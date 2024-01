Tập đoàn TH, BAC A BANK chung tay mang 'Tết nhân ái' tới đồng bào khó khăn

Theo dõi Báo Nghệ An trên

Phiên chợ đặc biệt ở xã vùng biên của Nghệ An

Trong cái lạnh những ngày gần cuối năm, xã vùng biên Thanh Thủy của huyện Thanh Chương, tỉnh Nghệ An ấm áp, vui tươi hơn khi có sự hiện diện của những “Gian hàng nhân ái”. Là hoạt động truyền thống được địa phương và các doanh nghiệp, doanh nhân yêu nước của tỉnh Nghệ An phối hợp tổ chức, phiên chợ “Tết nhân ái” mang nặng tình cảm, sự sẻ chia ấm áp của các doanh nghiệp, với các gian hàng Tết 0 đồng phục vụ miễn phí cho những người dân có hoàn cảnh khó khăn.

Những sản phẩm từ sữa tươi sạch TH True MILK và đồ uống tốt cho sức khỏe của Tập đoàn TH tại các phiên chợ 0 đồng trong Chương trình "Tết nhân ái". Ảnh: Thái Sơn

Từ sáng sớm 17/1, phiên chợ đặc biệt nằm trong khu thể thao vui chơi ngoài trời của xã đã nhộn nhịp, rộn ràng không khí ngày hội Xuân vui tươi, ấm áp. Trong khuôn viên sân, các gian hàng của phiên chợ “Tết nhân ái” 0 đồng đã sẵn sàng phục vụ cho 250 hộ có hoàn cảnh khó khăn, gia đình chính sách tại địa phương. Với nhiều mặt hàng phong phú, đa dạng, tập trung vào những loại nhu yếu phẩm thiết yếu như gạo, nếp, bánh chưng, bánh tét, dầu ăn, bánh kẹo, đường, sữa và các loại rau củ quả,… những doanh nghiệp tham gia phiên chợ này mong muốn đem đến cho bà con một cái Tết ấm no, đủ đầy phong vị cổ truyền. Tất cả các món quà này đều đến từ những thương hiệu lớn, chất lượng cao.

Năm nào bà cũng được nhận quà nhưng năm nay vui lắm vì được đi “chợ”, được gặp mọi người và được nhận quà Tết miễn phí. Chỉ sống một mình nên từng này quà là đủ cho bà ăn Tết rồi”. Bà Nguyễn Thị Mười- 87 tuổi, thôn ThỦY Phong, xã Thanh ThỦY, huyện Thanh chương

Không chỉ tham gia phiên chợ để nhận những món quà mang đậm nghĩa tình, mà người dân đến đây còn háo hức, phấn khởi hơn, khi tại phiên chợ đặc biệt này có sự tham dự của người đứng đầu Nhà nước-Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng. Tại sự kiện, Chủ tịch nước cũng đã đích thân trao tặng quà Tết tới đồng bào khó khăn, các gia đình chính sách. Đây là một hoạt động trong khuôn khổ chuyến công tác thăm, làm việc, chúc Tết Nguyên đán Giáp Thìn 2024 tại tỉnh Nghệ An ngày 16-17/1 vừa qua của Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng và đoàn công tác.

Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng ân cần thăm hỏi hộ nghèo của huyện Thanh Chương đến dự Chương trình “Tết nhân ái” Xuân Giáp Thìn 2024 được tổ chức tại xã biên giới Thanh Thủy. Ảnh: Thành Duy

Xúc động chia sẻ về sự kiện này, ông Hà Hồng Thái - Chủ tịch UBND xã Thanh Thủy cho biết: Mặc dù đã có nhiều nỗ lực để phát triển kinh tế, tuy nhiên, hiện trên địa bàn xã vẫn còn có 40 hộ nghèo, chiếm 2,5%. “So với năm 2022, chúng tôi đã giảm được 18 hộ nghèo, những hộ còn lại hầu hết đều rơi vào những hoàn cảnh yếu thế như già cả, cô đơn, đau ốm nên rất khó”. Thực hiện chính sách an sinh xã hội, xã cũng thường xuyên tổ chức quyên góp ủng hộ, động viên những hoàn cảnh khó khăn, nhất là mỗi dịp Tết đến, Xuân về. Tuy nhiên, theo vị chủ tịch xã này, những nỗ lực của địa phương là không đủ, và tấm lòng hảo tâm của các doanh nghiệp nhiều năm qua luôn là nguồn động viên, sự hỗ trợ rất lớn cho những hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn.

Được nhận món quà do chính tay Chủ tịch nước trao tặng, ông Nguyễn Văn Quyết ở thôn Thủy Chung, xã Thanh Thủy xúc động rưng rưng. Năm nay 78 tuổi, gia đình có hoàn cảnh khó khăn, hiện hai ông bà sống cùng nhau trong căn nhà nhỏ, ngày ngày khói hương thờ cúng liệt sĩ. “Cảm ơn sự quan tâm của Đảng, Nhà nước, tấm lòng hảo tâm của các doanh nghiệp đã luôn nhớ đến chúng tôi”, ông Quyết bày tỏ.

Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng đi thăm các gian hàng và tham gia các hoạt động văn hóa, văn nghệ tại phiên chợ "Tết nhân ái" 2024 ở xã Thanh Thủy, Thanh Chương, Nghệ An ngày 17/1/2024. Ảnh: Thái Sơn

Dịp này, đoàn công tác của Chủ tịch nước đã trao các phần quà có tổng giá trị hơn 20,2 tỷ đồng, bao gồm: trao hỗ trợ 60.000 bếp tiết kiệm năng lượng trị giá 19,2 tỷ đồng; hỗ trợ xây dựng điểm bếp ăn bán trú cho Trường Mầm non xã Thông Thụ, huyện Quế Phong trị giá 300 triệu đồng, 1 nhà chữ thập đỏ trị giá 50 triệu đồng cho gia đình nghèo, hàng trăm suất quà cho thân nhân các gia đình chính sách, các công nhân và đồng bào khó khăn tại Nghệ An.

Các đồng chí lãnh đạo Nhà nước trao quà cho các hộ khó khăn, gia đình chính sách của huyện Thanh Chương. Ảnh: Thành Duy

Trước đó, đoàn công tác đã đã đến dâng hương, dâng hoa tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh tại đền Chung Sơn, dâng hương tưởng niệm Tổng Bí thư Lê Hồng Phong, thăm, chúc Tết cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng Cửa khẩu Thanh Thủy.

Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng dâng hương tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh tại đền Chung Sơn, Nam Đàn, Nghệ An. Ảnh: Thành Duy

Chung tay với sự kiện “Tết nhân ái 2024” tại Thanh Chương, Nghệ An, Tập đoàn TH đã gửi tặng hơn 300 món quà gồm các sản phẩm sữa tươi sạch TH true MILK, trà thảo dược túi lọc TH true HERBAL và các sản phẩm đồ uống tốt cho sức khỏe đến các gia đình hoàn cảnh khó khăn ở huyện miền núi Nghệ An này. Chủ tịch UBND huyện Thanh Chương, ông Trình Văn Nhã cho biết: Năm 2023, Thanh Chương đạt nhiều thành tựu trong phát triển kinh tế, tổng giá trị sản xuất đạt 7,22%, thu nhập bình quân đầu người đạt 48,2 triệu đồng/năm, tuy nhiên, là huyện thuần túy sản xuất nông nghiệp, điều kiện tự nhiên không thuận lợi cho thu hút các dự án đầu tư nên phát triển kinh tế vẫn còn nhiều khó khăn, tỷ lệ hộ nghèo năm 2023 là 3,4% hộ nghèo và 5,67% hộ cận nghèo. “Những năm qua, công tác an sinh xã hội, chăm lo Tết cho người nghèo của Thanh Chương rất được sự quan tâm của các cấp ngành, đặc biệt là tấm lòng hảo tâm của nhiều doanh nghiệp. Những nghĩa cử đó là nguồn động viên rất lớn lao, tạo động lực giúp bà con vươn lên trong cuộc sống”, Chủ tịch UBND huyện Thanh Chương chia sẻ.

Tết ấm cho người nghèo

Xuân Giáp Thìn 2024, cũng giống như trong gần 15 năm qua mỗi dịp Tết đến, Xuân về, các đơn vị do Anh hùng Lao động Thái Hương sáng lập, lãnh đạo như Tập đoàn TH, Ngân hàng Thương mại cổ phần Bắc Á (BAC A BANK) - thông qua Quỹ "Vì tầm vóc Việt" (VSF) – có kế hoạch tiếp tục dành những nguồn lực lớn để chung tay một cách thiết thực, kịp thời mang đến những cái Tết ấm no, ấm áp tới các gia đình có hoàn cảnh khó khăn trong cả nước, cùng đồng bào đón những mùa Xuân yêu thương.

Những sản phẩm từ sữa tươi sạch TH True MILK và đồ uống tốt cho sức khỏe của Tập đoàn TH nhiều năm qua đã đến với người nghèo trong cả nước từ những chương trình nhân ái. Ảnh: Tập đoàn TH

Truyền thống văn hóa đoàn kết, yêu thương, tương thân, tương ái đã luôn được chú trọng trong văn hóa doanh nghiệp tại Tập đoàn TH, BAC A BANK, VSF …với nhiều hoạt động thiện nguyện, nhân ái như chung tay xây dựng hàng ngàn ngôi nhà "Đại đoàn kết", hàng trăm công trình dân sinh, các chương trình Tết Vì người nghèo, Tết nhân ái, trao học bổng cho học sinh - sinh viên tài năng và trẻ em có hoàn cảnh khó khăn...

Những hoạt động này góp phần đồng hành cùng Đảng và Nhà nước, các tổ chức, đoàn thể quan tâm chăm lo cho cuộc sống của người dân.

Tập đoàn TH BAB thông qua Quỹ "Vì tầm vóc Việt" hỗ trợ xây nhà mới cho người nghèo ở huyện Yên Thành, tỉnh Nghệ An. Ảnh tư liệu: Thành Cường

Dịp Tết Quý Mão 2023, Quỹ "Vì tầm vóc Việt" đã đại diện Tập đoàn TH, Ngân hàng TMCP Bắc Á và Công ty Mía đường Nghệ An tài trợ hàng nghìn phần quà Tết ý nghĩa lên đến hơn 8,2 tỷ đồng tới những người có hoàn cảnh khó khăn, gia đình chính sách, nạn nhân chất độc màu da cam trong chương trình “Tết Vì người nghèo 2023”. Trong đó, có hơn 7,2 tỷ đồng tiền mặt và 93.600 ly sữa và thức uống dinh dưỡng (tương đương 1 tỷ đồng). Hành động sẻ chia từ Tập đoàn TH đã góp phần mang đến cái Tết 2023 ấm no, đủ đầy cho gần 36.000 người dân tại 10 tỉnh, thành (Hà Nội, Thanh Hóa, Nghệ An, Hà Tĩnh, Thái Bình, Thái Nguyên, Quảng Bình, Đà Nẵng, Bình Định và Đắk Nông) với các suất quà là tiền mặt, học bổng, nhà tình nghĩa.

Tập đoàn TH, BAC A BANK thông qua Quỹ "Vì tầm vóc Việt" chung tay vì một cái Tết ấm cho đồng bào tỉnh Nghệ An. Ảnh tư liệu: Thành Duy

Trong năm 2023 vừa qua, tiếp nối truyền thống tốt đẹp, doanh nghiệp đã tổ chức nhiều hoạt động thiện nguyện trên khắp địa bàn cả nước. Nổi bật trong đó là tài trợ hơn 32 tỷ đồng xây dựng các công trình dân sinh, nhà tình nghĩa. Hơn 400 nhà tình nghĩa đã được BAC A BANK và Tập đoàn TH cam kết hỗ trợ xây dựng thông qua Quỹ "Vì tầm vóc Việt" với tổng giá trị 24 tỷ đồng. Sự hỗ trợ có ý nghĩa thiết thực, hiện thực hóa ước mơ “an cư lạc nghiệp” của các hộ dân, từ đó góp phần phát triển kinh tế địa phương.

Đã có 4 trường học và điểm trường tại Thanh Hóa, Yên Bái, Nghệ An và Hòa Bình đã được khánh thành và đưa vào sử dụng với tổng giá trị hơn 7 tỷ đồng. Các đơn vị cũng đã khởi công xây dựng 2 tuyến đường đất dài 800m đã bị hư hỏng nặng tại xã Mường Lống, huyện Kỳ Sơn hư hỏng nặng được thay thế bằng những con đường bê tông kiên cố, tạo điều kiện đi lại, phát triển kinh tế cho gần 2.500 người dân địa phương.

Đại diện Tập đoàn TH trao quà hỗ trợ người dân huyện Kỳ Sơn, Nghệ An bị thiệt hại sau mưa lũ. Ảnh tư liệu: Thành Cường

Theo bà Nguyễn Lương Hồng - Chủ tịch Hội Chữ thập đỏ tỉnh Nghệ An: Rất nhiều doanh nghiệp thực hiện các hoạt động thiện nguyện, nhưng Tập đoàn TH, BAC A BANK thông qua Quỹ "Vì tầm vóc Việt" đã có cách làm, lối đi riêng rất nhân văn, phát triển nhân tài, trí tuệ và thể lực cho thế hệ tương lai của đất nước. “Bằng những nghĩa cử của mình, doanh nghiệp đã thực sự truyền ý chí, nuôi dưỡng và phát triển nhân tài, hướng đi này cho thấy ý nghĩa nhân văn, lợi ích cộng đồng hướng đến mục tiêu phát triển dài hạn. Là đơn vị được doanh nghiệp tin tưởng trong nhiều năm qua, chúng tôi rất vinh dự được tiếp tục đồng hành cùng Tập đoàn TH, Ngân hàng Thương mại cổ phần Bắc Á và Quỹ "Vì tầm vóc Việt" trên hành trình thiện nguyện”, bà Nguyễn Lương Hồng chia sẻ.

Phối hợp cùng Báo Nghệ An trao quà cho các em học sinh nghèo học giỏi tại huyện Yên Thành, tỉnh Nghệ An. Ảnh tư liệu: Phú Hương

Chú trọng con đường đó, hưởng ứng Chương trình “Điều ước cho em” được khởi xướng thực hiện bởi Đoàn TNCS Hồ Chí Minh, Bộ GD&ĐT và Trung ương Hội Chữ thập đỏ Việt Nam, BAC A BANK và Tập đoàn TH thông qua Quỹ "Vì tầm vóc Việt" đã cam kết tài trợ 60 tỷ đồng xây dựng 1.000 nhà vệ sinh trong 10 năm (2021-2031).

Ngoài ra, là những hoạt động thiện nguyện, đồng hành cùng các chương trình phát triển thanh niên, Chương trình Hiến máu tình nguyện "Chủ nhật đỏ", mở gần 4.800 sổ tiết kiệm “Người xây tổ ấm” đóng góp cho quỹ hỗ trợ cải thiện sinh kế cho phụ nữ bị bạo lực và có hoàn cảnh khó khăn, Trường học hạnh phúc, hỗ trợ trẻ em có hoàn cảnh khó khăn, bệnh nhi và các đợt trao tặng nhân dịp Tết Trung thu, năm học mới vẫn liên tục được triển khai…