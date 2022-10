Tập đoàn Y – Mart Hàn Quốc ký kết ghi nhớ với các doanh nghiệp xuất nhập khẩu Nghệ An

Theo dõi Báo Nghệ An trên

(Baonghean.vn)- Sáng 28/10, tại Sở Công Thương đã diễn ra lễ ký kết biên bản ghi nhớ giữa Tập đoàn Y – Mart Hàn Quốc với các doanh nghiệp xuất nhập khẩu Nghệ An.

Dự lễ ký kết, về phía Tập đoàn Y - Mart Hàn Quốc có các ông: Lim Chae Sang - Tổng Giám đốc Công ty Y - Mart; Na Byeong Su - Thành viên HĐQT, trưởng ban giám sát chất lượng sản phẩm Tập đoàn; Kim Chang Hyeok- Thư ký Chủ tịch HĐQT.

Về phía các doanh nghiệp có Công ty TNHH Sản xuất và thương mại Hồng Sơn; Công ty CP Biển Quỳnh; Công ty TNHH Green farm.

Đồng chí Phạm Văn Hoá – Giám đốc Sở Công Thương; đại diện Sở Ngoại vụ cùng các phòng, ban Sở Công Thương chứng kiến lễ ký kết.

Tại buổi lễ, Tập đoàn Y – Mart đã tiến hành ký kết ghi nhớ với các doanh nghiệp xuất nhập khẩu: Công ty TNHH Sản xuất và thương mại Hồng Sơn; Công ty CP Biển Quỳnh; Công ty TNHH Green farm.

Trước đó, Tập đoàn Y – Mart đã đi khảo sát làm việc với các doanh nghiệp, Sở Công Thương.

Hàn Quốc là một trong những thị trường quan trọng và tiềm năng đối với doanh nghiệp xuất khẩu của Nghệ An trong nhiều năm qua. Theo số liệu thống kê, tổng kim ngạch xuất nhập khẩu hai chiều 9 tháng đầu năm 2022 giữa Nghệ An và Hàn Quốc đạt 388,9 triệu USD, tăng 14,3% so với cùng kỳ năm 2021. Trong đó, kim ngạch xuất khẩu đạt 219,5 triệu USD, chiếm 13% tổng kim ngạch xuất khẩu hàng hoá của tỉnh, xếp vị trí thứ 3 sau Thị trường Trung Quốc và Hongkong.

Tính đến nay, trên địa bàn tỉnh Nghệ An đã có hơn 54 doanh nghiệp tham gia xuất khẩu sang thị trường Hàn Quốc với 8 nhóm mặt hàng chính, bao gồm: Hàng dệt may; Thiết bị linh kiện điện tử; Dây điện và cáp điện; Nguyên phụ liệu dệt may da giày; Sản phẩm đá các loại; Bao bì; Hoa quả chế biến; Nhựa thông, tùng hương;...

Thời gian vừa qua, Sở Công Thương đã có nhiều giải pháp nhằm hỗ trợ doanh nghiệp đẩy mạnh xuất khẩu sang thị trường Hàn Quốc như: Tổ chức Hội nghị gặp gỡ Tham tán thương mại Việt Nam tại Hàn Quốc với Doanh nghiệp XNK tỉnh Nghệ An; cung cấp thông tin về thị trường Hàn Quốc; Cung cấp thông tin các điều kiện, rào cản kỹ thuật của Hàn Quốc cho các doanh nghiệp...

Phát biểu tại buổi lễ, Phó Giám đốc Sở Công Thương Cao Minh Tú mong muốn tiếp tục được kết nối với các nhà đầu tư hợp tác trong các lĩnh vực mà tỉnh có tiềm năng, lợi thế như nông thủy sản, dệt may, thức ăn chế biến sẵn, nước mắm, mật ong, sản phẩm mây tre đan, tinh bột nghệ bột sắn,...

Đề xuất chuỗi Siêu thị Y - Mart thông qua việc nắm bắt thông tin các sản phẩm, nghiên cứu hợp tác để tiến hành thực hiện các tiêu chuẩn kỹ thuật của Siêu thị để tiếp tục đưa một số sản phẩm được bán tại Hàn Quốc.