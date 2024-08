Pháp luật Tập huấn công tác quản lý biên giới quốc gia và bảo vệ hệ thống mốc quốc giới Việt Nam - Lào Trong các ngày 6-9/8, Sở Ngoại vụ chủ trì, phối hợp với các cơ quan thành viên Ban Chỉ đạo công tác biên giới tỉnh Nghệ An tổ chức các Hội nghị tập huấn công tác quản lý biên giới quốc gia và bảo vệ hệ thống mốc quốc giới Việt Nam - Lào trên địa bàn tỉnh.

Tham dự có 600 đại biểu là người dân các xã biên giới Thanh Thủy, Ngọc Lâm (Thanh Chương); Môn Sơn, Châu Khê (Con Cuông).

Đông đảo người dân các xã biên giới đến tham dự Hội nghị tập huấn. Ảnh: Công Huy

Hội nghị đã cung cấp cho người dân các xã biên giới những kiến thức và thông tin thiết thực về công tác quản lý bảo vệ biên giới quốc gia, bảo vệ hệ thống mốc quốc giới Việt Nam – Lào; công tác phòng, chống di cư tự do, kết hôn trái phép trong khu vực biên giới và một số văn bản, pháp luật quy định về cư trú, xuất cảnh, nhập cảnh, lao động tự do tại Lào; công tác đảm bảo an ninh, phòng, chống tội phạm, tệ nạn xã hội trong khu vực biên giới…

Ông Nguyễn Thế Thân – Phó Giám đốc Sở Ngoại vụ phát biểu khai mạc Hội nghị. Ảnh: Công Huy

Ngoài ra, các Báo cáo viên tại Hội nghị cũng đã trình bày một số tình hình, kết quả hợp tác giữa tỉnh Nghệ An với các tỉnh chung biên giới như Xiêng Khoảng, Hủa Phăn và Bôlykhămxay (Lào), phương hướng hợp tác trong thời gian tới cũng như một số thông tin về công tác tiếp nhận, trao trả công dân vi phạm quy định về xuất, nhập cảnh, lao động tự do tại Lào qua các cửa khẩu biên giới.

Báo cáo viên Công an tỉnh trao đổi chuyên đề tại Hội nghị. Ảnh: Công Huy

Thông qua Hội nghị, các đồng chí báo cáo viên của Sở Ngoại vụ, Công an tỉnh, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh cũng đã quán triệt những nội dung cơ bản của Hiệp định về quy chế quản lý biên giới và cửa khẩu biên giới trên đất liền Việt Nam – Lào, Nghị định thư về đường biên giới và mốc quốc giới Việt Nam – Lào và các quy định pháp luật có liên quan…

Báo cáo viên trao đổi, giải đáp thắc mắc của người dân tại Hội nghị. Ảnh: Công Huy

Tại Hội nghị, Ban Tổ chức cũng đã tiến hành cấp phát tài liệu tuyên truyền, tờ rơi dưới dạng hỏi – đáp về các vấn đề liên quan đến biên giới và quản lý biên giới Việt Nam – Lào cho cán bộ, nhân dân các xã biên giới.

Báo cáo viên sở Ngoại vụ trao đổi chuyên đề tại Hội nghị. Ảnh: Công Huy

Những thông tin, kiến thức được cung cấp tại Hội nghị đã góp phần nâng cao nhận thức của nhân dân khu vực biên giới về công tác quản lý biên giới quốc gia và bảo vệ mốc quốc giới Việt Nam – Lào; ý nghĩa và tầm quan trọng của việc gìn giữ, phát huy mối quan hệ hữu nghị vĩ đại, đoàn kết đặc biệt và hợp tác toàn diện giữa 2 nước.

Đồng thời, giúp bà con hiểu hơn về các quy định của pháp luật nhằm góp phần hạn chế tình trạng xuất cảnh trái phép, lao động tự do tại Lào và một số nước khác./.