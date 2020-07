Tập đoàn Thiên Minh Đức đầu tư vào dự án Khu lâm nghiệp ứng dụng công nghệ cao ở Nghi Lộc

Lãnh đạo Sở Nông nghiệp và PTNT báo cáo với Thứ trưởng Hà Công Tuấn tình hình triển khai dự án Khu lâm nghiệp ứng dụng công nghệ cao tại xã Đại Sơn - huyện Đô Lương. Ảnh: Quang An

Trong khuôn khổ chương trình công tác tại Nghệ An, sáng 3/7, Thứ trưởng Thường trực Bộ Nông nghiệp và PTNT Hà Công Tuấn đã đi kiểm tra hiện trường dự kiến triển khai Khu lâm nghiệp ứng dụng công nghệ cao và Trung tâm sản xuất giống lâm nghiệp công nghệ cao tại 2 huyện Đô Lương và Nghi Lộc.

Đoàn công tác nghe giới thiệu về dự án Trung tâm sản xuất giống lâm nghiệp công nghệ cao tại Nghi Lâm - Nghi Lộc. Ảnh: Quang An

Theo đề án, Khu lâm nghiệp ứng dụng công nghệ cao vùng Bắc Trung Bộ tại tỉnh Nghệ An” là một trong 3 Khu lâm nghiệp ứng dụng công nghệ cao của Việt Nam. Bộ Nông nghiệp và PTNT đã phối hợp với các Bộ, ngành liên quan hoàn tất thẩm định Đề án và ngày 19/6 đã có tờ trình Thủ tướng Chính phủ xem xét phê duyệt.Báo cáo với Thứ trưởng Hà Công Tuấn, lãnh đạo Sở Nông nghiệp và PTNT nêu rõ: Song song với việc xây dựng Đề án, Nghệ An cũng đã tổ chức kết nối các doanh nghiệp có tiềm năng và mong muốn đầu tư vào Khu lâm nghiệp ứng dụng công nghệ cao.

Hiện, Dự án thuộc Phân khu chức năng 1 đã được Công ty CP Tập đoàn Thiên Minh Đức đầu tư. Đến nay, Công ty đã khảo sát thực địa, lập quy hoạch, hồ sơ xin chủ trương thực hiện Dự án Trung tâm sản xuất giống cây lâm nghiệp ứng dụng công nghệ cao tại xã Nghi Lâm, huyện Nghi Lộc và đã được UBND tỉnh phê duyệt Quy hoạch.

Đồng thời, Công ty đã phối hợp với 14 đơn vị chủ rừng ký hợp đồng nguyên tắc liên kết trồng rừng; rà soát diện tích, hiện trạng đất rừng sản xuất, lập dự án liên kết để triển khai thực hiện Phương án phát triển vùng nguyên liệu kinh doanh rừng trồng gỗ lớn gắn với quản lý rừng bền vững và cấp chứng chỉ rừng, trồng cây lâm sản ngoài gỗ dưới tán rừng đã được UBND tỉnh chấp thuận.

Dự án Khu lâm nghiệp ứng dụng công nghệ cao Bắc Trung Bộ sẽ được triển khai trên diện tích đất huyện Đô Lương. Ảnh: Quang An

Còn Dự án thuộc phân khu chức năng 2 - Khu sản xuất chế biến gỗ và lâm sản ngoài gỗ ứng dụng công nghệ cao, dự kiến quy mô 600 ha nằm trên địa bàn 3 xã Nghi Văn, Nghi Kiều huyện Nghi Lộc và xã Đại Sơn huyện Đô Lương. Hiện Công ty Cổ phần Điện mặt trời Miền Trung MK đã có đề xuất xin chủ trương khảo sát lập dự án đầu tư. UBND tỉnh đã giao các sở, ngành, đơn vị và địa phương liên quan tạo điều kiện thuận lợi cho công ty cũng như tham mưu UBND tỉnh theo quy định.



Đoàn công tác tham quan Nhà máy sản xuất viên nén gỗ xuất khẩu DKC của Công ty CP Tập đoàn Thiên Minh Đức. Ảnh: Quang An

Riêng Dự án thuộc phân khu chức năng 3 - Sàn giao dịch kết hợp triển lãm giới thiệu gỗ nguyên liệu và các sản phẩm chế biến từ gỗ và lâm sản ngoài gỗ, Công ty TNHH Thương mại và Đầu tư 559 đang xin phép khảo sát để lập dự án đầu tư. Hiện UBND tỉnh đang giao các sở, ngành và huyện Nghi Lộc xem xét.

Biểu dương nỗ lực của Nghệ An trong xây dựng dự án cũng như tâm huyết của doanh nghiệp đối với lĩnh vực phát triển lâm nghiệp của Nghệ An, Thứ trưởng Hà Công Tuấn cũng nhấn mạnh: Phát triển công nghiệp chế biến gỗ có vai trò cực kỳ quan trọng trong phát triển KT-XH của đất nước, năm 2020 Việt Nam đề ra mục tiêu đạt trên 12 tỷ USD xuất khẩu gỗ và các sản phẩm từ gỗ.“Chủ trương từ Trung ương đến địa phương đều rất thống nhất về vai trò cũng như sự cần thiết phát triển ngành gỗ. Nghệ An cần tiếp tục đẩy nhanh tiến độ thực hiện các công việc cần thiết để tháng 11/2020 có thể khởi công xây dựng dự án. Đặc biệt có các giải pháp và cơ chế hợp lý để thu hút các nhà đầu tư thực sự có tiềm năng vào tham gia dự án” - Thứ trưởng Tuấn nhấn mạnh.Cũng trong sáng nay, đoàn công tác đã đến tham quan các dự án của Công ty CP Tập đoàn Thiên Minh Đức như: Nhà máy Sản xuất viên nén gỗ xuất khẩu DKC; Dự án nâng cấp cầu cảng tại Tổng kho xăng dầu DKC.