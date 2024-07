Tập hợp, xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc thời đại 4.0 - Kỳ cuối: Hoàn thiện hình ảnh người cán bộ Mặt trận trong kỷ nguyên số

XÂY DỰNG HÌNH ẢNH NGƯỜI CÁN BỘ MẶT TRẬN TRONG KỶ NGUYÊN SỐ

Dự thảo Báo cáo của Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Nghệ An khóa XIV trình Đại hội đại biểu MTTQ Việt Nam tỉnh Nghệ An lần thứ XV, nhiệm kỳ 2024 - 2029, đề ra giải pháp để thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm trong nhiệm kỳ 2024 - 2029 là: “Đa dạng hóa các hình thức tuyên truyền, vận động, tập hợp; tập trung phát huy lợi thế của trang fanpage Mặt trận Nghệ An và trang Zalo OA chuyển đổi số, tiếp tục nghiên cứu các hình thức khác trên các trang mạng xã hội. Tiếp tục xây dựng hoạch định chiến lược tận dụng tối đa các nền tảng khác trên không gian mạng xã hội với cùng bộ nhận diện và tên gọi “Mặt trận Nghệ An” như Fanpage, Facebook, theo lộ trình: Nhân rộng trang Zalo Official Account – Chuyển đổi số với tên Mặt trận Nghệ An; xây dựng kênh YouTube Mặt trận Nghệ An; Sử dụng TikTok Mặt trận Nghệ An, Twitter… tất cả với mục tiêu kết nối tối đa đến người dùng mạng xã hội hiện nay với công tác Mặt trận”.

“…Xây dựng hình ảnh người cán bộ Mặt trận đủ mạnh, ngang tầm với yêu cầu nhiệm vụ, luôn đi cùng và bắt kịp xu hướng phát triển của thời đại - Người cán bộ Mặt trận trong kỷ nguyên số; Chuyển đổi số đòi hỏi mỗi cá nhân và tổ chức phải nhận thức đúng về sự cần thiết, tính cấp bách thay đổi phương thức tiếp cận, tư duy và cách làm việc hoàn toàn mới dựa trên nền tảng công nghệ số, gắn với chức năng, nhiệm vụ của Mặt trận. Chú trọng xây dựng, nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ Mặt trận có năng lực, uy tín, tâm huyết, trách nhiệm, hết lòng vì công việc chung; không ngừng đổi mới tư duy sáng tạo, có bản lĩnh, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm, dám đương đầu với khó khăn, thử thách vì sự phát triển chung của quê hương, đất nước”.