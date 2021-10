Tập đoàn sản xuất đồ chơi lớn của thế giới mong muốn đầu tư tại Nghệ An

Từ năm 2020 đến nay, mặc dù chịu ảnh hưởng của dịch Covid-19, số dự án mới không nhiều nhưng số các dự án mở rộng, điều chỉnh nâng quy mô vốn tại Nghệ An tăng nhanh. Ngoài thu hút được dự án đầu tư FDI với số vốn 200 triệu USD của Tập đoàn Ju Teng (Đài Loan) và xây dựng nhà máy sản xuất linh kiện điện tử tại KCN Hoàng Mai 1, 9 tháng đầu năm 2021, tỉnh Nghệ An đã cấp mới cho 77 dự án, điều chỉnh 95 dự án với tổng số vốn cấp mới và tăng thêm là 13.789,76 tỷ đồng, so với cùng kỳ năm 2020, số lượng dự án tăng 19%, tổng mức đầu tư tăng 3,33 lần.