Tập đoàn Ecopark trao hơn 300 suất quà Tết tại xã Hưng Hòa (TP Vinh)

Tại đây, lãnh đạo Tập đoàn Ecopark, Ủy ban MTTQ thành phố Vinh và lãnh đạo xã Hưng Hòa đã trao 308 suất quà Tết (trị giá mỗi suất là 500 ngàn đồng) với tổng số tiền 154 triệu đồng.

Lãnh đạo Tập đoàn Ecopark trao quà Tết cho người dân Hưng Hòa. Ảnh: Hoàng Vĩnh

Ủy ban MTTQ thành phố Vinh trao quà Tết. Ảnh: Hoàng Vĩnh

Phát biểu tại lễ, ông Nguyễn Công Hồng - Phó Tổng Giám đốc Tập đoàn Ecopark cho biết: "Công tác an sinh xã hội được Tập đoàn rất quan tâm với nhiều hoạt động ý nghĩa, thiết thực và triển khai tại nhiều tỉnh, thành trong nước. Tại Nghệ An, vừa qua Tập đoàn Ecopark đã ủng hộ Quỹ vì người nghèo của tỉnh 2 tỷ đồng và trong thời gian tới, song song với việc tập trung thực hiện dự án bất động sản trên địa bàn, giải quyết nhiều việc làm cho người lao động, đóng góp lớn vào nguồn thu ngân sách nhà nước, thay đổi bộ mặt đô thị Vinh... Tập đoàn tiếp tục đẩy mạnh công tác an sinh xã hội".