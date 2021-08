Tập đoàn TECCO trao tặng 1.500 suất ăn cho các chốt kiểm soát chống dịch ở thành phố Vinh

Tập đoàn TECCO chi nhánh Nghệ An đã tổ chức nấu 1.500 suất cơm, trị giá 75 triệu đồng gửi đến lực lượng đang làm nhiệm vụ trên địa bàn TP. Vinh. Ảnh: TC

Trước tình hình diễn biến phức tạp của dịch Covid-19 , thành phố Vinh đang gồng mình chống dịch Covid-19, Công an tỉnh Nghệ An đã tăng cường 630 cán bộ, chiến sĩ để bố trí 70 chốt kiểm soát trên khắp địa bàn thành phố.

Từ ngày 20/8 đến ngày 29/8/2021, Tập đoàn TECCO chi nhánh Nghệ An đã phối hợp với BCH Đoàn Thanh niên Công an tỉnh Nghệ An tổ chức trao 1.500 suất ăn cho các chốt kiểm soát đang làm nhiệm vụ trên địa bàn TP. Vinh, mỗi suất cơm trị giá 40 ngàn đồng, đảm bảo đủ chất dinh dưỡng phục vụ các chốt với tổng trị giá 75 triệu đồng.

Điều đáng quý là tập đoàn đã phối hợp với nhà hàng Lão Hạc ở thành phố Vinh để nấu phục vụ các chốt; đồng thời bố trí 10 cán bộ, công nhân viên phục vụ hỗ trợ.

Đại diện Tập đoàn trao tặng các suất cơm cho ngành Công an trực chốt. Ảnh: Trân Châu Bà Nguyễn Thị Yến - Tổng Giám đốc Tập đoàn TECCO cho biết, TECCO hỗ trợ các suất cơm cho các chốt: Chốt Nghi Kim, Hồng Bàng, Quang Trung, Hà Huy Tập, Đội Cung. Những suất ăn là tình cảm của cán bộ, nhân viên Tập đoàn TECCO chi nhánh Nghệ An gửi đến các lực lượng chức năng đang làm nhiệm vụ kiểm soát, phòng chống dịch bệnh trên địa bàn TP.Vinh.