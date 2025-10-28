Quốc tế Tập đoàn dầu mỏ Lukoil của Nga tuyên bố bán tài sản ở nước ngoài Tập đoàn dầu mỏ Lukoil (Nga) tuyên bố ý định bán tài sản ở nước ngoài do lệnh trừng phạt từ phía Mỹ.

Lukoil là tập đoàn năng lượng đa quốc gia của Nga. Ảnh minh họa: RT

Theo RIA Novosti, Tập đoàn dầu mỏ Lukoil thông báo ngày 27/10 về dự định bán tài sản ở nước ngoài do các lệnh trừng phạt được áp đặt.

"PJSC Lukoil thông báo rằng, do một số quốc gia áp dụng các biện pháp hạn chế đối với công ty và các công ty con, công ty đang thông báo ý định bán tài sản quốc tế của mình. Việc xem xét các đơn đăng ký từ những người mua tiềm năng đã bắt đầu" - Thông cáo của Lukoil cho biết.

Vào ngày 22/10, Bộ Tài chính Mỹ đã áp đặt lệnh trừng phạt đối với Lukoil và các công ty con, nơi Lukoil nắm giữ hơn 50% cổ phần. Mọi giao dịch với các công ty này phải được hoàn tất trước ngày 21/11. Đây là những lệnh trừng phạt đầu tiên được áp dụng dưới nhiệm kỳ thứ 2 của Tổng thống Donald Trump.

Trong gói trừng phạt thứ 19 đối với Nga được EU công bố vào ngày 23/10, liên minh này cũng đã áp đặt các hạn chế đối với đơn vị giao dịch của Lukoil, Litasco Middle East DMCC, có trụ sở chính tại Dubai.

Ngoài Litasco, Lukoil còn sở hữu hai nhà máy lọc dầu ở châu Âu - tại Romania và Bulgaria. Công ty cũng là nhà điều hành dự án West Qurna-2 tại Iraq, với 75% cổ phần. Công ty cũng sở hữu một số tài sản ở châu Phi, nơi công ty nắm giữ 50% cổ phần. Ngoài ra, công ty còn nắm giữ cổ phần thiểu số trong một số dự án quốc tế.

Theo người phát ngôn Bộ Ngoại giao Nga Maria Zakharova, việc áp dụng các hạn chế mới gửi đi một tín hiệu phản tác dụng, kể cả từ góc độ giải quyết vấn đề của Ukraine.

Bộ này cũng nhấn mạnh rằng các lệnh trừng phạt mới của Bộ Tài chính Mỹ đối với các công ty Nga sẽ không gây ra bất kỳ vấn đề nào cho Nga, quốc gia đã phát triển được khả năng miễn dịch mạnh mẽ với những hạn chế như vậy.