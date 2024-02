Tập đoàn TH, Ngân hàng Thương mại cổ phần Bắc Á, Quỹ 'Vì Tầm Vóc Việt': Hơn 8 tỷ đồng chung tay chăm lo Tết ấm cho người nghèo

Theo dõi Báo Nghệ An trên

Những món quà mang nặng nghĩa tình

Một ngày gần cuối năm, Làng trẻ SOS Vinh xôn xao, rộn rã hơn khi được đón bác Bùi Thanh An - Phó Chủ tịch UBND tỉnh đến trao tặng món quà 3.000 sản phẩm sữa tươi sạch, đồ uống tốt cho sức khỏe và 100 triệu đồng tiền mặt từ Tập đoàn TH, Ngân hàng Thương mại cổ phần Bắc Á thông qua Quỹ "Vì tầm vóc Việt".

Các cháu Làng trẻ SOS Vinh vui sướng nhận sữa TH. Ảnh: Phú Hương

Trong không khí đầm ấm, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An xúc động chia sẻ: “Nghệ An rất trân trọng tấm lòng, sự đóng góp vô tư, nhiệt thành từ doanh nghiệp trong nhiều năm qua".

Tập đoàn TH, Ngân hàng Thương mại cổ phần Bắc Á và Quỹ "Vì tầm vóc Việt" đã luôn tham gia rất tích cực, đồng hành cùng tỉnh trong nhiều sự kiện, hoạt động an sinh xã hội, với những phần tài trợ lớn và ý nghĩa, như xây nhà cho người có hoàn cảnh khó khăn, đóng góp Tết Vì người nghèo, xây dựng các công trình đường giao thông, trường học, đặc biệt là Chương trình "Sữa học đường" cho trẻ em trên địa bàn. Phó Chủ tịch UBND tỉnh nghệ an - ông bùi thanh an

Những món quà mang nặng tình thương gửi đến các cháu ở Làng trẻ SOS Vinh. Ảnh: Phú Hương

Năm 2020, sau một bài viết của Báo Nghệ An, Nguyễn Thị Hiền ở xã Thanh An, (Thanh Chương) cùng em gái được nhận vào Làng trẻ SOS Vinh. Hai chị em gây ấn tượng với các dì, các mẹ ở làng, vì lúc đó Hiền mới học lớp 8, không nơi nương tựa, em một mình nuôi đứa em gái mới sinh còn đỏ hỏn trong căn nhà nhỏ tạm bợ. Sau hơn 3 năm ở làng, Hiền đã học lớp 11 và đang ấp ủ ước mơ học ngành Sư phạm để sau này dạy học cho những em bé vùng sâu,vùng xa còn nghèo khó. “Từ khi vào đây, chị em cháu không còn phải chịu cảnh thiếu thốn cái ăn, cái mặc nữa. Không chỉ được ăn no, mặc ấm, chúng cháu còn thường được nhận quà từ các nhà hảo tâm, em cháu hàng ngày được uống sữa tươi”, Hiền khoe.

Ngoài 3.000 sản phẩm sữa và đồ uống tốt cho sức khoẻ, doanh nghiệp cũng tặng Làng trẻ SOS Vinh 100 triệu đồng tiền mặt, góp phần chăm lo cuộc sống cho các cháu. Ảnh: Phú Hương

Đến đây, không hiếm gặp những hoàn cảnh trẻ em cần giúp đỡ như thế. Làng trẻ SOS Vinh hiện có gần 500 trẻ đang nhận hỗ trợ từ Làng trẻ SOS Việt Nam, hơn 540 trẻ đã và đang được nhận hỗ trợ từ các chương trình khác.

Giám đốc Làng trẻ SOS Vinh, ông Lê Bá Lương cho biết: Không chỉ khó khăn về hoàn cảnh gia đình, không có người chăm sóc, mà ở Làng, một số cháu còn là trẻ em khuyết tật về vận động, trí tuệ…

Trong khi đó, mặc dù nhận được nhiều sự quan tâm, ưu ái của Làng trẻ SOS Việt Nam, tỉnh Nghệ An và các ban, ngành, đoàn thể, nhưng những năm gần đây, hoạt động của Làng gặp nhiều khó khăn do một số chương trình hỗ trợ đã dừng, trong khi số trẻ ngày càng tăng.“Lòng hảo tâm, sự chia sẻ của các doanh nghiệp là hết sức quý giá, góp phần quan trọng giúp chúng tôi có thêm điều kiện chăm sóc các cháu một cách tốt nhất cả về vật chất lẫn tinh thần”, ông Lê Bá Lương chia sẻ.

Các mẹ, các dì ở Làng trẻ SOS Vinh cũng nhận được những món quà Tết ấm áp từ doanh nghiệp. Ảnh: Phú Hương

Sự sẻ chia và những phần quà ấm áp đến từ sự tài trợ của TH true MILK, Ngân hàng Thương mại cổ phần Bắc Á và Quỹ "Vì tầm vóc Việt" trước thềm Xuân mới cũng góp phần làm ấm lòng những bệnh nhân có hoàn cảnh khó khăn phải ở lại những bệnh viện như Bệnh viện Hữu nghị Đa khoa tỉnh, Bệnh viện Sản Nhi Nghệ An.

Những ngày cuối năm, các bệnh nhân ở Bệnh viện Hữu nghị Đa khoa tỉnh Nghệ An được nhận những phần quà ý nghĩa từ doanh nghiệp, do Giám đốc Sở Y tế Nguyễn Thị Hồng Hoa trao tặng. Ảnh: Phú Hương

Năm nay 27 tuổi, phải vào bệnh viện chạy thận đến nay là năm thứ 8, anh Lang Văn Thứ ở xã Mậu Đức, huyện Con Cuông có khả năng phải ăn Tết ở viện. “Nhà chỉ có em gái đang học lớp 7, bố mẹ già yếu, ở nhà làm ruộng, không xuống được nên em phải nằm viện một mình, mỗi đợt từ 15- 20 ngày”, Thứ cho hay. Những món quà Tết gửi tới từ tấm lòng của doanh nghiệp là sự động viên không nhỏ, giúp Thứ có thêm nghị lực, vững tâm điều trị bệnh.

Những món quà ấm áp nghĩa tình là nguồn động viên không nhỏ với em Lang Văn Thứ. Ảnh: Phú Hương

Ròng rã 3 năm nay, số ngày ở viện của mẹ con chị Lê Thị Ngoạn ở huyện Can Lộc, tỉnh Hà Tĩnh luôn nhiều hơn những ngày được sống ở nhà. “Con em năm nay gần 3 tuổi rồi nhưng không biết nói, không ngồi, không lật được, đợt này khó thở và co giật nên hai mẹ con vào viện đã gần 1 tháng. Con ốm suốt, nên mọi chi tiêu trong gia đình chỉ trông chờ vào mấy sào ruộng và công đi làm thuê của bố”, chị Ngoạn buồn bã.

Chị Lê Thị Ngoạn xúc động rưng rưng khi nhận được món quà Tết từ doanh nghiệp. Ảnh: Phú Hương

Phòng Cấp cứu Khoa Thần kinh của Bệnh viện Sản Nhi Nghệ An có 10 giường bệnh thì hầu như thường xuyên kín giường. Bác sĩ Lê Thị Nguyệt cho biết: Ở đây chúng tôi điều trị bệnh nhân động kinh, bại não, mỗi đợt điều trị có khi kéo dài cả tháng, hoàn cảnh bệnh nhân đều rất khó khăn.

Trong những ngày Tết đến, Xuân về, gia đình các bệnh nhi ở Bệnh viện Sản Nhi Nghệ An đã được đón nhận tình cảm yêu thương ấm áp đến từ doanh nghiệp và các ban, ngành, đoàn thể của tỉnh. Ảnh: Phú Hương

Ngoài quỹ của bệnh viện hỗ trợ thêm cho bệnh nhân, sự đóng góp của nhân viên, y, bác sĩ, thì những hoàn cảnh khó khăn còn nhận được những món quà đến từ tấm lòng hảo tâm của các nhà tài trợ. Trong điều kiện còn nhiều khó khăn, đó là sự hỗ trợ rất quý giá, nhất là những dịp cuối năm như thế này, nhiều bệnh nhân nặng vẫn phải ở lại ăn tết tại bệnh viện”. Bác sĨ Lê thị nguyệt - phòng cấp cứu khoa thần kinh, bệnh viện sản nhi nghệ an

Đồng hành chăm lo Tết ấm

Xuân Giáp Thìn 2024, các đơn vị do Anh hùng Lao động Thái Hương sáng lập và lãnh đạo như Tập đoàn TH, Ngân hàng Thương mại cổ phần Bắc Á (BAC A BANK) - thông qua Quỹ "Vì tầm vóc Việt" đã dành những nguồn lực lớn, trị giá hơn 8 tỷ đồng, chung tay một cách thiết thực, kịp thời mang đến những cái Tết ấm no, ấm áp tới các gia đình có hoàn cảnh khó khăn trong cả nước, góp phần đồng hành cùng Đảng và Nhà nước, các tổ chức, đoàn thể quan tâm chăm lo cho cuộc sống của người dân, cùng đồng bào đón những mùa Xuân yêu thương.

Góp phần mang Tết ấm đến cho người dân có hoàn cảnh khó khăn ở TX. Cửa Lò (Nghệ An). Ảnh : Phú Hương

Nhiều năm qua, đây là truyền thống mỗi dịp Tết đến, Xuân về của các đơn vị. Chị Trần Thị Như Trang - Chủ tịch Hội đồng Quản lý Quỹ "Vì tầm vóc Việt" chia sẻ: “Truyền thống văn hóa đoàn kết, yêu thương, tương thân, tương ái luôn được chú trọng trong văn hóa doanh nghiệp tại Tập đoàn TH, BAC A BANK, Quỹ "Vì tầm vóc Việt". Trong nhiều năm qua, các đơn vị đã dành hàng trăm tỷ đồng cho nhiều hoạt động thiện nguyện mang ý nghĩa thiết thực, góp phần cải thiện, nâng cao chất lượng cuộc sống cho người dân”.

"Gian hàng 0 đồng"của doanh nghiệp tại phiên chợ "Tết nhân ái" ởxã Thanh Thủy (Thanh Chương) ngày 17/11/2023. Ảnh tư liệu: Thái Sơn

Các hoạt động trách nhiệm xã hội thiết thực như chung tay xây dựng hàng ngàn ngôi nhà "Đại đoàn kết", hàng trăm công trình dân sinh, mang thêm cơ hội đến trường cho các em học sinh có hoàn cảnh khó khăn, bảo trợ học phí, sinh hoạt phí cho trẻ em nghèo, bảo trợ bữa ăn bán trú cho trẻ vùng cao, xây dựng các điểm trường, cầu đường, các hoạt động hỗ trợ trong và sau đại dịch, các hoạt động đồng hành với chương trình hiến máu nhân đạo như “Chủ nhật đỏ”, hỗ trợ bệnh nhân khó khăn, bệnh hiểm nghèo hay các hoạt động hỗ trợ khẩn cấp cho người dân chịu thiệt hại từ thiên tai… đều được thực hiện một thường xuyên, liên tục, kịp thời một cách chỉn chu và trách nhiệm.

Xuân Giáp Thìn năm nay, nhiều phần quà ý nghĩa đến từ doanh nghiệp đã góp phần mang Tết ấm đến nhiều hoàn cảnh khó khăn của các huyện Thanh Chương, Kỳ Sơn, Tương Dương… của tỉnh Nghệ An.