Tập đoàn Cienco4: Phát triển doanh nghiệp gắn với trách nhiệm xã hội

CHĂM LO GIA ĐÌNH CHÍNH SÁCH, HỘ NGHÈO

Nhiều năm nay, gia đình Bà mẹ Việt Nam Anh hùng Hồ Thị Tứ, sinh năm 1928 ở xóm 2, xã Nam Anh (Nam Đàn) xem cán bộ, công nhân viên Tập đoàn Cienco4 như con cái trong nhà. Là 1 trong 24 Bà mẹ Việt Nam Anh hùng được Tập đoàn nhận phụng dưỡng suốt đời từ năm 2014, mỗi dịp Tết đến, Xuân về, hay những ngày lễ trong năm, kỷ niệm ngày Thương binh - Liệt sỹ những người con của Tập đoàn Cienco4 từ Thủ đô Hà Nội về thăm hỏi, động viên mẹ Tứ. “Mẹ có 2 người con trai là liệt sỹ, sự quan tâm, sẻ chia của cán bộ, công nhân viên Tập đoàn Cienco4 phần nào làm nguôi ngoai mất mát trong lòng mẹ, mẹ như có thêm những người con, đây chính là niềm động viên an ủi lớn nhất của mẹ lúc tuổi già”- mẹ Hồ Thị Tứ tâm sự.

Lãnh đạo Tập đoàn Cienco4 thăm hỏi tặng quà các Mẹ VNAH do đơn vị nhận phụng dưỡng suốt đời. Ảnh: TL

Với nhiều người nghèo ở Nghệ An thì những cán bộ, công nhân viên Tập đoàn Cienco4 là những người mang lại sinh kế bền vững cho họ. Để giúp đỡ người nghèo vươn lên trong cuộc sống, chương trình hỗ trợ bò giống mà Tập đoàn Cienco4 đã bền bỉ thực hiện trong suốt những năm trước đây tại địa bàn tỉnh Nghệ An đã đem lại nhiều hiệu quả thiết thực, ý nghĩa, góp phần trực tiếp vào kết quả giảm nghèo của địa phương.



Theo đó, chương trình hỗ trợ bò giống được Tập đoàn Cienco4 thực hiện từ năm 2012 và được triển khai tại các huyện Thanh Chương, Kỳ Sơn, Tương Dương, Con Cuông, Anh Sơn và đã cung cấp 140 con bò cho giống cho 140 hộ dân nghèo với số tiền gần 2,3 tỷ đồng. Các hộ này chủ yếu là đồng bào dân tộc thiểu số, điều kiện sản xuất, phát triển kinh tế còn rất khó khăn. Việc hỗ trợ bò giống đã thật sự trở thành “cứu cánh” và là động lực giúp cho nhiều hộ nghèo vượt qua khó khăn, vươn lên thoát nghèo.

“Gia đình thuộc diện hộ nghèo, được sự hỗ trợ ban đầu từ con bò giống của Tập đoàn Cienco4 đã hỗ trợ đắc lực cho gia đình trong phát triển kinh tế. Với giá trị hơn 17 triệu đồng/con bò giống, gia đình tôi có được điều kiện để chăn nuôi, phát triển kinh tế. Bò giống được gia đình chăm sóc kỹ lưỡng, phát triển rất tốt và sinh sản để gia đình phát triển chăn nuôi. Điều mà vốn lâu nay gia đình thường mong muốn, nay đã trở thành hiện thực, giúp gia đình tôi cơ hội thoát nghèo” - Chị Lô Thị Bí, xã Tam Quang (Tương Dương) chia sẻ.

Đại diện Tập đoàn Cienco4 trao quà cho người nghèo. Ảnh: T.L

Những năm qua, Tập đoàn Cienco4 đã cùng chung tay chăm lo ngày một tốt hơn đối với người có công và các gia đình chính sách.

Phát huy đạo lý và truyền thống "Uống nước nhớ nguồn", "Ăn quả nhớ người trồng cây", những năm qua, Tập đoàn Cienco4 đã cùng chung tay chăm lo ngày một tốt hơn đối với người có công và các gia đình chính sách, để tưởng nhớ và tri ân các thế hệ cha anh đã cống hiến, hy sinh vì đất nước, Tập đoàn Cienco4 đã tổ chức nhiều đoàn đến thăm, tặng quà các Mẹ Việt Nam Anh hùng, gia đình liệt sỹ, gia đình có công với cách mạng.

Cứ trở thành thông lệ, ngày 25, 26/7 hằng năm, Tập đoàn Cienco4 tổ chức lễ dâng hoa, dâng hương tưởng niệm các Anh hùng, Liệt sỹ tại Khu Di tích lịch sử ngã ba Đồng Lộc, Nghĩa trang Liệt sỹ Kỳ Anh và các Nghĩa trang Cục Công trình tại Hà Tĩnh - Quảng Bình, Nghĩa trang Tân Ấp, Thọ Lộc, Nghĩa trang Liệt sỹ Quốc gia Trường Sơn, Nghĩa trang Quốc gia đường 9, Nghĩa trang thành phố Vinh, Truông Bồn, Dăm Mụ Nuôi.



Nhân dịp này, Tập đoàn Cienco4 cũng đã trao hàng trăm phần quà cho các gia đình chính sách trên địa bàn ở khu vực lân cận các Nghĩa trang Cục công trình tại Hà Tĩnh, Quảng Bình, phường Láng Thượng, Đống Đa (Hà Nội). Đồng thời, Tập đoàn đã đến thăm, tặng quà, trao tiền phụng dưỡng hàng năm cho 17 Bà mẹ Việt Nam Anh hùng tại 4 huyện; Yên Thành, Đô Lương, Thanh Chương, Nam Đàn (Nghệ An). Thăm, tặng quà các gia đình chính sách tại Hải Phòng, thăm Anh hùng LLVT Nguyễn Thị Lượng tại Phúc Yên (Vĩnh Phúc), dâng hoa, dâng hương tại Nghĩa trang Nhổn, Thành phố Hà Nội. Hằng năm, Tập đoàn Cienco4 chi hơn 1 tỷ đồng để thực hiện các hoạt động vì người nghèo, chăm lo gia đình chính sách, người có công trên các công trình Cienco4 đang triển khai thi công.

Hàng năm vào dịp 27/7,Tập đoàn Cienco4 viếng Nghĩa trang Cục công trình tại huyện Quảng Ninh, tỉnh Quảng Bình. Ảnh: T.L

Tập đoàn cũng luôn quan tâm đến các hoạt động xã hội với tổng số tiền ủng hộ lên đến hơn 70 tỷ đồng (tính từ năm 2013 đến nay) như ủng hộ Quỹ Vì người nghèo, xây dựng nhà tình nghĩa, xây dựng nhà “Mái ấm công đoàn”, phụng dưỡng suốt đời 25 Bà mẹ Việt Nam Anh hùng (nay chỉ còn 17 mẹ), xây dựng, tôn tạo Nghĩa trang liệt sỹ Cục công trình tại Quảng Bình trở thành nơi thờ tự và lưu danh của 668 liệt sỹ hy sinh trên các chiến trường.

Những hoạt động đồng hành thiết thực, mang ý nghĩa nhân văn sâu sắc của Tập đoàn Cienco4 đã được tỉnh Nghệ An và các địa phương trong cả nước ghi nhận. Nhưng trên hết, đó là niềm vui khi được góp phần giúp các hộ nghèo cải thiện cuộc sống, có thêm niềm tin và khát vọng cho một tương lai tốt đẹp hơn đúng với tinh thần “không để ai bị bỏ lại phía sau”.

CHUNG TAY PHÒNG, CHỐNG DỊCH COVID -19

Trong những năm qua, Công ty CP Tập đoàn Cienco 4 cũng như nhiều doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực xây dựng, giao thông gặp nhiều khó khăn nhưng Tập đoàn Cienco4 luôn tích cực hưởng ứng các chương trình do tỉnh Nghệ An phát động. Hưởng ứng lời kêu gọi “Toàn dân tham gia ủng hộ phòng, chống dịch Covid-19”, sáng ngày 16/6/2021, tại Hội trường Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Nghệ An, Tập đoàn Cienco4 đã trao kinh phí ủng hộ Quỹ Phòng, chống dịch Covid-19 tỉnh Nghệ An số tiền 400 triệu đồng.

Tập đoàn cũng đóng góp vào Quỹ Phòng, chống Covid-19 của Hà Nội 500 triệu đồng. Đây là hoạt động có ý nghĩa thiết thực của cán bộ, công nhân viên, người lao động Tập đoàn Cienco4, phát huy truyền thống “Đoàn kết, tương thân tương ái” của dân tộc, nhằm huy động nguồn lực ủng hộ Quỹ mua vaccine phòng chống dịch; thể hiện trách nhiệm với cộng đồng, chung tay, góp sức cùng tỉnh Nghệ An phòng, chống dịch Covid-19 trên địa bàn.

Lãnh đạo Tập đoàn Cienco4 trao tặng quỹ ủng hộ 400 triệu đồng quỹ phòng, chống Covid cho tỉnh Nghệ An. Ảnh tư liệu: Thu Hương

Tập đoàn phát động cán bộ, công nhân viên và trích quỹ phúc lợi của đơn vị ủng hộ vào Quỹ phòng, chống dịch Covid -19 của các địa phương cùng chung tay với cộng đồng sớm đẩy lùi dịch bệnh này. Ông Nguyễn Tuấn Huỳnh - Bí thư Đảng ủy, Tổng Giám đốc Tập đoàn Cienco4

Ông Nguyễn Tuấn Huỳnh - Bí thư Đảng ủy, Tổng Giám đốc Tập đoàn Cienco4 cho biết: Trước tình hình diễn biến phức tạp của dịch Covid-19, Tập đoàn Cienco4 đã triển khai nhiều biện pháp quyết liệt nhằm chủ động phòng tránh và sẵn sàng ứng phó khi có dịch bệnh xảy ra. Cùng với đó, Tập đoàn chú trọng triển khai các chương trình an sinh xã hội, phát động cán bộ, công nhân viên và trích quỹ phúc lợi của đơn vị ủng hộ vào Quỹ phòng, chống dịch Covid -19 của các địa phương cùng chung tay với cộng đồng sớm đẩy lùi dịch bệnh này. Bên cạnh đó, Tập đoàn đẩy mạnh xây dựng văn hóa doanh nghiệp theo các giá trị thương hiệu; không ngừng nâng cao chất lượng cuộc sống và điều kiện làm việc cho người lao động.