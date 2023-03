Tập đoàn bán lẻ Y- Mart Hàn Quốc mong muốn được hợp tác đầu tư tại Nghệ An

Theo dõi Báo Nghệ An trên

(Baonghean.vn) - Sáng 8/3, dưới sự chủ trì của Phó Chủ tịch UBND tỉnh Bùi Đình Long, UBND tỉnh Nghệ An có cuộc làm việc với CEO Tập đoàn bán lẻ Y- Mart Hàn Quốc.

Tham dự cuộc làm việc có đại diện các sở, ngành: Ngoại vụ, Công Thương, Xây dựng, Kế hoạch và Đầu tư, Trung tâm Xúc tiến Đầu tư, Thương mại và Du lịch. Về phía Tập đoàn Y - Mart có ông Seongjin Kim - Giám đốc Điều hành Tập đoàn bán lẻ Y - Mart, cùng các thành viên trong đoàn công tác.

Trước đó, tháng 10/2022, đoàn công tác của chính quyền thành phố Gwangju do ngài Phó Thị trưởng cùng Phó Chủ tịch Hội đồng dẫn đầu đã đến thăm và làm việc tại Nghệ An. Cũng trong dịp này, 2 địa phương đã ký kết Thỏa thuận hợp tác hữu nghị trên nhiều lĩnh vực. Từ đó đến nay, hai bên đã có nhiều hoạt động trao đổi đoàn. Hoạt động của Tập đoàn Y- mart hôm nay tại Nghệ An cũng là hoạt động nằm trong khuôn khổ Thỏa thuận hợp tác giữa 2 địa phương.

Tại cuộc làm việc, ông Seongjin Kim - Giám đốc Điều hành Tập đoàn bán lẻ Y -Mart cho biết: Thông qua biên bản ghi nhớ giữa 2 chính quyền vào tháng 10/2022, hai bên đã có những hợp tác, mong muốn được kết nối hơn nữa trong thời gian tới.

Tập đoàn đang quan tâm xúc tiến đầu tư vào Nghệ An, khảo sát tìm hiểu các sản phẩm dụng cụ làm bếp của Công ty TNHH Sản xuất thương mại Hồng Sơn, và các sản phẩm rau, củ, quả sạch, mực khô... của tỉnh. Chúng tôi cũng cân nhắc xuất khẩu các sản phẩm của Hàn Quốc sang thị trường Nghệ An như nho xanh… Vì thế, mong được thành lập pháp nhân ở Nghệ An để tăng cường hoạt động xuất, nhập khẩu, thu hút đầu tư, ký kết hợp đồng và có đơn hàng đầu tiên với Công ty TNHH Sản xuất thương mại Hồng Sơn.

Ngoài đầu tư xuất, nhập khẩu, Công ty Y - Mart cũng muốn tuyển lao động sang Hàn Quốc làm việc tại tập đoàn, sau thời gian làm việc ở Hàn Quốc sẽ trở lại làm việc cho hệ thống siêu thị Y – Mart dự kiến được đầu tư tại Nghệ An tới đây. Mong muốn tỉnh tạo điều kiện cho thuê đất ở vùng thành phố Vinh hoặc dưới hình thức liên doanh, liên kết để mở chuỗi siêu thị bán lẻ; đồng thời, đề nghị tỉnh nghiên cứu mở đường bay charter từ Nghệ An – Hàn Quốc...

Phát biểu tại cuộc làm việc, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Bùi Đình Long chia sẻ vui mừng được đón các thành viên đoàn công tác Tập đoàn bán lẻ Y - Mart đến thăm và làm việc tại Nghệ An. Thông qua một số tình hình kinh tế, xã hội của tỉnh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh cho biết, để đạt được những kết quả đó, trong những năm qua, tỉnh Nghệ An chúng tôi luôn quan tâm đến cải cách hành chính, đẩy mạnh cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, thúc đẩy mạnh mẽ thu hút đầu tư; tập trung hỗ trợ, tháo gỡ khó khăn, vướng mắc cho các doanh nghiệp, nhà đầu tư; ưu tiên đầu tư hệ thống hạ tầng, nhất là hạ tầng giao thông như cảng biển, sân bay; quan tâm đầu tư hạ tầng các khu công nghiệp, cụm công nghiệp để thu hút đầu tư. Đây là những tiền đề quan trọng để khai thác hiệu quả và phát huy lợi thế của tỉnh Nghệ An.

Về những đề xuất của phía Tập đoàn Y - Mart, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Bùi Đình Long đã trao đổi cụ thể trên tinh thần cùng đồng hành và hỗ trợ hết sức để các chiến lược, dự án của Tập đoàn Y - Mart tại Nghệ An sớm đi vào hoạt động. Phó Chủ tịch UBND tỉnh cũng giao cho các sở, ngành liên quan phối hợp xử lý, để tập đoàn nghiên cứu đầu tư. Hy vọng chuyến thăm này của Tập đoàn Y - Mart sẽ là bước tiến lớn trong việc đầu tư mở rộng thị trường của Tập đoàn Y - mart tại Nghệ An.