê Hồng Vinh - Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh đánh giá cao kế hoạch xúc tiến đầu tư cụ thể, sát thực của tập đoàn. Điểm lại kết quả triển khai đầu tư dự án siêu thị Big C trên địa bàn TP. Vinh, tỉnh Nghệ An đánh giá cao dự án đầu tư trong việc hình thành tiêu chí tiêu dùng thực phẩm sạch cho người dân, ý nghĩa giải quyết việc làm và đóng góp cho ngân sách tỉnh; dự án đầu tư của tập đoàn còn góp phần tạo điểm nhấn, chỉnh trang đô thị.

Việc Tập đoàn Central Retail mở rộng đầu tư tại Nghệ An không chỉ là kế hoạch đầu tư kinh doanh mà chứng minh uy tín, môi trường đầu tư của tỉnh. Tiềm năng thị trường và sức mua còn khá lớn, tâm lý tiêu dùng của người dân Nghệ An và Hà Tĩnh, các doanh nhân thành đạt xứ Nghệ luôn gắn bó với tỉnh khá khăng khít nên khi về đầu tư sẽ liên kết với Tập đoàn, Nghệ An đang tích cực đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, thu hút đầu tư; dự án của Tập đoàn sẽ góp phần cho tỉnh từng bước hiện đại hóa hệ thống bán lẻ nên mong muốn tập đoàn có tích cực triển khai dự án. Đồng chí Lê Hồng Vinh- Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh.

Về vị trí nhà đầu tư dự kiến lựa chọn đặt Trung tâm thương mại tại Đại lộ Vinh - Cửa Lò thuộc địa bàn xã Nghi Phú và các điểm triển khai chuỗi siêu thị nhỏ tại các huyện, trên cơ sở góp ý của các sở ngành, đồng chí Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh giới thiệu thêm 1 số thông tin về hiện trạng khu đất, quy hoạch và đền bù giải phóng mặt bằng để tư vấn cụ thể thêm cho nhà đầu tư cân nhắc.

Trên cơ sở gợi mở một số phương án tháo gỡ khó khăn, đồng chí đề nghị các sở, ngành phối hợp giới thiệu thêm một vài địa điểm để nhà đầu tư khảo sát, lựa chọn.

Hiện tại, Nghệ An có 299 sản phẩm OCOP, tỉnh hoan nghênh dự án đầu tư của tập đoàn vào đầu tư; đồng thời mong muốn tập đoàn góp phần đưa các sản phẩm đạt chuẩn OCOP của tỉnh vào được chuỗi phân phối của tập đoàn.