Tập đoàn Goertek Vina tăng vốn đầu tư tại Nghệ An, dự kiến tạo việc làm cho 30.000 người

Tham dự cuộc họp, về phía nhà đầu tư có ông Zhang Jian Hua - Phó Tổng Giám đốc Công ty TNHH Công nghiệp chính xác Goertek Vina, lãnh đạo các bộ phận công ty. Về phía tỉnh Nghệ An, có ông Lê Tiến Trị - Trưởng ban Quản lý Khu kinh tế Đông Nam Nghệ An chủ trì, lãnh đạo các ngành chức năng tỉnh Nghệ An.

Dự án có vốn đầu tư nước ngoài lớn nhất tại Nghệ An hiện nay

Tại cuộc họp, phía lãnh đạo Goertek Vina đã thông qua tình hình của công ty hiện nay và dự án đang triển khai tại Nghệ An.

Tháng 10/2020, tỉnh Nghệ An đã trao Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư dự án Nhà máy chế tạo sản phẩm điện tử, phương tiện thiết bị mạng và các sản phẩm âm thanh đa phương tiện cho Goertek Vina tại Khu công nghiệp WHA Industrial Zone 1 - Nghệ An . Dự án có tổng mức đầu tư giai đoạn 1 là 100 triệu USD, địa điểm đầu tư tại Khu công nghiệp WHA Industrial Zone 1 Nghệ An. Tháng 1/2021, chỉ 3 tháng sau khi được cấp Giấy chứng nhận đầu tư, Goertek Vina đã tiến hành khởi công xây dựng nhà máy.

Các đồng chí lãnh đạo tỉnh, KCN WHA, nhà đầu tư thực hiện nghi thức khởi công dự án Nhà máy Goertex Vina tại Nghệ An. Ảnh: tư liệu. Ảnh: Phạm Bằng

Ngày 11/1/2022, tỉnh Nghệ An đã trao Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư cho nhà đầu tư lần 2 cho Goertek Vina. Theo đó, Goertek Vina quyết định tăng vốn thêm 400 triệu USD vào dự án tại Nghệ An, nâng tổng vốn đầu tư của dự án lên 500 triệu USD. Dự kiến dự án sẽ giải quyết việc làm cho khoảng 30.000 người lao động sau khi hoàn thành.

Theo kế hoạch, trong năm 2022, dự án tại Nghệ An sẽ hoàn thành giai đoạn 1 và đưa vào hoạt động, sản xuất. Trong suốt quá trình đầu tư, triển khai dự án tại Nghệ An, Goertek Vina đã luôn nhận được sự quan tâm, chỉ đạo từ lãnh đạo Tỉnh ủy, Ủy ban nhân dân tỉnh cùng các sở, ban, ngành của tỉnh Nghệ An để dự án được triển khai thuận lợi, đảm bảo tiến độ.

Với số vốn đầu tư 500 triệu USD, Goertex Vina là dự án có vốn đầu tư nước ngoài lớn nhất tại Nghệ An. Đây là vinh hạnh lớn cho tỉnh Nghệ An khi được đón nhà đầu tư và phục vụ các điều kiện cần thiết cho dự án hoạt động.

Toàn cảnh cuộc làm việc giữa các ngành với nhà đầu tư Goertex Vina. Ảnh: Quang An Tại cuộc họp, nhà đầu tư mong muốn được tìm hiểu và tháo gỡ toàn bộ các vấn đề đảm bảo cho dự án đi vào hoạt động gồm: Chuyên gia, lao động nước ngoài, nhà trọ, nhà ở xã hội cho công nhân, vấn đề cung ứng nguồn nhân lực. các vấn đề về phòng, chống cháy nổ, môi trường, điện, nước, xử lý rác thải, các hoạt động về logistics... Trả lời các vấn đề nhà đầu tư nêu, Điện lực Nghệ An cho biết, nhà đầu tư yên tâm bởi Điện lực Nghệ An đã cấp đủ nhu cầu và nếu nhà đầu tư có nhu cầu thêm sẽ tiếp tục đóng điện thêm. Về năng lượng sạch hiện trên địa bàn Nghệ An đã có 100 M nhưng hiện nay chưa thực hiện được về giá do Chính phủ chưa quy định. Đối với giá điện cạnh tranh thì hiện nay Công ty Điện lực Nghệ An vẫn đang là đại diện của Điện lực Việt Nam để bán cho các nhà đầu tư. Ông Zhang Jian Hua - Phó Tổng Giám đốc Công ty TNHH Công nghiệp chính xác Goertek Vina phát biểu tại cuộc họp về các vấn đề cần thiết. Ảnh: Quang An

Dự án Goertex Vina là dự án FDI lớn nhất đến thời điểm hiện nay tại Khu công nghiệp WHA Industrial Zone 1 Nghệ An. Ảnh: P.V

Về lao động, đại diện Sở Lao động - Thương binh và Xã hội cũng cho biết, nguồn cung lao động tại Nghệ An mỗi năm khoảng 45.000 người, gồm cả lao động kỹ thuật lẫn lao đông phổ thông. Trên địa bàn có 62 cơ sở đào tạo, đào tạo mỗi năm khoảng 70.000 lao động, trong đó, trên 50.000 lao động đã có đầu ra.

Về logistics, giao thông, ngành Giao thông cho biết, Nghệ An hội tụ đủ cảng biển, sân bay, giao thông đường bộ. Về đường bộ, hiện đường ven biển và đường cao tốc Bắc - Nam đang thi công và hoàn thành thì Quốc lộ 1A sẽ giảm tải giao thông mật độ khoảng 30%, tại khu vực Khu kinh tế Đông Nam cũng sẽ được giảm tải mạnh. Bên cạnh đó, giao thông trong khu kinh tế đang được đầu tư giúp cho nhà đầu tư yên tâm.

Hiện nay Cảng nước sâu Cửa Lò đã có nhà đầu tư, Cảng Cửa Lò hiện đã có tuyến tàu container quốc tế vận chuyển hàng hóa ra quốc tế.

Đại diện các ngành Thuế, Hải quan, huyện Nghi Lộc cũng đã có những giải đáp cho nhà đầu tư giúp nhà đầu tư yên tâm khi đi vào hoạt động.

Ông Lê Tiến Trị - Gám đốc Ban Quản lý Khu kinh tế Đông Nam kết luận trả lời các vấn đề của doanh nghiệp. Ảnh: Quang An

Kết luận cuộc làm việc, ông Lê Tiến Trị cảm ơn nhà đầu tư, cảm ơn các ngành đã trao đổi, trả lời các vấn đề nhà đầu tư yêu cầu, về phía Ban Quản lý Khu kinh tế Đông Nam sẽ luôn đồng hành phục vụ các nhà đầu tư tốt nhất. Các vấn đề nhà đầu tư quan tâm, ban sẽ tập hợp bằng văn bản gửi nhà đầu tư để nhà đầu tư nghiên cứu, chuẩn bị tốt nhất cho các khâu trước khi dự án đi vào hoạt động.





Tập đoàn Goertek được thành lập vào năm 2001, đến năm 2008 chính thức lên sàn chứng khoán; Goertek là một doanh nghiệp sáng tạo công nghệ cao với quy mô toàn cầu; Chủ yếu sản xuất và kinh doanh các linh kiện điện tử âm học, quang học, các thiết bị kết cấu chính xác và các sản phẩm điện tử cao cấp như: tai nghe không dây, kính ảo AR/VR, điện máy gia dụng thông minh... Hiện tại, tập đoàn đã xây dựng được năng lực cạnh tranh toàn diện trong nhiều lĩnh vực, nhiều mặt hàng sản lượng đứng trong Top đầu thế giới. Các khách hàng lớn của công ty hiện nay gồm: U01, Google, Amazon, Microsoft, Meta, Samsung, Sony, Huawei và các doanh nghiệp điện tử tiêu dùng hàng đầu thế giới khác...Năm 2021, Goertek đã kỷ niệm 20 năm thành lập. Trong 20 năm qua Tập đoàn Goretek đã tăng trưởng nhanh chóng với tốc độ tăng trưởng trung bình hàng năm duy trì ở mức khoảng 40%. Với tổng doanh thu đạt 12 tỷ USD vào năm 2021, Tập đoàn đặt mục tiêu doanh thu 40 tỷ USD vào năm 2025. Goertek Vina năm 2013 Tập đoàn Goertek chính thức đầu tư vào thị trường Việt Nam. Sau 8 năm đầu tư và phát triển, Goertek đã trở thành một doanh nghiệp FDI lớn tại tỉnh Bắc Ninh. Hiện nay, dự án tại tỉnh Bắc Ninh đã thực hiện đầu tư 565,7 triệu USD, với quy mô 45.000 người lao động và diện đất công nghiệp hơn 40 ha; năm 2020, tổng giá trị xuất, nhập khẩu trên 6 tỷ USD. Năm 2021, mặc dù chịu ảnh hưởng của đại dịch Covid-19, xong kết thúc năm 2021, doanh thu của công ty tăng 20,4% so với năm trước.

WHA Industrial Zone 1 - Nghệ An (WHA IZ 1 - Nghệ An) là dự án hạ tầng khu công nghiệp (KCN) trọng điểm của tỉnh Nghệ An đi vào hoạt động không chỉ tạo tiền đề quan trọng thúc đẩy thu hút đầu tư, mang tới nhiều cơ hội cho các nhà đầu tư tại Việt Nam và khu vực Đông Nam Á, mà còn góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh và khu vực. Hiện khu công nghiệp trọng điểm này là địa điểm dừng chân của các nhà đầu tư lớn vào Nghệ An. Tỷ lệ lấp đầy, tức là số lượng nhà đầu tư vào KCN hiện chiếm 56%.