Tập đoàn TH và Báo Nghệ An tặng quà hỗ trợ người dân 7 huyện, thị bị ảnh hưởng lũ lụt

(Baonghean.vn) - Nhằm chia sẻ với các hộ nghèo, cận nghèo, hộ có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn bị ảnh hưởng do trận lũ lụt vừa qua, trong 2 ngày 9 và 10/10, Tập đoàn TH phối hợp với Báo Nghệ An đã đến thăm hỏi, tặng những phần quà là sản phẩm của Tập đoàn TH cho 7 huyện bị ảnh hưởng nặng nề trong đợt mưa lũ vừa qua.

Tham gia đoàn công tác có đồng chí Trần Văn Hùng - Phó Tổng Biên tập Báo Nghệ An, đại diện BCH Công đoàn, các phòng chuyên môn của Báo Nghệ An.

Đoàn đã trao quà đến 7 huyện, gồm: Thị xã Hoàng Mai, Quỳnh Lưu, Yên Thành,Đô Lương, Thanh Chương, Nam Đàn và huyện Hưng Nguyên. Mỗi huyện được hỗ trợ từ 350 - 400 thùng sản phẩm gồm 5 loại: Nước tinh khiết TH, sữa chua uống các loại, Juce milk, nước gạo, trà ô long. Tổng số tiền quà tặng ở mỗi huyện từ 60 đến 70 triệu đồng.

Tại huyện Đô Lương, Tập đoàn TH và Báo Nghệ An đã thăm hỏi, chia sẻ với cán bộ và nhân dân bị ảnh hưởng trong đợt mưa lũ vừa qua. Thông tin với đoàn, lãnh đạo Ủy Ban MTTQ huyện Đô Lương cho biết, do ảnh hưởng của hoàn lưu sau bão số 4 gây mưa to, lũ tràn về khiến 10 ngôi nhà ở huyện bị thiệt hại; hàng trăm nhà dân ở ven sông Lam bị ngập phải di dời, 23 phòng học bị ngập; hơn 1.000 ha rau màu, nuôi trồng thủy sản bị hư hỏng và lũ cuốn trôi; nhiều công trình giao thông bị hư hỏng, sạt lở..

Với tinh thần sẻ chia, hướng về nhân dân vùng lũ, Tập đoàn TH và Báo Nghệ An đã trao tặng tại Ủy ban MTTQ huyện Đô Lương 353 thùng sản phẩm gồm: 220 thùng nước tinh khiết TH; 11 thùng sữa chua uống; 70 thùng Juce milk; 32 thùng nước gạo; 20 thùng trà ô long... Ủy ban MTTQ huyện Đô Lương tiếp nhận và sẽ phân bổ đến các địa phương, trao tận tay các hộ dân bị ảnh hưởng do mưa lũ.

Tiếp đó, đoàn đã đến huyện Thanh Chương, Nam Đàn và Hưng Nguyên thăm hỏi, tặng quà hỗ trợ cho bà con bị ảnh hưởng trong đợt mưa lũ vừa qua.

Riêng huyện Thanh Chương, mưa lũ khiến 01 người tử vong do nước lũ cuốn trôi; hơn 1.300 nhà dân bị ngập; 04 nhà dân đổ sập; nhiều công trình trường học, cầu cống... bị hư hỏng. Ước tính thiệt hại do mưa lũ gây ra gần 100 tỷ đồng.

Còn ở Hưng Nguyên, trong đợt mưa lũ vừa qua cũng có hơn 1.600 hộ bị ngập và thiệt hại khá lớn về sản xuất nông nghiệp và công trình giao thông.

Với các triết lý kinh doanh: “Vì hạnh phúc đích thực”, “Đặt lợi ích riêng của mình nằm trong lợi ích chung của quốc gia, không tối đa hóa lợi nhuận mà luôn tìm cách hài hòa giữa các lợi ích” để có một tương lai bền vững và cuộc sống hạnh phúc hơn, trong những năm qua, Tập đoàn TH rất chú trọng đến các hoạt động an sinh xã hội, nhân đạo.. Đặc biệt, trong đợt mưa lũ mới đây, Tập đoàn TH, Ngân hàng thương mại cổ phần Bắc Á thông qua Quỹ Vì Tầm vóc Việt đã hỗ trợ huyện Kỳ Sơn xây dựng 26 căn nhà; giúp đỡ, tài trợ người nghèo, xây dựng một số công trình xã hội khác trên địa bàn. Dịp này, doanh nghiệp hỗ trợ xây dựng 10 ngôi nhà trị giá 500 triệu đồng và 74.000 sản phẩm nước tinh khiết TH True water và các sản phẩm đồ uống tốt cho sức khoẻ./.