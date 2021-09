Tập đoàn Zuru (New Zealand) kết nối để đầu tư dự án 400 triệu USD vào Nghệ An

Từ điểm cầu Tập đoàn Zuru (New Zealand) có đại diện Văn phòng chi nhánh Tập đoàn Zuru tại Việt Nam; lãnh đạo Tập đoàn tại New Zealand và lãnh đạo Chi nhánh chính tại Thâm Quyến (Trung Quốc).

Ông Bùi Duy Đông - Giám đốc Trung tâm Xúc tiến Đầu tư, Thương mại và Du lịch Nghệ An NAPC và đại diện các ban, sở, ngành dự hội nghị từ điểm cầu Nghệ An. Ảnh: Nguyễn Hải

Mở đầu hội nghị, thay mặt lãnh đạo tỉnh Nghệ An, ông Bùi Duy Đông – Giám đốc Trung tâm NAPC nhiệt liệt hoan nghênh và chào mừng các nhà đầu tư đến từ Tập đoàn Zuru (New Zealand) đã tiếp cận, tìm hiểu vào Nghệ An; đồng thời giới thiệu với nhà đầu tư một số nét cơ bản về tình hình đặc điểm tự nhiên, nguồn nhân lực Nghệ An; tình hình quy hoạch và kết quả đầu tư hạ tầng các Khu công nghiệp; chính sách, cam kết của tỉnh về thu hút đầu tư và triển khai dự án.