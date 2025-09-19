Kết nối doanh nghiệp Tập đoàn Y khoa Hoàn Mỹ trở thành hệ thống y tế tư nhân đầu tiên tại Việt Nam đạt chứng nhận quốc tế ACHSI trên toàn hệ thống Tập đoàn Y khoa Hoàn Mỹ tổ chức Lễ công bố chứng nhận quốc tế ACHSI cho toàn hệ thống Hoàn Mỹ. Theo đó, toàn bộ 18 bệnh viện và phòng khám trực thuộc Tập đoàn chính thức được Ủy ban Tiêu chuẩn Y tế Úc (ACHSI) công nhận chất lượng.

18 bệnh viện và phòng khám trực thuộc Tập đoàn Y khoa Hoàn Mỹ chính thức được Ủy ban Tiêu chuẩn Y tế Úc (ACHSI) công nhận chất lượng. Ảnh: HM

Lễ công bố chứng nhận quốc tế ACHSI của Tập đoàn Y khoa Hoàn Mỹ có sự tham dự của BS.CKII Đào Văn Sinh, Trưởng Đại diện Văn phòng Bộ Y tế tại TP. HCM (phía Nam), Chánh Văn phòng Bộ Y tế; ThS. Bùi Chí Tình - PGĐ Sở Y tế TP. Hồ Chí Minh; DS.CKII Nguyễn Tấn Lực - PGĐ Sở Y tế Cà Mau; DS Văn Thanh Bình - PGĐ Sở Y tế Đồng Nai; Bà Louise Cuskelly - Giám đốc Điều hành, Ủy ban Tiêu chuẩn Y tế Úc (ACHSI); Ông Jonathan Saw - Tham tán Thương mại và Đầu tư, Ủy ban Thương mại và Đầu tư Úc (Austrade); Bà Huỳnh Bích Liên - Tổng Giám đốc Tập đoàn Y khoa Hoàn Mỹ cùng Ban Lãnh đạo Tập đoàn, Giám đốc các bệnh viện và phòng khám trực thuộc.

Hiện nay, Tập đoàn Y khoa Hoàn Mỹ phục vụ người dân Việt Nam thông qua hệ sinh thái chăm sóc sức khỏe đa dạng bao gồm 15 bệnh viện và 3 phòng khám trực thuộc, với các thương hiệu: Hoàn Mỹ, Hoàn Mỹ Gold, Hạnh Phúc và Thuận Mỹ.

Hoàn Mỹ với sứ mệnh mang dịch vụ y tế chất lượng đến gần hơn với người dân và không ngừng đầu tư vào hệ thống trang thiết bị y tế hiện đại, phát triển cơ sở hạ tầng, thu hút đội ngũ bác sĩ, điều dưỡng, đội ngũ chuyên môn giàu kinh nghiệm.

Bà Huỳnh Bích Liên - Tổng Giám đốc Tập đoàn Y khoa Hoàn Mỹ chia sẻ tại buổi lễ sáng 17/9. Ảnh: HM

“Tập đoàn Y khoa Hoàn Mỹ cảm ơn sự đồng hành, hướng dẫn và hỗ trợ xuyên suốt của Bộ Y tế trong hành trình chất lượng của Hoàn Mỹ. Việc toàn hệ thống bệnh viện và phòng khám của Tập đoàn đạt chứng nhận quốc tế ACHSI là một cột mốc đáng tự hào, là nền tảng để Hoàn Mỹ tiếp tục nỗ lực giữ vững cam kết “lấy người bệnh làm trọng tâm” trong mọi hoạt động, đặt chất lượng chăm sóc, hiệu quả điều trị và an toàn người bệnh là ưu tiên hàng đầu, là kim chỉ nam trong mọi hoạt động của Hoàn Mỹ”, bà Huỳnh Bích Liên - Tổng Giám đốc Tập đoàn Y khoa Hoàn Mỹ cho biết tại Lễ công bố chứng nhận quốc tế ACHSI.