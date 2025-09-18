Thứ Năm, 18/9/2025
Tiếng Việt
  • Báo Nghệ An:
  • Truyền hình Nghệ An:
Xã hội

Tập đoàn y khoa Hoàn Mỹ trở thành hệ thống y tế tư nhân đầu tiên tại Việt Nam đạt chứng nhận quốc tế ACHSI trên toàn hệ thống

PV 18/09/2025 17:41

Tập đoàn y khoa Hoàn Mỹ tổ chức Lễ công bố chứng nhận quốc tế ACHSI cho toàn hệ thống Hoàn Mỹ. Theo đó, toàn bộ 18 bệnh viện và phòng khám trực thuộc Tập đoàn chính thức được Ủy ban Tiêu chuẩn Y tế Úc (ACHSI) công nhận chất lượng.

686-202509181739031.jpeg
18 bệnh viện và phòng khám trực thuộc Tập đoàn y khoa Hoàn Mỹ chính thức được Ủy ban Tiêu chuẩn Y tế Úc (ACHSI) công nhận chất lượng. Ảnh: HM

Lễ công bố chứng nhận quốc tế ACHSI của Tập đoàn y khoa Hoàn Mỹ có sự tham dự của BS.CKII Đào Văn Sinh, Trưởng Đại diện Văn phòng Bộ Y tế tại TP.HCM (phía Nam), Chánh Văn phòng Bộ Y tế; ThS. Bùi Chí Tình, PGĐ Sở Y tế TP. Hồ Chí Minh; DS.CKII Nguyễn Tấn Lực, PGĐ Sở Y tế Cà Mau; DS Văn Thanh Bình, PGĐ Sở Y tế Đồng Nai; Bà Louise Cuskelly, Giám đốc Điều hành, Ủy ban Tiêu chuẩn Y tế Úc (ACHSI); Ông Jonathan Saw, Tham tán Thương mại và Đầu tư, Ủy ban Thương mại và Đầu tư Úc (Austrade); Bà Huỳnh Bích Liên, Tổng Giám đốc Tập đoàn y khoa Hoàn Mỹ cùng Ban Lãnh đạo Tập đoàn, Giám đốc các bệnh viện và phòng khám trực thuộc.

Hiện nay, Tập đoàn y khoa Hoàn Mỹ phục vụ người dân Việt Nam thông qua hệ sinh thái chăm sóc sức khỏe đa dạng bao gồm 15 bệnh viện và 3 phòng khám trực thuộc, với các thương hiệu: Hoàn Mỹ, Hoàn Mỹ Gold, Hạnh Phúc và Thuận Mỹ.

Hoàn Mỹ với sứ mệnh mang dịch vụ y tế chất lượng đến gần hơn với người dân và không ngừng đầu tư vào hệ thống trang thiết bị y tế hiện đại, phát triển cơ sở hạ tầng, thu hút đội ngũ bác sĩ, điều dưỡng, đội ngũ chuyên môn giàu kinh nghiệm.

686-202509181739032.jpeg
Bà Huỳnh Bích Liên, Tổng Giám đốc Tập đoàn y khoa Hoàn Mỹ chia sẻ tại buổi lễ sáng 17/9. Ảnh: HM

“Tập đoàn y khoa Hoàn Mỹ cảm ơn sự đồng hành, hướng dẫn và hỗ trợ xuyên suốt của Bộ Y tế trong hành trình chất lượng của Hoàn Mỹ. Việc toàn hệ thống bệnh viện và phòng khám của Tập đoàn đạt chứng nhận quốc tế ACHSI là một cột mốc đáng tự hào, là nền tảng để Hoàn Mỹ tiếp tục nỗ lực giữ vững cam kết “lấy người bệnh làm trọng tâm” trong mọi hoạt động, đặt chất lượng chăm sóc, hiệu quả điều trị và an toàn người bệnh là ưu tiên hàng đầu, là kim chỉ nam trong mọi hoạt động của Hoàn Mỹ,” bà Huỳnh Bích Liên, Tổng Giám đốc Tập đoàn y khoa Hoàn Mỹ cho biết tại Lễ công bố chứng nhận quốc tế ACHSI.

Bài liên quan

Đọc tiếp

Bệnh viện Hoàn Mỹ Vinh ra mắt Trung tâm Chấn thương Chỉnh hình và Cột sống

Bệnh viện Hoàn Mỹ Vinh ra mắt Trung tâm Chấn thương Chỉnh hình và Cột sống

Đọc tiếp

Bệnh viện Hoàn Mỹ Vinh ra mắt Trung tâm Chấn thương Chỉnh hình và Cột sống

Bệnh viện Hoàn Mỹ Vinh ra mắt Trung tâm Chấn thương Chỉnh hình và Cột sống

Xem thêm Xã hội

Nổi bật Báo Nghệ An

Mới nhất

    Xem thêm

    Đọc nhiều

      x
      Xã hội
      Tập đoàn y khoa Hoàn Mỹ trở thành hệ thống y tế tư nhân đầu tiên tại Việt Nam đạt chứng nhận quốc tế ACHSI trên toàn hệ thống

      Cơ quan chủ quản: Tỉnh ủy Nghệ An

      Tổng biên tập: Trần Minh Ngọc

      Giấy phép hoạt động báo điện tử số: 153/GP-BTTTT

      Bộ Thông tin và Truyền thông cấp ngày 24-03-2022

      Báo và Phát thanh, Truyền hình Nghệ An

      Trụ sở chính: Số 01 Nguyễn Thị Minh Khai - Phường Thành Vinh - Tỉnh Nghệ An

      Cơ sở 2: Số 378 Lênin - Phường Trường Vinh - Tỉnh Nghệ An

      Điện thoại: 0889662525; Fax:(023)83.847898

      Liên hệ gửi tin bài: [email protected]

      Liên hệ quảng cáo

      Điện thoại: (023)88 600006
      Email: [email protected]

      Mọi hình thức sao chép lại thông tin, hình ảnh phải được sự đồng ý bằng văn bản.
      © Bản quyền thuộc về Báo và Phát thanh, Truyền hình Nghệ An

      POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO